Podhoubí za 80 Kč a vhodný strom na zahradě. Víc nepotřebujete, abyste na podzim sbírali vlastní hřiby bez cesty do lesa

V prosinci 2019 přinesl polský web WP Dom lákavou myšlenku: vlastní hřiby bez výpravy do lesa. Stačí je prý zasadit. Autor Krzysztof Zięba tehdy psal o balení živého podhoubí za zhruba 30 zlotých a jeho text dodnes koluje mezi zahrádkáři. Myšlenka obstála. Podhoubí hřibu smrkového i dalších mykorhizních hub se v roce 2026 prodává v řadě českých e-shopů a postup výsadby zvládne každý, kdo umí vzít do ruky rýč. Háček se skrývá jinde: pod zemí. Hřib totiž neroste sám, potřebuje strom, se kterým uzavře spojenectví. Kdo má na pozemku smrk, borovici, dub, buk nebo břízu, drží v rukou nejcennější část celé sestavy zadarmo.
Kolik dnes stojí podhoubí hřibu smrkového v Česku
Původní polskou cenu lze snadno přepočítat na koruny. Podle kurzu
České národní banky z 20. října 2026 vychází 30 zlotých zhruba na 167 Kč. Polský trh se mezitím příliš nepohnul: Grzybnie.pl nabízí podhoubí hřibu za 24,50 zł, Premium Garden za 32 zł.
Na tuzemském trhu jsme dohledali tyto nabídky:
Prodejce Produkt Cena Allegro.cz Mykorhizní podhoubí hřib smrkový, 60 ml od 154 Kč (běžně 162 Kč) HobyNářadí.cz Hřib smrkový, mykorhizní mycelium 249 Kč Pro vaši zahradu Hřib smrkový, 10 g 345 Kč různí prodejci směs lesních hřibů kolem 485 Kč
Na tržištích se vyplatí ostražitost. Některé nabídky vznikly zjevně strojovým překladem z polštiny a v parametrech se zaměňuje hřib smrkový (borowik szlachetny) s hřibem borovým (borowik sosnowy). Před nákupem proto kontrolujte latinský název, kód EAN a složení, nikoli jen český titulek inzerátu. Užitečný detail přidává HobyNářadí: mycelium je třeba skladovat při 4 až 5 °C. Pokud zásilka dorazí v době, kdy venku pálí slunce, poputuje nejprve do lednice.
Ve srovnání s jedinou vydatnou sobotou v lese, kam člověk dojede autem, vychází pokus finančně přijatelně. Investice je jednorázová, potenciální odměna se rozloží do několika let.
Smrk, borovice, dub: který strom otevře hřibům dveře
Klíčem celého experimentu je mykorhiza. Hřiby patří mezi takzvané ektomykorhizní houby. Podle botaniků z
Královských botanických zahrad Kew se bez rostlinného partnera neobejdou: jejich vlákna obalují jemné kořínky stromu, houba dodává živiny a vodu, strom jí na oplátku posílá cukry. Jediná plodnice hřibu může podle Kew vyžadovat až miliony propojených kořenových špiček a rozsáhlou podzemní síť.
Pro hřib smrkový uvádí český specializovaný e-shop Pro vaši zahradu jako partnery smrk, borovici, dub a buk, ideálně mladší stromy. Původní polský článek zmiňuje i břízu a vyzdvihuje pozemky, které jsou aspoň zčásti osázené břízami, duby či borovicemi.
Největší šanci mají zahrady na okraji lesa. Důvodů je víc:
mikroklima: polostín a menší výkyvy teplot, vlhkost: půda nevysychá tak rychle jako na otevřeném trávníku, opad: listí a jehličí vytvářejí přirozenou organickou vrstvu, půdní život: v okolí už žijí bakterie a další houby, které hřib ke svému růstu potřebuje.
WP Dom připomíná, že hřib vyžaduje kromě kořenů také přítomnost dalších organismů, vlastně celý ekosystém. Městský pozemek s anglickým trávníkem a tújemi proto představuje tvrdší oříšek, zatímco chalupa na Vysočině s několika smrky za plotem nabízí téměř ideální výchozí pozici. Hlinitá půda může posloužit, pokud má dobrou strukturu a drží vláhu. Písčitá vyžaduje silnější vrstvu mulče a pravidelnou péči o vodu.
Výsadba podhoubí krok za krokem
Samotné zakládání hřibového místa zabere odpoledne. Prodejci i polský zdroj se shodují na podobném postupu, liší se jen v rozměrech jamek.
Postup podle WP Dom:
Podhoubí rozdělte na tři až čtyři díly. Pod stromem vyhlubte několik důlků velikosti talíře, hlubokých 10 až 15 cm. Na dno dejte trochu zahradní zeminy, položte část podhoubí a zasypte. Lehce přišlápněte a jemně zalijte. Přikryjte silnou vrstvou listí, nasekaných větviček nebo borového jehličí.
Pro vaši zahradu doporučuje tři jámy široké 30 až 40 cm a hluboké 15 cm, do každé třetinu balení, substrát s rašelinou, vydatnou zálivku a mulč. Polský Premium Garden k tomu přidává ještě trochu dřevěného uhlí či popela.
Načasování hraje stejnou roli jako výběr místa. WP Dom radí pozdní jaro nebo podzim, kdy teplota přesahuje 10 °C a půda je vlhká. Český prodejce rozšiřuje vhodné období na duben až říjen. Podle nás má smysl sázet po vydatnějších deštích nebo těsně před vlhčím obdobím a vyhnout se letním vedrům. Půda má zůstat vláčná, nikoli rozbahněná.
Následná péče je spíš pasivní. Neokopávat kořeny, nehnojit dusíkem, nevápnit naslepo a v suchých týdnech opatrně zalévat kořenovou zónu. Mulč obnovovat, aby vrstva nemizela.
Trpělivost místo košíku: kdy čekat první plodnice
Tady se zahradní hřib zásadně odlišuje od hlívy nebo šiitake. Šiitake na dubových kmenech prorůstá podle poradenské služby Cornellovy univerzity šest až dvanáct měsíců a plodí tři až čtyři sezony. Poradenská služba univerzity Virginia Tech navíc popisuje, že vzrostlý kmen lze „probudit“ namočením do vody a sklizeň přichází během několika dní. Pěstitel tak má úrodu doslova pod kontrolou.
U hřibu nic takového neexistuje. Mykorhiza vzniká skrytě u kořenů a žádný snadný test neprozradí, zda se houba se stromem spřátelila. Prodejci shodně uvádějí první plodnice za příznivých podmínek po dvou až třech letech. Výsadba z jara 2026 tak reálně míří na sezony 2028 až 2029. Odměnou za čekání je dlouhá výdrž: Pro vaši zahradu slibuje plození tři až čtyři roky i déle.
S výnosem zacházejí prodejci velkoryse. Hovoří o několika až tuctu hub pod jedním stromem ročně a někteří deklarují pravděpodobnost úspěchu kolem 85 procent. Nezávislou studii, která by tato čísla potvrdila, jsme nedohledali. Polský Grzybnie.pl je k zákazníkům upřímnější a označuje výsadbu za „jemné podpoření přírody“, které skutečné houbaření nenahradí. Allegro rovnou připouští, že amatérské pěstování mykorhizních hub výsledek nezaručuje, protože hodně záleží na počasí.
Podle nás dává zahradní hřib největší smysl jako levný dlouhodobý experiment. Kdo má vhodný strom a vlhký stinný kout, riskuje pár stovek a odpoledne práce. Pokud se ve třetím roce pod smrkem objeví hnědý klobouk, je to radost, jakou žádná krabička žampionů z obchodu nenabídne.
Než hřib z vlastní zahrady skončí na pánvi
Výrobci tvrdí, že zahradní hřiby se od lesních neliší vzhledem, výživou ani chutí. Biologicky to dává smysl, jde o plodnice téhož druhu. Jenže pod stromem může vyrůst i něco jiného. Některé směsi obsahují různé druhy a v okolí mohou žít houby, které jste nezasadili. Česká mykologická společnost proto opakuje základní pravidlo: sbírejte jen houby, které bezpečně znáte, sledujte všechny znaky a u druhů s nebezpečnými dvojníky vyjměte celou plodnici včetně třeně. Při pochybnostech pomůže
Ústřední houbařská poradna ČMS v Praze, která funguje celoročně.
Pár praktických poznámek navíc:
Vlastnictví: podle občanského zákoníku patří přirozené plody pozemku jeho majiteli. U stromu, jehož kmen stojí přesně na hranici, se vyplatí dohoda se sousedem. Prodej: kdo chce volně rostoucí houby nabízet dalším lidem, potřebuje osvědčení o znalosti hub. Zahradní úroda je tedy primárně pro vlastní talíř.
Pokusné hřibové místo pod smrkem je drobná investice do kousku lesa za domem, jehož výsledek ukáže až několik podzimů. Původních 30 zlotých dnes odpovídá zhruba 167 Kč a české e-shopy prodávají balení za 154 až 345 Kč. Sklizeň v sezoně výsadby prodejci neslibují, první plodnice uvádějí po dvou až třech letech a udávané výnosy či procenta úspěšnosti vycházejí pouze z jejich vlastních tvrzení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková