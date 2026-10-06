Podmáslí se skořicí nalijte do krtčího tunelu a do pár dní se odstěhuje celá rodina. Litr směsi stojí pár korun

Podmáslí se skořicí nalijte do krtčího tunelu a do pár dní se odstěhuje celá rodina. Litr směsi stojí pár korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krtek bývá na zahradě nevítaným škůdcemZdroj: Depositphotos
Článek byl publikován 06.10.2026 11:36
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