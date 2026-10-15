Pod tlakem si pamatujeme fakta, ale hůře je propojujeme. Vědci sledovali proč

Paměť není zásuvka s uloženými fakty
Představte si, že se dozvíte, že Anna pracuje s Petrem a Petr zase spolupracuje s Janou. I když jste Annu a Janu nikdy neviděli společně, dokážete odvodit, že mezi nimi existuje nepřímé propojení. Mozek podobné vztahy vytváří neustále. Pomáhá mu přitom hipokampus, oblast důležitá pro ukládání epizodických vzpomínek a spojování zkušeností.
Když se učíme nové informace, neukládáme je vždy jako izolované kartičky. Často se znovu aktivují starší související vzpomínky a nová zkušenost se připojí k již existující síti. Díky tomu lze vyvozovat závěry, které jsme nikdy přímo nepozorovali. Právě tento nenápadný krok se vědci rozhodli zkoumat v souvislosti se stresem.
Experiment rozdělený do dvou dnů
Výzkumníci ve studii zveřejněné v Science Advances v květnu 2026 nechali dobrovolníky nejprve učit dvojice obrázků. Druhý den absolvovali účastníci stresovou nebo kontrolní proceduru a poté se seznamovali s dalšími dvojicemi, které sdílely některé prvky s původními. Na konci se ověřovalo, zda dokážou propojit obrázky, které spolu přímo nikdy předloženy nebyly.
Výsledky ukázaly, že lidé vystavení akutnímu stresu při takovém vyvozování vztahů podávali slabší výkon. Pomocí funkční magnetické rezonance vědci současně sledovali aktivitu mozku a zjistili slabší reaktivaci souvisejících starších informací v hipokampu. To podporuje představu, že stres narušil právě integraci vzpomínek, nikoli jen jednoduché vybavení jednotlivého obrázku.
Co se děje v mozku pod tlakem
Stresová reakce zahrnuje změny hormonů a činnosti nervového systému, které mohou krátkodobě pomáhat rychlé reakci na ohrožení. Jenže to, co je výhodné při úniku před bezprostředním nebezpečím, nemusí být ideální pro složitější učení. Propojit starou informaci s novou vyžaduje jiný způsob zpracování než rychle zaměřit pozornost na jednu naléhavou věc.
Autoři neprokázali univerzální pravidlo, že každý stres zhorší všechny druhy paměti. Zkoumali konkrétní laboratorní postup akutního stresu a určitý typ inferenčního úkolu. V jiných situacích může mírné nabuzení výkon zlepšovat a chronický stres se od krátkodobého výrazně liší.
Jedna zkušenost, mnoho možných závěrů
Každodenní učení často funguje právě prostřednictvím nepřímých vztahů. Zkušenosti s jedním kolegou nám pomáhají odhadovat fungování celého týmu, nová informace o dopravě se propojuje se znalostí města a věta z knihy získává význam díky dříve přečteným kapitolám. Mozek tak průběžně skládá mapu světa z jednotlivých událostí.
Laboratorní úloha s dvojicemi obrázků dokáže tento proces měřit mnohem přesněji, než by bylo možné v běžném životě. Platí za to ale určitou cenu: skutečné situace zahrnují mnohem víc emocí, motivací a rušivých vlivů. Právě proto autoři považují experimentální důkaz za příspěvek k pochopení mechanismu, nikoli za úplné vysvětlení lidského myšlení pod tlakem.
Proč nestačí učit se jednotlivosti
Výsledek má smysl pro vzdělávání i každodenní rozhodování. Při zkoušce, pracovním pohovoru nebo náročném jednání může být problémem nejen to, že si nedokážeme vzpomenout na přesnou formulaci. Pod tlakem také můžeme hůře využít souvislosti mezi věcmi, které přitom dobře známe.
Z jediné studie ale nelze odvodit spolehlivý návod ani tvrdit, že konkrétní relaxační technika obnoví daný mozkový proces. Připomíná nám spíše, že kvalita myšlení závisí nejen na množství zapamatovaných informací, ale také na podmínkách, v nichž se je snažíme propojit. Někdy totiž víme všechno potřebné, a přesto potřebujeme prostor, aby z jednotlivostí vznikl smysluplný celek.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Science Advances – Acute stress and memory integration [2], Nature – Scientific commentary [3]. img ai generated