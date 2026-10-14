Podraz na fotbalový svět. Prezident FIFA dostal tajnou platbu 40 milionů korun, ve výroční zprávě chyběla

Dokument, kvůli kterému se FIFA musí znovu bránit, vyšel už 11. listopadu 2025. Tehdy společnost FWC2026 US Inc. podala americkému finančnímu úřadu daňové přiznání za rok 2024. Mezi klíčovými funkcionáři v něm figuruje „Giovanni Infantino, prezident“ s odměnou přes 1,7 milionu dolarů, tedy zhruba 39,6 milionu korun. Téměř rok si toho nikdo nevšiml. Až 13. října 2026 o podání informoval britský deník The Times a během několika hodin se zpráva rozšířila přes Sky Sports po celém fotbalovém světě. Prokázaná korupce to není. Platba ale otevírá citlivější otázku: dodržuje FIFA vlastní pravidla transparentnosti, kterými se od pádu Seppa Blattera tolik chlubí, i u odměny svého prezidenta?
Dva dokumenty, dvě různá čísla
Kauza stojí na srovnání dvou veřejných listin, které by vedle sebe nejspíš málokdo hledal.
První je výroční zpráva FIFA za rok 2024, konkrétně kapitola o odměnách. FIFA v ní u Infantina uvádí tři položky: hrubý základ 2,6 milionu švýcarských franků, variabilní složku 1,65 milionu franků a paušální náhrady 24 tisíc franků. Dohromady 4,274 milionu franků, v přepočtu přibližně 120 milionů korun.
Druhou listinou je americký formulář 990 společnosti FWC2026 US Inc., dostupný v databázi ProPublica Nonprofit Explorer. Čísla u Infantinova jména vypadají takto:
|Položka ve formuláři 990 za rok 2024
|Částka
|Odměna od FWC2026 US Inc.
|cca 38,8 mil. Kč
|Další plnění („ostatní“)
|cca 3,5 mil. Kč
|Odměna od související organizace
|cca 95,7 mil. Kč
|Celková odměna z FWC2026 podle rozpisu Sports Examiner
|cca 39,6 mil. Kč
Třetí položka, odměna od „související organizace“, nejspíš odkazuje na mateřskou FIFA. Americké formuláře vyžadují takové propojení vykázat. Sporné jsou první dvě položky, které ve švýcarské výroční zprávě samostatně nefigurují.
Pokud obě částky redakčně sečteme, vychází Infantinův příjem za rok 2024 orientačně na 160 milionů korun. Oficiální údaj FIFA to není, jde o náš součet dvou dokumentů, které popisují tentýž rok a téhož člověka.
Pravidlo, které si FIFA napsala sama
Nad výší platby by se dalo ještě přimhouřit oko. Problém je jinde. FIFA po skandálech roku 2015 přepsala stanovy a do článku 43 odstavce 13 vložila povinnost zveřejňovat individuální odměnu prezidenta, členů Rady FIFA a generálního sekretáře. Na stránce FIFA Compensation Transparency organizace dodnes uvádí, že tyto odměny zveřejňuje každý rok a že o nich rozhoduje nezávislý kompenzační podvýbor.
Pokud je tedy platba z FWC2026 individuální odměnou prezidenta FIFA, měla se podle těchto pravidel ve výroční zprávě objevit. FIFA tento výklad odmítá. Její mluvčí podle Sky Sports uvedl, že prezident „nedostává druhý plat“, že organizace plní všechny povinnosti k vykazování a že odměnu i smluvní výhody stanovuje kompenzační podvýbor, přičemž účetnictví prochází auditem.
Co ve stanovisku chybí? Vysvětlení, proč částka z americké společnosti v kompenzační tabulce FIFA samostatně není. Infantino se k věci osobně nevyjádřil, veškerá komunikace jde přes tiskové oddělení.
Ostřeji se ozval Miguel Maduro, bývalý šéf komise FIFA pro řízení a dohled, kterého FIFA v roce 2017 z funkce odvolala. Podle The Times, jak ho citují Sky Sports a Sports Examiner, by opomenutí platby bylo jasným porušením pravidel a mělo by být nezávisle prošetřeno. Podle nás by takové prošetření dávalo smysl jen tehdy, kdyby ho nevedl stejný aparát, který odměnu schválil. Tedy například externí forenzní audit zadaný Radou nebo Kongresem FIFA, s přístupem ke smlouvám FWC2026 i k rozhodnutím kompenzačního podvýboru.
The Times navíc podle sekundárních zdrojů naznačuje, že podobné nebo vyšší platby mohly následovat i v letech 2025 a 2026. Veřejně dostupné daňové podání ale zatím pokrývá jen rok 2024, takže potvrzení chybí.
