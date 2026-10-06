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Podmáslí se skořicí nalijte do krtčího tunelu a do pár dní se odstěhuje celá rodina. Litr směsi stojí pár korun

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Pokud jste už proti krtkům vyzkoušeli snad všechny myslitelné prostředky, zkuste to ještě se skořicí. Její zápach nesnáší.
Krtek bývá na zahradě nevítaným škůdcem

Krtek bývá na zahradě nevítaným škůdcem

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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