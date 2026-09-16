Podle 1 detailu na dně sklenice od zavařeniny poznáte, jestli se dá znovu použít

Zavařovací sezona vrcholí a hodně lidí sáhne po sklenicích, které jim zbyly z minulých let nebo zůstaly po koupených okurkách a marmeládě. Šetří to peníze i místo v koši. Jenže ne každá sklenice snese další kolo v horké lázni. Rozhoduje o tom jedno místo, na které se skoro nikdo nedívá, a přitom napoví během pár vteřin.
Co hledat na dně: vlasová prasklina a mléčný zákal
Tím místem je dno sklenice. Právě tady se snadno přehlédne poškození, které rozhodne o všem dalším. Hledejte tenké čáry ve skle, jemné jako vlas, a hlavně místa, kde se několik takových čar sbíhá k jednomu bodu po dřívějším ťuknutí nebo pádu. Podezřelé jsou i plochy, kde sklo ztratilo lesk a působí zamlženě nebo mléčně.
Když na dně něco takového najdete, sklo už má odslouženo a na horkou lázeň se nehodí. Zdravé dno je naopak čiré, hladké a beze skvrn, bez jediné vlásečnicové linky.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rychlovarné konvice. Češi to dělají roky a pak kupují novou Vlasovou prasklinu nebo mléčný zákal na dně sklenice snadno přehlédnete, přitom právě podle nich poznáte, jestli sklo zvládne další horkou lázeň. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Test proti světlu a poklep lžičkou
Pouhý pohled shora nestačí. Zvedněte sklenici proti oknu nebo lampě a pomalu jí otáčejte v prstech. Vada, která je za normálního světla neviditelná, se prozradí ve chvíli, kdy jí prosvítá jas zezadu, protože trhlinka láme světlo jinak než okolní sklo.
Ještě spolehlivější je zvuková zkouška. Uchopte sklenici volně za hrdlo, ať se nedotýkáte stěny, a cvrnkněte do ní kovovou lžičkou. Neporušené sklo se ozve čistým, znělým tónem, který ještě chvíli dobíhá. Tlumené, hluché cinknutí bez dozvuku znamená, že je sklo někde narušené. Tahle zkouška je citlivá zvlášť na vady spodní části, kterých si okem snadno nevšimnete.
Tři rychlé kontroly a jejich výsledky shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Kdo má doma starou plechovou dózu na čaj po babičce, sedí na pokladu. Sběratelé za ni dávají až 2 500 Kč
Kontrola Zdravá sklenice Poškozená sklenice Pohled na dno čiré, hladké a beze skvrn vlásečnicové čáry, sbíhavé praskliny nebo zamlžené plochy Pohled proti světlu světlo prochází rovnoměrně trhlina láme prosvítající světlo Zvuková zkouška čistý, znělý tón s dozvukem tlumené cinknutí, které hned utichne Proč prasklé dno zničí celou várku
Malá prasklina působí neškodně jen do chvíle, než se sklenice ocitne v rozpálené lázni. V místě trhliny drží sklo ze všech nejhůř a při prudkém zahřátí právě tam povolí jako první. V mírnějším případě zavařenina jen pomalu prosákne ven a zkalí vodu v hrnci, v horším sklenice praskne naráz a její horký obsah zasáhne i sklenice okolo.
Riziko tím nekončí. I vlásečnicová trhlina, která ohřev vydrží, dokáže narušit podtlak uvnitř. Škvírou se pak dostanou dovnitř plísně a bakterie a obsah začne plesnivět dávno před koncem trvanlivosti, i když navenek vypadá v pořádku. Státní zdravotní ústav navíc upozorňuje, že se botulotoxin v domácích konzervách může vytvořit při chybném postupu zavařování i nevhodném skladování a že ho mnohdy nepoznáte podle vzhledu ani zápachu.
Přečtěte si také: Řezníci prosí Čechy: tohle maso nikdy nekrájejte hned po vytažení z lednice Sklenice od okurek nejsou totéž co zavařovací
I nádoba s dokonale čistým dnem má svoje meze. Sklenice, které vám zbyly od kupovaných omáček, přesnídávek nebo nakládané zeleniny, bývají z tenkého skla a výrobce s nimi na opakované zahřívání nepočítal. Při sterilizaci proto praskají mnohem častěji než nádoby vyrobené přímo pro zavařování.
Ty mají silnější a tepelně odolnější sklo a snesou desítky cyklů. Pokud si vybíráte mezi tenkou sklenicí od nákupu a poctivou zavařovací, sáhněte po té druhé. Že se v hrnci rozbije, je u ní výrazně méně pravděpodobné.
Tenčí sklo od kupovaných omáček a přesnídávek snáší opakovanou sterilizaci hůř než sklenice vyrobené přímo k zavařování. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Víčko rozhodne stejně jako sklo
Vedle skla se snadno zapomene na víčko, které bývá vůbec nejslabším místem. Klasická šroubovací víčka se prvním otevřením ohnou a přestanou spolehlivě dosedat. Zrezivělé, promáčknuté nebo prohnuté víčko rovnou odložte a pořiďte nové, stojí pár korun.
Přečtěte si také: Zelináři prosí Čechy: tuhle zeleninu nikdy nekupujte v pondělí. Vysvětlili, jak dlouho leží v regálu
Máte sklenici s klipem? Gumové těsnění lehce roztáhněte mezi prsty a projeďte pohledem celý jeho obvod, jestli v něm nejsou popraskaná místa. Než použitou sklenici znovu naplníte, nechte ji i s víčkem chvíli probublat ve vroucí vodě. Var kolem 100 stupňů zničí zbytky plísňových spor, které přežily v závitech i na skle. Tenhle krok si nechte těsně předtím, než začnete plnit.
Když sklenice neprojde, nevyhazujte ji
Sklenice s prasklým dnem sice do horké lázně nepatří, k vyhození ale rozhodně není. Uplatní se hned několika způsoby:
jako dóza na sypké zásoby ve spíži, kde ji nic nezahřívá, třeba na koření, čaje, sušené houby nebo semínka; jako organizér na drobnosti, do kterého schováte špendlíky, kancelářské sponky nebo náhradní baterie; na kvašenou zeleninu a domácí sirupy, které zrají v lednici a horký hrnec vůbec nepotřebují. Přečtěte si také: Kdo měl za ČSSR tenhle skleněný sifon s kovovou hlavou, byl na chatě hvězda. Dnes za něj sběratelé dají až 5 000 Kč
Jen ji už nikdy nevracejte zpátky mezi zavařovací sklenice do hrnce.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/jak-spravne-zavarovat-a-jakym-sklenicim-se-vyhnout, https://ceskeduchody.cz/magazin/zavarovani-jedna-chyba-znici-sklenice, https://www.habio.cz/magazin/Jak-sterilizovat-sklenice-na-zavarovani, https://www.oriondomacipotreby.cz/vychytavky/zavarovani-krok-za-krokem, https://www.tescoma.cz/tipy-pro-uspesne-zavarovani, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/zavarovani-chyby.html, https://harvestguide.ca/blog/can-you-can-with-cracked-jars/