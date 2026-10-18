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Podkrušnohorské derby vyhrál po kuriózním gólu a návratu brankáře Tomka Litvínov

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Hokejisté Litvínova po dvou porážkách za sebou zabrali a v dnešním zápase 12. kola extraligy přetlačili na domácím ledě rozjeté Karlovy Vary 3:1. Vítěznou branku vstřelil kuriózně Petr Koblasa, k úspěchu v podkrušnohorském derby výrazně pomohl i uzdravený gólman Matej Tomek.
Podkrušnohorské derby vyhrál po kuriózním gólu a návratu brankáře Tomka Litvínov

Podkrušnohorské derby vyhrál po kuriózním gólu a návratu brankáře Tomka Litvínov

Zdroj: BYD Energie Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 18:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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