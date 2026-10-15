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Pod tlakem si pamatujeme fakta, ale hůře je propojujeme. Vědci sledovali proč

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Dennívýzva
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Znáte situaci, kdy jste před zkouškou všechno uměli, ale pod tlakem jste nedokázali spojit dvě jednoduché informace? Nová neurovědní studie ukazuje, že akutní stres může oslabit proces, kterým mozek propojuje starší vzpomínky s novými zkušenostmi. Nejde tedy vždy o obyčejné zapomínání.
Pod tlakem si pamatujeme fakta, ale hůře je propojujeme. Vědci sledovali proč

Pod tlakem si pamatujeme fakta, ale hůře je propojujeme. Vědci sledovali proč

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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