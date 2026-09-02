Podle 1 detailu na dně hrnce poznáte, jestli je z kvalitního materiálu, nebo se rozpadne do roka

V regálu stojí vedle sebe dva hrnce, které vypadají skoro stejně. Lesklý nerez, podobný tvar, sedící poklice. Jeden ale stojí pár stovek a druhý několik tisíc. Rozdíl, kvůli kterému jeden vydrží desítky let a druhý začne po pár měsících vrávorat na plotně, se skrývá na místě, kam se při nákupu skoro nikdo nepodívá. Stačí hrnec obrátit a přečíst, co má vyražené zespodu.
Klíč se skrývá tam, kam nikdo nekouká
Většina lidí posuzuje hrnec podle vzhledu, ceny a značky na etiketě. Zkušení kuchaři sáhnou nejdřív po jeho spodní straně. Na dně kvalitního nerezového nádobí totiž bývá vyražená kombinace dvou čísel a právě ta prozradí, z jaké oceli je hrnec doopravdy. Ta čísla přesně popisují slitinu, ze které nádobí vzniklo, a poznáte podle nich reálnou kvalitu materiálu.
Dvě čísla vyražená do oceli řeknou všechno
Levá číslice patří chromu, pravá niklu. U nejkvalitnějšího nerezu čtete 18/10, tedy osmnáct procent chromu a deset procent niklu. Právě chrom drží rez daleko od hrnce. Ve styku se vzduchem se povleče nepatrnou vrstvičkou, přes kterou se ke kovu voda ani vlhkost nedostanou. Nikl se stará o zrcadlový lesk a pomáhá materiálu lépe snášet kyselá jídla. Vedle 18/10 narazíte i na o stupínek levnější 18/8 nebo naopak prémiové 18/12.
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Naopak číslo 8/0 je varování. Značí levnou ocel s tenkými stěnami, která se při vyšších teplotách rychle zkroutí. Označení 18/0 je základní kvalita bez niklu, zato magnetická, takže si poradí s indukcí.
Ražba do kovu se pozná hmatem
Čísla mají váhu jen tehdy, když jsou opravdu ražená do kovu. Někteří výrobci je jen vytisknou na nálepku, kterou po prvním mytí sloupnete a pod ní nezůstane nic. Pravou hodnotu proto poznáte hmatem, ražba je cítit pod prsty.
Napovědět umí i cenovka. Za pravý nerez 18/10 si výrobci účtují svoje, takže stejné označení na hrnci za akční stovky bývá spíš známkou toho, že slitina pravá nebude.
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Čísla na dně jdou ruku v ruce s jeho tloušťkou. Kvalitní hrnec stojí na vícevrstvém, takzvaně sendvičovém dně. Povrch tvoří odolný nerez, jádro nejčastěji hliník kvůli rychlejšímu vedení tepla a u modelů na indukci přibývá ještě tenká železná vložka, aby deska nádobí vůbec sepnula. Díky tomu se teplo drží rovnoměrně po celé ploše a pokrm se nepřipaluje.
Silné vícevrstvé dno dosedá na desku celou plochou a rozvádí teplo rovnoměrně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
U levného nádobí bývá dno slabé jako plech. Po rozpálení kov zvětší objem a dno se vyklene do boule. Takový hrnec se pak na sklokeramice i indukci kýve, nedosedá celou plochou a předává teplo jen tam, kde se desky reálně dotýká. Přesně tohle je ta „rozpadající se” kvalita z nadpisu. Hrnec sice nepraskne, ale vaří se v něm čím dál hůř.
Poznáte to i poslepu. Nádobí s pořádně silným dnem je v ruce citelně těžké. Když vám nerezový hrnec připadá podezřele lehký, skoro jistě má tenké stěny a dlouho vám nevydrží.
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Poslední zastávkou jsou ucha. U dobrého nádobí bývají přivařená nebo pevně nýtovaná a drží roky. Nejlevnější hrnce mají držadla jen přišroubovaná. Šroubky časem rezavějí, povolují se a ucho se rozviklá. U horké nádoby pak hrozí, že se vám držadlo utrhne a vy se popálíte. Za šrouby se navíc drží mastnota a nečistoty, které se odtud špatně dostávají ven.
Co udělat ještě u regálu v obchodě
Vybrat dobrý hrnec zabere v obchodě sotva minutu.
Obraťte ho a najděte ražené označení, ideálně 18/10. Potěžkejte ho a přesvědčte se, že má silné dno. Přejeďte prstem po uchách a zkuste, jak pevně sedí.
Nádobí, které tímhle rychlým testem projde, obvykle vydrží v kuchyni desítky let. Levná náhrada za zlomek ceny naopak často skončí v koši po pár letech, protože přestane rovně stát a rovnoměrně hřát. Pár stovek navíc se u hrnce, který máte denně v ruce, vrátí mnohonásobně.
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Zdroje: https://www.kulina.cz/guide-pots/pots-guide/, https://www.kucharkaprodceru.cz/jak-vybrat-nadobi/, https://www.toprecepty.cz/clanky/2586-velky-manual-jak-vybrat-hrnec-do-kuchyne-dulezite-jsou-rozmery-i-material-ale-to-neni-vsechno/, https://www.nasenadobi.cz/blog/jak-vybrat-hrnec/, https://www.nespechej.cz/clanky/babicka-kupovala-hrnce-jen-s-temito-dvema-cisly-vydrzi-desitky-let-jako-nove-20260802-9644.html