Podnikatele v Klatovech přepadl muž s maskou připomínající lví hřívu. Pokus o vraždu zůstává po 16 letech bez pachatele

Podnikatele v Klatovech přepadl muž s maskou připomínající lví hřívu. Pokus o vraždu zůstává po 16 letech bez pachatelePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
KlatovyZdroj: FOTO:Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 15.10.2026 11:12
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