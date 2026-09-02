Podprsenku nosíte déle než tři dny bez vyprání? Hygienici varují: U většiny textilií pereme buď moc často, nebo málo

Spodní prádlo a ponožky do koše po každém svlečení, to ví téměř každý. Jenže u podprsenky, pyžama nebo ručníku se hranice rozmazává. Dermatolog Alok Vij z
Cleveland Clinic uvádí, že podprsenka vydrží hygienicky dvě až tři nošení, ovšem pár hodin intenzivního pocení se počítá jako dvojité až trojité použití. Pyžamo sbírá přes noc pot, kožní maz a odumřelé buňky, doporučený interval činí dvě až čtyři noci. A ručník? Tři až pět běžných osušení, minimálně jednou týdně do pračky. Sportovní tričko propocené při tréninku patří do koše okamžitě. Džíny naopak klidně vydrží čtyři až deset nošení, pokud pod nimi nosíte spodní prádlo a nepotíte se do nich v letním vedru. Proč rozhoduje blízkost k pokožce a vlhkost, nikoli kalendář
Představa, že veškeré oblečení se pere po jednom obléknutí, nedává smysl hygienicky ani materiálově. Klíčové kritérium tvoří kontakt s kůží a míra zadržené vlhkosti. Textilie ležící přímo na těle, tedy spodní prádlo, podprsenky a ponožky, zachytávají pot, kožní maz, odumřelé buňky a mikroorganismy. Dermatofyta rodů Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton, kvasinka Candida albicans i bakterie typu MRSA přežívají na vlhkém textilu hodiny až dny.
Státní zdravotní ústav výslovně upozorňuje, že sdílené ručníky přenášejí plísně i bradavice.
Svrchní vrstvy, jako sako, bunda či džíny, se pokožky dotýkají minimálně a vlhkost do nich proniká pomaleji. Proto snesou delší rozestupy mezi praním. Rozhodující proměnnou představuje sezóna: v jarních a letních měsících stoupá pocení, intervaly se zkracují. Cleveland Clinic doporučuje v teplém období prát ručníky dvakrát až třikrát týdně místo jedné.
Orientační mapa praní: co potřebuje kratší a co delší cyklus
Typ textilie Doporučený interval Poznámka Spodní prádlo, ponožky Po každém nošení Bez výjimky, i při krátkém obléknutí Podprsenka 2–3 nošení Při silném pocení dříve Pyžamo 2–4 noci V létě spíše po dvou nocích Ručník na tělo 3–5 použití / min. 1× týdně Mezi použitími úplně proschnout Sportovní oblečení Po každém tréninku Nenechávat „vyschnout a znovu“ Trička, košile 1–2 nošení Závisí na pocení a teplotě Džíny 4–10 nošení Skvrny řešit lokálně Vlněné svetry Dle zápachu, řídce Vlna přirozeně odolává pachu
Lékař Andrew Habib z Hackensack Meridian Health upozorňuje, že část lidí pere úplně všechno po každém svlečení, zatímco jiní nechávají oblíbené džíny týdny beze změny. Obě krajnosti škodí: první ničí vlákna a plýtvá energií, druhá hromadí bakteriální zátěž.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Ručníky a pyžama: dva tiché hygienické hříšníci
Ručník po koupání zůstává nasáklý vodou a kožní mikrobiotou. Zmačkaný na háčku za dveřmi koupelny schne pomalu, a právě vlhko z něj dělá ideální líheň mikrobů. Jednoduchá prevence: rozvěsit na celou šířku, nechat úplně proschnout a po třech až pěti použitích vyměnit. Zapáchá-li dříve, patří rovnou do pračky. CDC i American Academy of Dermatology navíc připomínají, že sdílení ručníků usnadňuje šíření kožních infekcí včetně MRSA.
Pyžamo trpí podobným klamem. Člověk ho obléká „čistý po sprše“, a tak ho vnímá jako nezašpiněné. Jenže za osm hodin spánku tělo vyprodukuje pot, maz i šupiny. Dva až čtyři dny představují rozumný strop; v horkých nocích se vyplatí zkrátit na dvě.
Funkční materiály a denim: péče, která prodlužuje životnost
U sportovních syntetik hraje hlavní roli odvod vlhkosti. Nike i Nikwax varují, že aviváž ucpává póry vláken a zhoršuje schopnost textilie odvádět pot od pokožky. Propocené tričko z polyesteru proto patří do studené vody s tekutým detergentem, bez změkčovadla. Přetrvávající potní zápach, který běžný prací prostředek neodstraní, řeší specializované čističe určené přímo na sportovní oblečení.
Denim stojí na opačném konci spektra. Levi’s doporučuje prát džíny přibližně po deseti nošeních, ve studené vodě, na jemný cyklus a sušit na vzduchu. Časté praní bledne barvu, deformuje střih a zkracuje životnost. Drobné skvrny zvládne lokální ošetření vlhkým hadříkem. Vlna podle certifikace Woolmark disponuje přirozenou pachovou odolností díky struktuře keratinových vláken, svetr z merina tak vystačí s vyvětráním a občasným šetrným vypráním.
Kdy přitvrdit: nemoc, léto a dezinfekční přísady do prádla
Při onemocnění v domácnosti CDC i American Cleaning Institute doporučují zpřísnit režim: ložní prádlo, ručníky a oblečení nemocného prát důkladněji, ideálně na vyšší teplotu, a dbát na kompletní usušení. Dezinfekční přísada do přihrádky na aviváž, například Sanytol deklaruje účinnost už od 20 °C, dává největší smysl právě u prádla praného na nízké teploty, u sportovních textilií, spodního prádla a ručníků v období zvýšené hygienické zátěže. V běžném provozu zdravé domácnosti ovšem většinou postačí kvalitní detergent, doporučená teplota a řádné dosušení.
Ještě jeden detail, který mnozí přehlížejí: nové oblečení i čerstvě koupené ručníky stojí za to vyprat před prvním použitím. Rezidua chemikálií z výroby mohou vyvolat kontaktní dermatitidu, u ručníků navíc výrobní úpravy vláken snižují savost.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák