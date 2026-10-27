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Podhoubí za 80 Kč a vhodný strom na zahradě. Víc nepotřebujete, abyste na podzim sbírali vlastní hřiby bez cesty do lesa

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Polský tip na zahradní hřiby láká: balíček živého podhoubí, vhodný strom a trocha trpělivosti. Kolik to dnes stojí v Česku a kde má výsadba skutečnou šanci?
Podhoubí za 80 Kč a vhodný strom na zahradě. Víc nepotřebujete, abyste na podzim sbírali vlastní hřiby bez cesty do lesa

Podhoubí za 80 Kč a vhodný strom na zahradě. Víc nepotřebujete, abyste na podzim sbírali vlastní hřiby bez cesty do lesa

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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