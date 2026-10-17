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Poděnku stříhejte třikrát ročně, ale v zimě na ni nesahejte. Většina pěstitelů ji řeže právě tehdy a pak se diví, proč chřadne

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Voděnka snese nůžky klidně třikrát do roka. Rozhoduje ale termín: v říjnu ji střih zahustí, v prosinci ji může nechat prořídlou až do jara.
Poděnku stříhejte třikrát ročně, ale v zimě na ni nesahejte. Většina pěstitelů ji řeže právě tehdy a pak se diví, proč chřadne

Poděnku stříhejte třikrát ročně, ale v zimě na ni nesahejte. Většina pěstitelů ji řeže právě tehdy a pak se diví, proč chřadne

Zdroj: Foto: LucaLuca / Creative Commons / CC BY-SA 2.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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