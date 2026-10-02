Podivné praktiky v Sulicích: Obci docházejí peníze, majetek starosty Čuříka budí otázky

Obyvatelům krásné obce Sulice se nemusí poslední dobou dobře spát, protože to, co se právě teď odehrává kolem radnice v Sulicích, může mnohým připomínat spíše Divoký západ než řádnou správu malebné středočeské obce. Zatímco z obecních účtů bleskově odteklo přes 118 milionů a dluhy obce raketově rostou, místní poukazují na to, jak zázračně se daří osobnímu majetku starosty Petra Čuříka. Pojďte se podívat na účet, který za tohle papalášství dost možná zaplatíte vy i vaše děti!
7 milionů z vašich kapes na silnici k „domu duchů“ spojenému s panem starostou? Víte, že jste možná panu starostovi nepřímo přispěli na exkluzivní bydlení? A to doslova! U lesa na Hlubočince, kde stála jen stará bouda, se změnil územní plán a najednou tam vyrostl dům s garážemi. Protože byl ale dům 300 metrů od civilizace, vyřešilo se to až překvapivě hladce. A držte se, jak se to celé podle zdrojů z obce udělalo: obec nejprve cíleně vykoupila pozemky od soukromých majitelů, aby na nich vzápětí mohla vybudovat silnici a sítě vedoucí k jedinému domu – k domu pana starosty! Z veřejných peněz tak podle dostupných informací odešlo 5 milionů za novou silnici a 2 miliony za sítě. Celkem 7 milionů korun z obecní kasy na infrastrukturu, která slouží primárně potřebám jednoho muže! Sulice mají 2635 obyvatel. To znamená, že každý obyvatel – včetně dětí a seniorů – mohl zaplatit přes 2650 Kč! A víte, co je zarážející nejvíc? Pan starosta tam totiž podle všeho údajně ani trvale nebydlí! Jeho domovem má být sousední obec Kostelec u Křížků, kde má údajně hned dva luxusní domy s nerezovým bazénem. Do toho podle zjištění redakce zkouší štěstí v realitách (koupí za 3,5 milionu v dražbě, nabízí za 6,5 milionu) a místní se ptají také na jeho roli kolem tamních bytovek. Je vysoce pravděpodobné, že z pouhého platu starosty by se takové impérium budovalo jen stěží. Zlatý důl obce jménem APPETITO? Miliony v luftu a jídlo, které podle místních nikdo moc nechce! Když jde o děti, nemělo by se šetřit. V Sulicích to ale vypadá, jako by se na jejich zádech odehrávaly neuvěřitelné pokusy. Obecní s.r.o. APPETITO, kde nefiguruje jako jednatel nikdo jiný než sám pan starosta, zajišťuje obědy, o kterých rodiče mluví jako o katastrofě – podle místních tohle jídlo jí ani ne polovina dětí. Podle zdrojů z okolí školy dokonce právě kvůli těmto podivným machinacím rezignoval ředitel, který se na tomto pochybném systému nechtěl podílet! Fakta z čísel? Firma vygenerovala za rok a půl ztrátu neuvěřitelných 5,2 milionu korun. Ale co na tom, radnice jí klidně přiklepne další 10milionovou dotaci na další rok! V účetnictví se navíc dějí naprostá kouzla: Záhadně se tam objevilo 17,6 milionu z „jiných výnosů“ a 11,1 milionu bleskově zmizelo za nespecifikované „služby“. Komu přesně ty astronomické částky odešly? To z účetnictví s.r.o. prostě nevyčtete. Jak jinak tohle nazvat než obří černou dírou na veřejné peníze?! „Dary“ za stavební povolení? A vše má pod palcem firma pana starosty! Když chcete v Sulicích stavět, musíte podle našich informací vytáhnout z kapsy „dobrovolný dar“ na infrastrukturu ve výši 250 000 Kč (+ DPH, u čehož kroutí hlavou snad každý právník!). Tyhle peníze ale nejdou přímo obci, jdou do podivné firmy (CFS-TS), kterou řídí místostarosta Stehno. Vybralo se takhle už přes 7 milionů. A výsledek? Když opozice chtěla vidět faktury, dostala do rukou jen kompletně začerněné papíry! Co se tam proboha skrývá?! A kdo těmto obecním firmám dělá účetnictví? To vás zvedne ze židle. Podle všeho ho zpracovává soukromá společnost Čuřík s.r.o.! Vypadá to, že pan starosta je u toho, když se vybírá, je u toho, když se utrácí, a jeho vlastní soukromá firma to nakonec sama zaúčtuje. Zastupitelé tomu jen mlčky přihlížejí – objevují se totiž spekulace, že i někteří z nich si během svých nekonečných mandátů nechali velmi výhodně změnit vlastní pole na lukrativní stavební parcely. Účet, ze kterého vás omyje: Úspory se vypařily, zbyl jen astronomický DLUH! Zatímco si vybraná partička užívá tenhle zvláštní mejdan, obec Sulice fatálně krvácí. Na konci roku 2023 měla na účtech 118,8 milionu Kč. Dnes? Zbylo ubohých 739 tisíc! Peníze se prostě rozkutálely. V roce 2024 vydala obec podle zjištění o neuvěřitelných 120,5 milionu víc, než dokázala vybrat. A dluhy? Z 21 milionů (2023) to současné vedení žene k astronomickým 156,25 milionu Kč (2025)! Nárůst o 740 %! Jen na úrocích musí Sulice zaplatit příští rok téměř 4 miliony. A co na to pan starosta? Mlží a na konkrétní dotazy neodpovídá! Naše redakce se samozřejmě s těmito zjištěními nespokojila a zaslala starostovi Čuříkovi sadu konkrétních a přímých otázek. Čekali byste jasné vysvětlení faktur, podivných milionových dotací nebo vykupování pozemků pro cestu k jeho domu? Chyba lávky! Pan starosta měl dostatek času na naše otázky odpovědět, ale fakticky neodpověděl na jedinou položenou otázku a poslal pouze tuto vyhýbavou reakci v poslední možný den: „Vážená paní ředitelko, chci uvést, že Vaše zjištění vycházejí ze zcela nepravdivých podkladů, což mohu doložit příslušnými dokumenty. Navrhuji proto co nejdříve sjednat termín osobní schůzky, kde Vám celou záležitost vysvětlím a předložím související písemné důkazy. S přáním příjemného dne Ing. Petr Čuřík, starosta obce Sulice.“ Žádná konkrétní čísla, žádné veřejné vysvětlení. Jen prázdná slova a snaha celou věc ututlat a oddalovat. Zatímco Sulice kloužou do děsivé dluhové spirály, zázemí starosty vzkvétá, staví se podivné cesty a zakládají neprůhledná s.r.o., kde se točí obrovské sumy. Redakce dění v Sulicích bude nadále pozorně sledovat a v případě nových zjištěních budeme čtenáře informovat.