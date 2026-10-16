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Podepsal dohodu s jednou koalicí, jedná s ANO. Kuba hrozí zastupiteli koncem v hnutí

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Povolební vyjednávací chaos zažívá v posledních dnech hnutí Naše Česko v Karlovarském kraji. Uskupení Martina Kuby má v Mariánských Lázních dva nové zastupitele, Samuela Zabolotného a Tomáše Foustku.
Podepsal dohodu s jednou koalicí, jedná s ANO. Kuba hrozí zastupiteli koncem v hnutí

Podepsal dohodu s jednou koalicí, jedná s ANO. Kuba hrozí zastupiteli koncem v hnutí

Zdroj: ODS Mariánské Lázně
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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