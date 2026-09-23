Podél budoucí D55 ležela tisíce let osídlená krajina. Výzkum odhalil domy z doby prvních zemědělců i bohaté hroby

Necelých sedm kilometrů budoucí dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem skrývalo mimořádně bohatou archeologickou stopu. Záchranný výzkum, který probíhal od loňského září do konce července letošního roku, přinesl celkem 1879 sídlištních objektů, 65 kostrových a žárových hrobů a jeden lidský pohřeb uložený přímo v zásypu sídlištního objektu. Výzkum vedlo Archeologické centrum Olomouc.
Všech 12 předem předpokládaných lokalit bylo potvrzeno, přičemž v katastru Dluhonic výzkum odhalil ještě jednu zcela neznámou. Osídlení doložené na trase sahá od neolitu až po středověk, jak uvedla mluvčí centra Nikola Jandová. Vedoucí výzkumu Marek Kalábek zdůraznil, že „krajina mezi Kokorami a Přerovem patřila k dlouhodobě osídleným místům."
Nejbohatší lokalitou se ukázaly Kokory, část zvaná Podsedky, kde odborníci zdokumentovali 974 archeologických objektů. Výrazné nálezy přišly také z katastrů Kokor a Rokytnice, kde se zachovaly stopy sídlišť kultury s lineární keramikou. Tato zemědělská kultura obývala střední Moravu přibližně před 7000 lety a představuje první vlnu zemědělského osídlení regionu. Archeologové tam identifikovali přibližně 16 půdorysů dlouhých dřevěných domů, přičemž některé dosahovaly délky až 36 metrů. Vedle samotných staveb se zachovaly zásobní jámy, pece a další doklady každodenního života.
Důležitou část výzkumu tvořila pohřebiště z počátku doby bronzové. Hrobová výbava zahrnovala měděné ozdoby, kostěné korálky, pazourkové šipky, kamenné nátepní destičky, keramické nádoby i bronzové jehlice a náramky.
Dluhonice přinesly překvapení v podobě lokality, která nebyla předem nikde evidována. Zachytit ji bylo možné až při rýhování stavební trasy. „Na místě jsme objevili hrob kultury se šňůrovou keramikou s keramickými nádobami, měděným šperkem a kamenným nástrojem," popsal Kalábek.
Terénní část výzkumu je uzavřena, odborná práce však pokračuje. Veškeré nálezy procházejí čištěním, konzervací a dokumentací a po zpracování zamíří do Centra muzejní archeologie Vlastivědného muzea v Olomouci. Nejzajímavější objevy budou veřejnosti představeny 17. října na Dnech archeologie v Archeologickém centru Olomouc.
Zdroj: Archeologické centrum Olomouc