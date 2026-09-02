Podraz na mladého fotbalistu? Otec Mahmiče obvinil majitele Liberce, že mu zničil kariéru kvůli milionům

Příběh má dvě vrstvy a obě jsou hlasité. Ta první: Liberec během jednoho přestupového léta prodal tři hráče za garantovaných 16,5 milionu eur a potvrdil, že umí talenty proměnit v peníze. Ta druhá: rodina jednoho z těch talentů tvrdí, že celý proces byl vynucený a hráč skončil na horší adrese, než musel. Mezi těmito dvěma verzemi leží tři měsíce, během kterých Ermin Mahmič nehrál, čekal a nakonec odletěl do Turecka.
Sezona, která z něj udělala jméno
Mahmič přišel do Liberce jako devatenáctiletý a za jednu sezonu se zařadil mezi statisticky nejnebezpečnější ofenzivní hráče Chance Ligy. Bilance 7 gólů a 3 asistencí ve 28 ligových startech vypovídá jen částečně. Podkladová čísla jsou výmluvnější: 53 střel, nejvíc v celém týmu, průměr 222 minut na gól a očekávané asistence (xA) 3,2, opět nejlepší v mužstvu. Na mistrovství světa 2026 za Bosnu a Hercegovinu přidal dvě branky. Laťka očekávání vyletěla vysoko. A právě to komplikuje všechno, co následovalo.
Tři měsíce v limbu
Časová osa ukazuje, jak se přestup postupně zadrhával. Už 18. května 2026 trenér Radoslav Kováč v rozhovoru pro iDNES potvrdil, že Mahmič i N’Guessan byli staženi ze sestavy. Důvod? Aktivní nabídky a riziko zranění, které by transfer zmařilo. Standardní ochranný mechanismus, ale pro hráče to znamenalo konec zápasové praxe uprostřed sezony.
O dva měsíce později, 22. července, sportovní ředitel Theo Gebre Selassie na předsezonní tiskové konferenci otevřeně přiznal, že vysoké cenové představy Liberce trh limitují. Některé trhy se prý teprve rozjížděly. Spekulovalo se o zájmu Celtiku, Toulouse i PAOK Soluň, ale žádná z těchto nabídek nebyla veřejně potvrzena jako závazná.
Finální dohoda s Çorum FK se podle klubu uzavřela během dvou dnů. Oznámení přišlo 30. srpna 2026. Mahmič zamířil k tureckému nováčkovi. Den nato explodoval Instagram.
Co řekl otec, a co odpověděl Kania
Enes Mahmič, hráčův otec, napsal komentář přímo pod instagramový příspěvek Ondřeje Kanii. Tři hlavní body jeho výpadu: že pro majitele byly důležitější peníze než synova kariéra, že Ermin musel odejít, protože to Kania chtěl, a že klub synovi ani jednou veřejně nepoděkoval. Nejostřejší formulace zněla jako ultimátum: „přestup, nebo lavička“.
Kania pod stejným příspěvkem reagoval, ale ne na obvinění přímo. Upřesnil, že garantovaný součet za trio Mahmič, N’Guessan a Diakité činí 16,5 milionu eur. Liberec samotnou přestupovou částku za Mahmiče nezveřejnil; podle sekundárních informací se pohybovala kolem pěti milionů eur. Klub celou roztržku v danou chvíli odmítl komentovat.
A Mahmič sám? V rozhovoru pro klubovou platformu Slovan+ řekl, že se nenechal rozptylovat tím, co se v posledních dnech a týdnech dělo. Soustředil se na to být fit a připravený. K otcovu výpadu se veřejně nevymezil.
Çorum: pád, nebo sázka?
Automatická reakce („z mistrovství světa rovnou k nováčkovi“) je pochopitelná, ale zjednodušující. Çorum FK nevstoupil do turecké Süper Lig jako statistik. Hned v prvním kole remizoval 2:2 na půdě Galatasaraye. Kádr tvoří hráči se slušným mezinárodním profilem: albánský reprezentant Ylber Ramadani, zkušený Serdar Gürler, Portugalec Alexandre Penetra.
Mahmič nastoupil hned v pondělí 31. srpna proti Beşiktaşi. A skóroval. Çorum sice prohrál 2:6, ale bosenský záložník ukázal přesně to, co od něj čísla slibovala: schopnost být nebezpečný ve finální třetině i v novém prostředí.
Test pro Liberec i pro Mahmiče
Celé přestupové léto Liberce je na papíře úspěch: tři hráči, 16,5 milionu eur garantovaně, zhodnocení akademické práce ve velkém měřítku. Jenže pokud v prostoru zůstane bez odpovědi rodinná verze o tlaku a vynuceném odchodu, může to komplikovat pozici klubu při jednání s budoucími talenty a jejich rodinami. Reputace se buduje roky, ale veřejná stopa na sociálních sítích zůstává.
Pro Mahmiče platí něco jiného. Kariéra jednadvacetiletého hráče není „zničena“ jedním přestupem, ale po sezoně s jeho čísly a dvěma góly na světovém šampionátu je jakýkoli krok mimo velkou evropskou adresu krokem, který musí rychle potvrdit výkonem. Gól proti Beşiktaşi je první splátka. Zbytek je na něm.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle