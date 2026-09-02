Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Pod Žlutým kopcem v Brně leží podzemní nádrže na 30 milionů litrů vody. Cihlové klenby z roku 1874 teď poprvé vidí veřejnost

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pod brněnským parkem na Žlutém kopci se skrývá trojice vodojemů, které dohromady pojmou přes 33 milionů litrů, zhruba třináct olympijských bazénů.
Pod Žlutým kopcem v Brně leží podzemní nádrže na 30 milionů litrů vody. Cihlové klenby z roku 1874 teď poprvé vidí veřejnost

Pod Žlutým kopcem v Brně leží podzemní nádrže na 30 milionů litrů vody. Cihlové klenby z roku 1874 teď poprvé vidí veřejnost

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
V písku z Hirošimy našli slitinu, kterou věda dosud neznala. Vznikla za okamžik v ohnivé kouli atomového výbuchu
V písku z Hirošimy našli slitinu, kterou věda dosud neznala. Vznikla za okamžik v ohnivé kouli atomového výbuchu
Kontrolka tvrdila, že je ventil zavřený. Ve skutečnosti se reaktor začínal přehřívat. Desítky jaderných projektů v USA byly rázem zastaveny
Kontrolka tvrdila, že je ventil zavřený. Ve skutečnosti se reaktor začínal přehřívat. Desítky jaderných projektů v USA byly rázem zastaveny

Kontrolka v řídicí místnosti ukazovala, že ventil je zavřený. Ve skutečnosti odpouštěl chladivo z reaktoru...

Astronauti byli několik minut od katastrofy. Počítač Apolla 11 zahltila špatně nastavená funkce
Astronauti byli několik minut od katastrofy. Počítač Apolla 11 zahltila špatně nastavená funkce

20. července 1969 spustil palubní počítač lunárního modulu Eagle pět alarmů, které nikdo z posádky...

Neapol skrývá jeskyni plnou lebek. Místní se jich ptali i na výherní čísla do loterie
Neapol skrývá jeskyni plnou lebek. Místní se jich ptali i na výherní čísla do loterie

Pod kopcem Materdei v neapolské čtvrti Sanità leží jeskyně s asi 40 000 lidskými ostatky a příběhem, který...

Ministr zmizel pár metrů od břehu. Jedna z největších záhad australské politiky zůstala nerozluštěna
Ministr zmizel pár metrů od břehu. Jedna z největších záhad australské politiky zůstala nerozluštěna

Sedmnáctý australský premiér vešel 17. prosince 1967 do příboje u Cheviot Beach. Z vody už nevyšel a jeho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.