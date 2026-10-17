Poděnku stříhejte třikrát ročně, ale v zimě na ni nesahejte. Většina pěstitelů ji řeže právě tehdy a pak se diví, proč chřadne

Je polovina října 2026 a převislé výhony tradescantie alias poděnky či voděnky na parapetu nejspíš ukazují, jak bujně rostly přes léto. Tohle je poslední rozumná chvíle sáhnout po nůžkách. Rostlina má ještě dost světla, aby z uzlů pod řezem vyhnala nové lodyhy, a do zimy vstoupí kompaktnější. Za dva měsíce bude všechno jinak. Den se zkrátí na zhruba osm hodin, radiátory vysuší vzduch a voděnka přejde do útlumu. Kdo ji v tu dobu zkrátí na polovinu, často pak celé týdny kouká na holé pahýly. Prošli jsme doporučení pěstitelských služeb PatchPlants a StudioPlant, královské zahradnické společnosti RHS i amerických univerzitních poraden. Všechny se shodují, že u této rostliny nerozhoduje ani tak datum v diáři jako spíš to, zda po zásahu dostane dost světla, vláhy a času obrůst.
Tři řezy za rok: kalendář, podle kterého voděnka zhoustne
Tradescantie patří k nejrychleji rostoucím pokojovkám vůbec. Podle StudioPlant dokáže při dobré péči přidat až 2,5 cm denně. Takové tempo má svou daň: bez pravidelného zkracování se lodyhy vytahují, u květináče řídnou a z kompaktního trsu se stane neuspořádaná záclona. PatchPlants proto doporučuje stříhat na jaře a v létě, kdy rostlina aktivně roste. RHS vymezuje růstovou sezonu pokojovek zhruba od března do října.
Na tomto základě jsme sestavili praktický rozpis pro české byty:
Období Typ zásahu Cíl Březen až duben 2027 Jarní zahušťovací řez, i razantnější Nastartovat bohaté větvení Červen až červenec 2027 Letní korekce vytáhlých výhonů Udržet tvar, získat řízky Září až říjen 2026 Lehký podzimní střih Zahustit rostlinu před zimou Začátek listopadu 2026 Jen drobná úprava, a to u rostliny v dobrém světle Dorovnat přerostlé konce 21. 12. 2026 až 20. 3. 2027 Pouze hygiena: suché a poškozené části Neoslabit rostlinu v útlumu
Jaro je pro hloubkové zmlazení nejvhodnější, protože dny se prodlužují a energie rostliny přibývá. Léto slouží k doladění. Podzim má jasně vymezenou roli: drobné zaštípnutí, žádná přestavba.
Podzimní střih 2026: proč dává smysl právě v říjnu
Astronomický podzim začal v Praze 23. září, pěstitelsky ale fungují září a říjen spíše jako dozvuk léta. Světla ubývá, přesto ho voděnka u dobře orientovaného okna má pořád dost na to, aby zkrácené výhony obrazila. Když teď zakrátíte přerostlé nebo mladé lodyhy, aktivujete spící pupeny níž na stonku. Rostlina se rozvětví a do zimy vstoupí hustší, s menší plochou, kterou musí v šeru zásobovat.
Klíčový je rozsah. Odeberte jen část nejdelších a nejvytáhlejších výhonů, ne celou hmotu rostliny. PatchPlants u oblíbeného pruhovaného druhu Tradescantia zebrina radí zaštipovat špičky a krátit vytáhlé stonky. Přesně takhle má podzimní úprava vypadat. Hluboký restart celého trsu si nechte na březen.
Podle nás je říjen pro většinu domácností ideální kompromis. Rostlina ještě reaguje, a přitom už nehrozí, že se do Vánoc znovu přeroste.
Zimní řez voděnky: chyba, za kterou může radiátor a šero
Proč je prosincové stříhání tak riskantní? Univerzita v Illinois upozorňuje, že pozdní podzim a prosinec přinášejí v domácnostech nejslabší světelné podmínky a pokojovky v tu dobu aktivně nerostou. StudioPlant o tradescantie píše výslovně, že v zimě neroste a nemá se hnojit.
