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Podle barvy kabátu se prý pozná povaha ženy. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

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Dennívýzva
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Ranní chlad už nás vyhání ze skříně pro zimní kabáty. A s nimi přichází i oblíbená otázka ženských magazínů: co o nás říká barva, ve které budeme chodit až do jara? Psychologové na to mají vlastní pohled a v lecčem vás možná překvapí.
Podle barvy kabátu se prý pozná povaha ženy. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

Podle barvy kabátu se prý pozná povaha ženy. Psycholožka vysvětlila, co prozrazuje ta vaše

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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