Firma z Floridy, která patří FIFA
FWC2026 US Inc. není nezávislý partner. Americký zákon o pamětní minci k MS 2026, který Sněmovna reprezentantů schválila v září 2024, ji popisuje jako dceřinou společnost FIFA, založenou v USA k provozování mistrovství světa a souvisejících programů. Turnaj se podle téhož dokumentu připravoval v modelu, kde FIFA vše řídila právě přes tuto organizaci.
Formálně jde o neziskovou společnost typu 501(c)(4) se sídlem v Coral Gables na Floridě, daňovou výjimku získala v červnu 2022. Její finanční obraz za rok 2024 je zvláštní. Příjmy činily jen zhruba 7 milionů korun, výdaje přes 66 milionů korun. Na druhé straně rozvahy ale stojí aktiva kolem 4 miliard korun a závazky přes 4,1 miliardy. Společnost tedy v roce 2024 téměř nic nevydělala, přesto z ní na odměnu jedinému funkcionáři šla více než polovina výdajů.
Ve formuláři je zaškrtnuto i to, že organizace hradila klíčovým osobám lety první třídou nebo soukromými charterovými spoji. Podrobnosti skrývá příloha J daňového podání.
Proč by měla americká dceřiná společnost platit prezidentovi mateřské organizace, FIFA podrobně nevysvětlila. Obhajoba by mohla stát na tom, že se Infantino do přípravy turnaje osobně a dlouhodobě zapojoval. Pak by ale tím spíš šlo o odměnu, kterou měl veřejný přehled FIFA obsahovat.
Blatter, Čeferin a olympijský kontrast
Srovnání s minulostí vyznívá pro Infantina zdánlivě příznivě. Sepp Blatter měl podle agentury AP za MS 2014 smluvní bonus 12 milionů dolarů, tedy kolem 270 milionů korun, vedle základního platu zhruba 67 milionů korun ročně a dalších prémií. Jenže právě tyto částky se tehdy nezveřejňovaly a vyšly najevo až po jeho pádu. Celá poreformní architektura FIFA vznikla proto, aby se podobné překvapení už neopakovalo.
V porovnání se současnými šéfy jiných sportovních organizací vychází Infantino nahoře i bez americké platby:
|Funkcionář
|Organizace
|Odměna za rok 2024
|Gianni Infantino
|FIFA (oficiálně)
|cca 120 mil. Kč
|Gianni Infantino
|FIFA + FWC2026 (redakční součet)
|cca 160 mil. Kč
|Aleksander Čeferin
|UEFA (sezona 2024/25)
|cca 91 mil. Kč, bez nároku na bonus
|Prezident MOV
|Mezinárodní olympijský výbor
|náklady cca 7,9 mil. Kč, bez platu
Rozdíl mezi modely je výmluvný. UEFA vyplácí Čeferinovi pevnou částku a ve finanční zprávě výslovně uvádí, že bonus nedostává. MOV svého prezidenta formálně neplatí vůbec, kryje mu jen náklady a vyplácí roční náhradu. FIFA naproti tomu kombinuje základ s variabilní složkou a nyní, podle amerického dokumentu, i s plněním od vlastní dceřiné společnosti.
Cesta do Rabatu a mlčení z Prahy
Kauza přichází v nejcitlivější chvíli. Mistrovství světa skončilo v červenci a samotný turnaj už platba ovlivnit nemůže. Před Infantinem je ale volba prezidenta FIFA, naplánovaná na 18. března 2027 v marockém Rabatu. V letech 2019 i 2023 byl zvolen bez protikandidáta a podle Sky Sports chce kandidovat znovu.
Tentokrát to nebude procházka. Sky uvádí, že Infantino přišel o podporu UEFA a části federací v Severní Americe a Asii. Francouzská federace 10. září 2026 oficiálně oznámila, že ho nepodpoří, a vyzvala k reformě řízení FIFA. Infantino podle Sky dál spoléhá hlavně na Afriku a Jižní Ameriku, tedy na bloky s velkým počtem hlasů v Kongresu, kde každá členská asociace váží stejně. Dá se čekat, že se americké daňové podání stane argumentem v kuloárech, zvlášť pokud se objeví silný vyzyvatel s dostatkem nominací.
Hlas má i Fotbalová asociace ČR. Ke konkrétní platbě se ale ona ani její předseda David Trunda podle veřejně dohledatelných zdrojů zatím nevyjádřili. Česká strana se do sporů kolem Infantina zapletla naposledy v létě, kdy server Sky Sports napsal o Trundově podpoře plánu na další komercializaci mistrovství světa. Trunda pak pro iROZHLAS mluvil o dezinterpretaci a uvedl, že FAČR s plánem „rozhodně nesouhlasí“. Jak bude česká asociace v Rabatu hlasovat, zatím veřejně neřekla.
FIFA se po roce 2015 zavázala, že odměny jejích nejvyšších představitelů už nikdy nebude třeba hledat v cizích dokumentech. V říjnu 2026 je novináři našli ve formuláři amerického finančního úřadu, ne ve výroční zprávě z Curychu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle