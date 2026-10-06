Podraz na spolku Slavie. Bývalému šéfovi přišili vinu za krizi, on odkryl boj o pozemky pod stadionem v Edenu

Dne 5. října 2026 dorazila do vedení Sportovního klubu Slavia Praha předžalobní výzva. Podepsal ji jeho bývalý předseda Jiří Vrba, muž, kterého interní zpráva pro členské oddíly označila za hlavního viníka finančního kolapsu. Spolek odpověděl ještě týž den: požadavky odmítá a za každým slovem zprávy si stojí. Vrba přitom nehájí jen své jméno. Podle jeho verze, kterou z předžalobní výzvy citoval iSport, se z něj viník stal ve chvíli, kdy odmítl spojit záchranné financování energetického projektu s prodejem pozemků fotbalové Slavii. Proti sobě tak stojí dva výklady téhož roku a půl. Pod oběma leží stejná otázka: kdo bude rozhodovat o nejcennějším kusu země ve Vršovicích.
Účet za krizi, který spolek vystavil Vrbovi
Čísla v předkládací zprávě jsou tvrdá. Spolek dluží přes 200 milionů korun. Za roky 2020 až 2025 prodělal podle zprávy 60,8 milionu a kumulovaná neuhrazená ztráta dosáhla ke konci roku 2025 částky 299,6 milionu korun. Seznam Zprávy z dokumentu vyčetly i strukturu dluhů: zhruba 72 milionů zbývá splatit Fio bance a 130 milionů činí závazek vůči společnosti Fulleren.
Jádrem obvinění je projekt EPC, tedy energetická modernizace areálu splácená z budoucích úspor. Ještě v srpnu 2025 ho spolek představoval jako průkopnický čin. Byl prý prvním sportovním klubem v Česku, který touto metodou modernizuje, zhotovitelem bylo konsorcium Pražská plynárenská a Amper Savings a garantované úspory měly přesahovat pět milionů korun ročně po dobu deseti let. Nová zpráva vykresluje jiný obraz. Místo plánovaných 100 milionů stojí projekt 192,7 milionu a úspory nepokryjí ani úroky z úvěru.
Odpovědnost podle současného vedení nese Vrba. Podle zprávy v zásadních věcech jednal sám, představenstvo informoval neúplně, obcházel valnou hromadu a podepsal smlouvy, které spolek dostaly do neudržitelné situace. V oficiálním stanovisku spolku vedení dodává, že závěry opírá o podklady včetně posudků třetích stran. Pokud Vrba podá žalobu, je připraveno je u soudu obhájit.
Od „o pozemky nejde“ k nabídce 60 plus 60
Vrba a jeho advokát Tomíček nabízejí jinou kostru příběhu. Postavili ji na datech. Podle iSportu, který vycházel z předžalobní výzvy, vypadá jejich časová osa takto:
- 23. června 2025: Jaroslav Tvrdík, tvář vedení fotbalové Slavie, měl prohlásit, že fotbalu „rozhodně nejde“ o pozemky, ale o vrácení půjčky.
- 15. července 2025: Tvrdík měl podle Vrby v soukromí žádat prodej konkrétního pozemku u stadionu.
- 15. ledna 2026: opět mělo zaznít, že fotbal pozemky získat nechce.
- 15. února 2026: přišla nabídka 120 milionů korun. Polovinu tvořil úvěr, druhou polovinu kupní cena za pozemky, které má fotbalová Slavia v pronájmu.
Právě únorovou nabídku označuje Vrba za zlom. Popisuje ji jako „náhlou změnu podmínek“ dříve přislíbeného financování. Potřeba dokončit drahý projekt se podle něj stala pákou na majetek spolku. Fotbalová Slavia takový výklad odmítá.
Další měsíce už zná veřejnost z oficiálních zdrojů. Fotbalová Slavia ve svém stanovisku odkazuje na dopis z 13. března 2026, v němž měl Vrba jako předseda psát pražskému primátorovi o hrozící insolvenci a ztrátě dotace. Samotný dopis zveřejněn nebyl. Dne 21. dubna spolek podepsal se Státním fondem životního prostředí smlouvu o podpoře ve výši 107 732 664,60 Kč, dohledatelnou v registru smluv. Vrba mezitím z čela spolku odešel, představenstvo bylo odvoláno a 11. května valná hromada schválila nové stanovy. V červnu, kdy Pražská plynárenská posílala vlastní předžalobní výzvu a Seznam Zprávy psaly o hrozbě bankrotu, přišla záchrana. Fulleren otevřel spolku úvěrovou linku až 130 milionů korun, tentokrát bez zveřejněného prodeje pozemků.
Tři strany, tři verze
Kauza má víc než dva hlasy. Na klíčových bodech se rozcházejí bývalý předseda, nové vedení spolku i fotbalový klub.
|Sporný bod
|Jiří Vrba
|Spolek SK Slavia Praha
|Fotbalová Slavia
|Kdo nese vinu za krizi
|Změna podmínek financování ze strany fotbalu
|Vrba, který jednal sám a obcházel orgány
|Odkazuje na Vrbův vlastní dopis primátorovi
|Zájem o pozemky
|V únoru 2026 byl součástí nabídky
|Motiv získat pozemky už v květnu vyloučil
|O koupi neusiluje
|Délka nájmu
|Neuvádí
|Do roku 2095
|Do roku 2094
|Proč spor vyplouvá teď
|Brání se osobním útokům
|Informoval své členy
|Vrba „v pátek kandiduje“
Rozdíl mezi lety 2094 a 2095 zatím nikdo nevysvětlil a nájemní smlouva veřejně dostupná není. Fotbalová Slavia z dlouhého nájmu vyvozuje, že vlastnictví nepotřebuje, protože smlouva jí garantuje vše potřebné pro rozvoj stadionu. Vrbova odpověď je prostá: proč by se pak odkup objevil v únorové nabídce?
Narážka na kandidaturu potřebuje upřesnění. Vrba nestartuje v krajských volbách, ale v pražských komunálních. Do zastupitelstva hlavního města kandiduje za JSME PRAHA z 11. místa a volby připadly na 9. a 10. října 2026. Načasování sporu tedy padlo do týdne před hlasováním. Fakta v předžalobní výzvě to samo o sobě nevyvrací ani nepotvrzuje.
Kdo bude držet klíče od Edenu
Areál v Edenu měří zhruba 200 tisíc metrů čtverečních. Stojí na něm fotbalový stadion, plavecký stadion, hokejová hala, atletický stadion a další sportoviště pro 34 oddílů, od ragby po kanoistiku. Vrba kdysi plánoval novou multifunkční halu a tréninkové haly pro hokej i míčové sporty. Dnes se nad stejnými pozemky skládají dluhy.
Do sporu vstupuje jedno propojení. Fulleren, který spolku půjčil až 130 milionů, vlastní 100 procent fotbalové Slavie a jejím jediným konečným beneficientem je podle klubu Pavel Tykač. Seznam Zprávy a Neovlivní popsaly, že úvěr zajišťuje zástava sportovišť s pozemky. Plné znění smluv ale zveřejněno nebylo. Splátky jistiny i úroků jsou podle Seznam Zpráv odložené do 30. září 2027 a termín pro využití dotace se posunul z 15. června na 30. listopadu 2026. Spolek získal čas, ne vyřešení.
Z provozu se podle vlastní zprávy z dluhů nedostane. Ve hře jsou tři prodeje:
- hotel Sportovní centrum Eden,
- plavecký stadion, který by koupilo hlavní město Praha,
- pozemky pro hokejový klub.
Fotbalová Slavia zdůrazňuje, že mezi variantami není prodej pozemků fotbalovému klubu. Formálně to sedí. Podstatnější je ale, kdo o prodejích rozhodne. Nové stanovy SK Slavia Praha svěřují pětičlennému představenstvu pravomoc nabývat a zcizovat nemovitosti, přijímat úvěry a zřizovat zástavy. Usnášeníschopné je při třech přítomných a stačí mu prostá většina. O osudu areálu tak v krajním případě mohou rozhodnout dva lidé. Oddíly za dluhy celku neručí, ale svěřená sportoviště spravují a platí jejich energie, opravy i údržbu.
Podle nás proto spor přerůstá otázku, zda Vrba podepsal špatnou smlouvu. Kdo zaplatí faktury za EPC, je důležité na příští rok. Kdo bude rozhodovat o hotelu, bazénu, hokejových pozemcích a zastavené půdě pod nimi, je důležité na desetiletí. Věřitel spolku a majitel jeho největšího nájemce jsou přitom jedna a tatáž struktura. Taková situace by vyžadovala maximální průhlednost, a tu zatím žádná ze stran nenabídla.
Vrba svá tvrzení opírá o konkrétní data a interní dokumenty, spolek o posudky a vlastní zprávu, fotbal o nájemní smlouvu, kterou nikdo z veřejnosti neviděl. Rozsudek zatím neexistuje, existuje jen předžalobní výzva a odmítnutí. Mezitím běží lhůta do 30. září 2027 a stadion v Edenu dál stojí na pozemku, o jehož budoucnosti se rozhoduje u jiného stolu než u toho, kde se hraje fotbal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner