Podvodníci loví své oběti novými fintami. Lákají na kontroly komínů, kotlů i oken

Na praktiky podvodníků doplatil starší muž z Plzeňska. „Telefonicky ho kontaktoval neznámý muž s tvrzením, že je potřeba uhradit zálohu za plynový kotel. Poškozený následně ze svého bankovního účtu odeslal okamžitou platbu ve výši 29 tisíc korun. Následně však zjistil, že firma, která měla u něj provádět opravu kotle a komína, žádnou zálohu nepožadovala a z její strany jej nikdo nekontaktoval,“ uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová. Policisté teď případ vyšetřují pro podezření ze spáchání podvodu.
Začátek topné sezóny je obdobím, kdy lidé řeší revize, opravy, servis nebo výměnu kotlů. Podvodníci mohou této situace využít a vydávat se za zaměstnance či zástupce servisních firem. Mohou tvrdit, že je nutné neprodleně uhradit zálohu, objednat náhradní díl nebo zaplatit opravu.
Redakci Plzeňské Drbny právě teď oslovila při telefonním hovoru žena s podezřelou nabídkou bezplatné pozáruční kontroly oken. Při prověřování čísla, ze kterého volala, jsme získali informaci, že se jedná o podezřelý telefonát. K tomuto konkrétnímu číslu nebyl nalezen spolehlivý záznam, který by potvrzoval, že jde o ověřeného poskytovatele nabízené služby.
Samotný scénář je ale známý. Nevyžádaná „bezplatná kontrola oken“ může být způsob, jak se dostat lidem domů a následně jim nabídnout údajně nutné opravy, seřízení nebo výměnu těsnění za výrazně nadsazenou cenu. Podobné případy lidé popisují opakovaně.
„Pachatelé podvodů často spoléhají především na důvěřivost, nepozornost a časový tlak. Pokud si nejste jistí, zda je požadavek na zaplacení skutečný, raději hovor ukončete a informace si ověřte z nezávislého zdroje. Buďte nejen v průběhu topné sezóny obezřetní. Než odešlete peníze za opravu, servis nebo nový kotel, vždy si ověřte, kdo platbu požaduje a zda je skutečně oprávněná,“ upozorňuje mluvčí policie.
Preventivní rady:
- Ověřte si, kdo vás kontaktuje. Pokud vám někdo zavolá jménem firmy, se kterou máte sjednanou opravu, zavolejte si zpět na její oficiální telefonní číslo a ověřte si, zda telefonát skutečně pochází od jejího pracovníka.
- Neplaťte pod časovým tlakem. Podezřelé může být naléhání, že je nutné peníze odeslat okamžitě, jinak nebude možné kotel opravit nebo objednat.
- Ověřte si požadavek na platbu. Pokud servisní firma zálohu předem nepožadovala, ověřte si telefonicky nebo jiným důvěryhodným způsobem, zda se skutečně jedná o její požadavek.
- Nepoužívejte kontakt, který vám poskytne volající. Telefonní číslo nebo e-mail si raději vyhledejte sami na oficiálních internetových stránkách firmy nebo ve smluvních dokumentech.
- Zkontrolujte údaje k platbě. Před odesláním peněz si ověřte číslo účtu, částku i příjemce.
- Pozor na nečekané telefonáty. Pachatelé mohou disponovat některými základními informacemi o poškozeném a jejich vystupování může působit velmi důvěryhodně.
- V případě pochybností platbu neodesílejte. Raději si vše nejprve ověřte přímo u společnosti.