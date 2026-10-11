Podél silnic II. a III. třídy začne velká péče o zeleň. v regionu přibude 1704 stromů

Období od 1. listopadu je pro silničáře spojeno nejen se začátkem zimní údržby komunikací a zmírňováním povětrnostních následků zimního období, ale také s vegetačním klidem. Ten poskytuje vhodné podmínky pro řadu zásahů do zeleně podél silnic. Důvodem ke kácení jsou především stromy, které jsou ve špatném zdravotním stavu nebo mohou představovat bezpečnostní riziko pro řidiče a další účastníky silničního provozu.
„Z kontrol provedených od 1. dubna do 30. srpna 2026 vyplývá, že bylo evidováno 1665 závad týkajících se stromů, u nichž je potřeba povolení ke kácení. Dalších 611 závad se týká stromů rostoucích na pozemcích či v majetku cizích vlastníků. Jedna evidovaná závada přitom může zahrnovat i více stromů,“ upřesňuje Jan Kadlec, vedoucí střediska péče o zeleň SÚSPK.
Podle jeho slov se letošní sucho může podílet na části počtu závad. „Větší část ale souvisí s naší vnitřní změnou systému prohlídek silnic, který je přesnější,“ vysvětluje Kadlec. Péče o doprovodnou zeleň u silnic patří mezi důležité činnosti správy komunikací. Stromy a keře nejen dotvářejí krajinu, ale zároveň plní ekologickou funkci a pomáhají stabilizovat prostředí v okolí komunikací. Vedle kácení a ošetřování stávající zeleně se SÚSPK zaměřuje také na novou výsadbu.
„Nové stromy se většinou vysazují na podzim, kdy mají díky vlhčí půdě a nižším teplotám lepší podmínky pro zakořenění. I v letošním roce jsme proto naplánovali hlavní část výsadeb právě na podzim. Osadíme přibližně 1704 nových stromů. Při výsadbách postupujeme podle interní metodiky, která stanovuje zásady pro výběr vhodných míst, způsob výsadby i následnou péči o vysazené stromy,“ dodal Jan Kadlec. Vysazovanými druhy budou javor klen, javor mléč, javor babyka, lípa srdčitá, lípa velkolistá, habr obecný, bříza bělokorá, jabloň, švestka, třešeň, hrušeň a jeřáb.
V souvislosti s podzimními pracemi se proto mohou v následujících měsících ve větší míře podél silnic II. a III. třídy pohybovat pracovníci SÚSPK i jejich technika. „Žádáme proto řidiče o zvýšenou pozornost a ohleduplnost při průjezdu kolem pracovních míst. Práce silničářů se zelení kolem silnic přispívá nejen k bezpečnosti provozu, ale také k zachování charakteru okolní krajiny,“ závěrem uzavírá tisková mluvčí SÚSPK Helena Frintová.