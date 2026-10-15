Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Podnikatele v Klatovech přepadl muž s maskou připomínající lví hřívu. Pokus o vraždu zůstává po 16 letech bez pachatele

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V březnu 2010 napadl neznámý muž s kovovou tyčí pětapadesátiletého podnikatele v Klatovech. Útočník měřil nejméně 194 cm a měl masku připomínající lví hřívu.
Klatovy

Klatovy

Zdroj: FOTO:Pavel Hrdlička, Wikipedia, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:12

Reklama
Další články z kroniQa
Atlantidu hledali ve Středomoří i u Ameriky. Nová hypotéza ji umisťuje pod dnešní Perský záliv
Atlantidu hledali ve Středomoří i u Ameriky. Nová hypotéza ji umisťuje pod dnešní Perský záliv
Čtrnáctiletý chlapec pomáhal hledat zmizelou sousedku, její tělo přitom ukrýval pod postelí
Čtrnáctiletý chlapec pomáhal hledat zmizelou sousedku, její tělo přitom ukrýval pod postelí

Osmiletá Maddie Clifton zmizela v listopadu 1998 na Floridě. Po týdnu pátrání našla její tělo matka...

Domina z Hamburku jela do Čech otevřít nevěstinec a zmizela. Po Lilli Clausen se pátrá od roku 1997
Domina z Hamburku jela do Čech otevřít nevěstinec a zmizela. Po Lilli Clausen se pátrá od roku 1997

Německá domina Lilli Brigitta Clausen odcestovala v září roku 1997 do České republiky. V Praze chtěla...

Brněnský ranec připravil poštu o 1,66 milionu korun. Peníze se nikdy nenašly, pachatele prozradily šrouby
Brněnský ranec připravil poštu o 1,66 milionu korun. Peníze se nikdy nenašly, pachatele prozradily šrouby

V roce 1976 přepadla pětice ozbrojených mužů poštovní vůz v brněnských Žabovřeskách. Odnesla si přes 1,6...

Vražda pražského taxikáře zůstala 20 let bez pachatele. V ruce svíral zakrvácený kapesník, letos byl případ promlčen
Vražda pražského taxikáře zůstala 20 let bez pachatele. V ruce svíral zakrvácený kapesník, letos byl případ promlčen

Před dvaceti lety objevili policisté na Černém Mostě tělo zastřeleného taxikáře Jana P. Případ spadá do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.