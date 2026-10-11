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Podél silnic II. a III. třídy začne velká péče o zeleň. v regionu přibude 1704 stromů

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Období intenzivní péče o zeleň podél silnic II. a III. třídy chystá s příchodem vegetačního klidu Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK). V následujících měsících se pracovníci zaměří na ošetřování stromů a kácení dřevin ve špatném zdravotním stavu. V plánu je výsadba celkem 1704 stromů.
Podél silnic II. a III. třídy začne velká péče o zeleň. v regionu přibude 1704 stromů

Podél silnic II. a III. třídy začne velká péče o zeleň. v regionu přibude 1704 stromů

Zdroj: Helena Frintová, SÚSPK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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