Teď si představte, co po rostlině chcete, když jí v lednu odeberete většinu zdravých listů. Musí vytvořit nové výhony, ale chybí jí listová plocha pro fotosyntézu i světlo, které by ji pohánělo. K tomu se přidávají podmínky typického českého bytu:
Centrální topení: podle Iowa State University může relativní vlhkost v zimních interiérech klesnout až k 10 %. Důsledkem je pomalejší růst a hnědé špičky listů. Suchý vzduch: StudioPlant ho u tradescantie spojuje s výskytem svilušek. Pomalejší vysychání substrátu: ostříhaná rostlina s menším olistěním spotřebuje ještě méně vody. Kdo zalévá stejně jako v létě, riskuje přemokření a hnilobu kořenů.
Výsledkem bývá rostlina, která po střihu dlouho stagnuje a teprve pak vyhání bledé, vytáhlé přírůstky, zatímco starší listy žloutnou. Mnozí pěstitelé sahají po nůžkách právě v zimě, protože tehdy voděnka vypadá nejhůř. Šero ji vytahuje a spodek olysává. Zásah ale přichází ve chvíli, kdy je na regeneraci nejméně připravená.
Odstranění suchých, hnědých nebo nahnilých částí je samozřejmě v pořádku i v lednu. RHS stejný postup doporučuje třeba u zelence. Odumřelý list rostlině nic nedává, kdežto zelený výhon pro ni v zimě představuje cennou zásobárnu.
Jak stříhat tradescantii, aby rychle obrazila
Nástroj musí být ostrý a čistý. Tupé nůžky mačkají pletiva a otevírají cestu infekci. StudioPlant doporučuje čepele před prací vydezinfikovat a stříhat těsně pod listovým uzlem, odkud rostlina nejochotněji raší.
Odstřižené kousky nevyhazujte. Řízky dlouhé aspoň 10 cm zakoření ve sklenici s vodou během pár týdnů. StudioPlant radí nasbírat jich víc najednou, protože ne všechny se chytí. Jakmile kořeny dorostou na 3 až 5 cm, zasaďte je zpět do květináče k mateřské rostlině. Prořídlý trs tak zhoustne nejrychleji. Vzhledem k zimnímu útlumu je ideální množit na jaře a v létě, říjnové řízky ale u světlého okna obvykle ještě zakoření.
A co když už jste v prosinci stříhali? Rostlinu většinou zachráníte, pokud zůstaly zdravé uzly a kořeny. Přesuňte ji k jasnému nepřímému světlu, držte teplotu mezi 18 a 24 °C, zalévejte až po proschnutí horní vrstvy substrátu a nehnojte. Zdravé odřezky dejte zakořenit.
Okno, zálivka a vlhkost: co rozhodne víc než datum v kalendáři
Stejné střih může dopadnout skvěle i katastrofálně podle toho, kde rostlina stojí. StudioPlant doporučuje východní nebo západní okno. U jižního ji postavte aspoň dva metry od skla, protože přímé slunce podle PatchPlants listy spálí. Málo světla se naopak projeví vyblednutím typického fialovostříbrného zbarvení.
Zálivku řiďte prstem, nikoli kalendářem. PatchPlants radí zalít, až horních zhruba 5 cm substrátu proschne. StudioPlant odhaduje, že na podzim a v zimě to vychází přibližně jednou za deset dní. Přebytečnou vodu vždy nechte odtéct a květináč nenechávejte stát v podmisce plné vody.
Proti suchu od radiátoru pomůže seskupit rostliny k sobě, pořídit zvlhčovač nebo postavit květináč na misku s mokrými oblázky tak, aby se dno vody nedotýkalo. Kdo má doma děti nebo zvířata, měl by vědět, že StudioPlant řadí tradescantii mezi jedovaté rostliny. Na nízký parapet, kam dosáhne kočka, ji tedy raději nestavte.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková