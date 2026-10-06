Podmáslí nalité do krtince zapáchá tak, že krtci opustí zahradu během pár dní. Stačí 100 ml do každé nory a klid na celé léto

Krtci, tito malí a záhadní tvorové, kteří jsou často považováni za zahradní obtíž, mohou zvědavcům nabídnout mnohem víc než jen převrácenou zeminu. Krtci, kteří patří do čeledi krtkovitých (
Talpidae), nejsou hlodavci, jak se běžně mylně soudí, ale jde o hmyzožravce – podobně jsou na tom třeba ježci. Mistři stavitelé pod zemí
Krtci jsou podle webu
CountryLiving výjimeční kopáči, kteří se svými lopatkovitými tlapkami prokopávají do půdy. Většinu života prožijí pod zemí ve složité síti vzájemně propojených tunelů, které slouží k různým účelům, například k hnízdění, ukládání potravy a chytání hmyzu. Struktura krtčího tunelového systému je zároveň pevností i pastí, přičemž hlubší, trvalé tunely slouží k pobytu během zimy a výchově mláďat, zatímco povrchové tunely jsou dočasnými loveckými cestami. Zdroj fotografie: Freepik Nedovolte, aby vám krtci poničili zahradu. Vyženou je ty správné bylinky nebo osvědčené babské rady. Vyzkoušejte je Strava a lov: Krtčí podzemní bufet
Navzdory tomu, co by si zahrádkáři možná přáli, jsou krtci užitečnými predátory hmyzu a červů. Jejich potravu tvoří především žížaly, které živé a
znehybněné ukládají do speciálních spižíren pro budoucí konzumaci. Tím nejen pomáhají regulovat populaci hmyzu na zahradě, ale také provzdušňují půdu a zlepšují její úrodnost, jak připomíná web GardenBenches. Taktika s podmáslím: lidový prostředek proti krtkům
Ne vždy jsou bohužel tito návštěvníci na zahradě vítáni. Pokud je chcete z určité části (nebo dokonce z celé zahrady) vyhnat, jděte na to šikovně.
Mezi množstvím domácích prostředků, které údajně odpuzují krtky, vyniká zejména levné podmáslí. Tento zkvašený mléčný výrobek vydává silné a štiplavé aroma, které krtkům připadá obzvláště nepříjemné. Zdroj fotografie: Freepik Krtci nemají žádnou šanci, ze zahrady je odežene lidový lektvar Jak postupovat krok za krokem
Pečlivě sledujte zahradu a hledejte čerstvé krtčí nory. Ty obvykle ukazují na nedávno vyhloubené nebo aktivně používané tunely. Poté
smíchejte velké množství podmáslí s vodou, abyste vytvořili zředěný roztok, který může snadno vtékat do krtčích tunelů. V závislosti na vytrvalosti populace krtků může být nutné tento postup několikrát opakovat. Nakonec však bude téměř jistě účinný. Další účinnou a mnohem rychlejší metodou, jak vyhnat krtky ze zahrady, je podle zkušeností redakce Chalupáři-Zahrádkáři i benzín.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři