Podle barvy kabátu se prý pozná povaha ženy. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

Ranní chlad už nás vyhání ze skříně pro zimní kabáty. A s nimi přichází i oblíbená otázka ženských magazínů: co o nás říká barva, ve které budeme chodit až do jara? Psychologové na to mají vlastní pohled a v lecčem vás možná překvapí. Povahu z barvy nevyčtete
Testy, které slibují rozluštit osobnost podle oblíbené barvy, mají dlouhou tradici. Nejznámější je Lüscherův test s barevnými kartičkami. Psychologové z Masarykovy univerzity ale upozorňují, že jeho spolehlivost se nikdy nepodařilo doložit. Výzkumy navíc neprokázaly, že by obliba určité barvy souvisela s povahovými rysy.
Vkus se také během života proměňuje. Ovlivňuje ho věk, pohlaví i prostředí, ve kterém vyrůstáme. Žena, která ve dvaceti milovala vínovou, může v šedesáti sahat po smetanové a pořád je to tatáž osoba.
Přečtěte si také: Tenhle podzimní trend ze sociálních sítí vám po 60 přidá roky. Stylistky prosí, ať ho nekopírujete Foto: Magnific.com Barva promlouvá k ostatním
Barva kabátu má ovšem vliv na to, jak vás vnímá okolí. V roce 2020 vyšla velká mezinárodní studie, v níž lidé z 30 zemí přiřazovali barvám pocity. Ukázalo se, že mnoho těchto spojení sdílíme napříč světem.
Černý kabát
Černá patří k barvám s nejsilnějším emočním nábojem a lidé si ji pojí hlavně se smutkem a strachem. Psycholožka Pavla Linhartová s kolegy z Brna navíc v roce 2013 zjistila, že muž v černém působí na ostatní agresivněji. Úctyhodněji přitom v černé nevypadal, přestože se to o ní často tvrdí.
Šedý kabát
Šedou si lidé v průzkumu spojovali se smutkem a zklamáním. Mezi barvami vyznívala podobně chmurně jako černá.
Přečtěte si také: Ani kabát, ani péřovka. Ženy po 50 letos na podzim nosí 1 kousek z Itálie, ve kterém vypadají o 10 let mladší Červený kabát
Červená je jediná barva, kterou si lidé spojují zároveň s láskou i s hněvem. Patří tak k nejrozporuplnějším barvám vůbec.
Foto: Shutterstock.com Růžový kabát
Růžová dopadla jako jedna z nejpřívětivějších. Většině lidí připomíná lásku a radost.
Hnědý a velbloudí kabát
Hnědá vyvolávala ze všech zkoumaných barev nejméně emocí. Okolí ve vás tedy pravděpodobně nevzbudí žádné silné pocity.
Přečtěte si také: Ani mokasíny, ani lodičky. Ženy po šedesátce letos do divadla nosí 1 typ bot, ve kterých vydrží celý večer Kabát mění i vaši náladu
Oblečení nepůsobí jen na lidi kolem vás. Psychologové popsali jev, kterému se říká oblečená kognice. Ve známém pokusu lidé v bílém laboratorním plášti zvládali úkoly na pozornost lépe než bez něj.
Barvy navíc nečteme všude na světě stejně. V Číně se se smutkem pojí bílá, protože se v ní chodí na pohřby. Nejvíc tedy o vašem kabátu nakonec řekne to, jak se v něm cítíte vy sama.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://psych.fss.muni.cz/cosedeje/aktuality/mytus-luescheruv-barvovy-test-je-vhodny-pro-vyber-zamestnancu-a-karierni-poradenstvi, https://bps.org.uk/node/1441, https://is.muni.cz/publication/1160047/en/The-color-black-and-situational-context-Factors-influencing-perception-of-an-individuals-aggressiveness-and-respectability/Linhartova-Tapal-Brabenec-Macecek, https://zpravy.tiscali.cz/nosite-radi-cernou-barvu-psychologove-vysvetluji-co-to-o-vas-vypovida-614078, https://blog.labroots.com/trending/neuroscience/18674/emotion-color-associations-globally, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/psychologie-barvy-iq-vyzkum/, https://core.ac.uk/works/8220428, https://maybeitsjustme.blog/2020/09/15/fashion-and-psychology-what-does-your-wardrobe-say-about-your-personality/ Přečtěte si také: Ani růžová, ani červená. Stylistky radí ženám po 60 letos 1 barvu rtěnky ke kabátu, která omladí celý obličej