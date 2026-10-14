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Podraz na fotbalový svět. Prezident FIFA dostal tajnou platbu 40 milionů korun, ve výroční zprávě chyběla

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Prezident FIFA Gianni Infantino dostal od americké společnosti, která provozovala MS 2026, téměř 40 milionů korun. Ve výroční zprávě FIFA tato částka chybí.
Podraz na fotbalový svět. Prezident FIFA dostal tajnou platbu 40 milionů korun, ve výroční zprávě chyběla

Podraz na fotbalový svět. Prezident FIFA dostal tajnou platbu 40 milionů korun, ve výroční zprávě chyběla

Zdroj: FIFA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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