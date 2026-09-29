Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Pod starým listím a suchými stonky přežívají stovky včel a čmeláků. Většina zahrádkářů je zničí, aniž to tuší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pod hromádkou loňského listí v rohu vaší zahrady právě teď možná spí čmeláčí královna. Jeden pohyb hráběmi ji zabije.
Příliš brzký sezónní úklid může zahradě spíše ublížit než prospět

Příliš brzký sezónní úklid může zahradě spíše ublížit než prospět

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Většina zahrádkářů zelená rajčata vyhodí. Přitom stačí papírový sáček a pomocník za 3 Kč a dozrají sama bez slunce
Většina zahrádkářů zelená rajčata vyhodí. Přitom stačí papírový sáček a pomocník za 3 Kč a dozrají sama bez slunce
Dvě lžičky rozdrcených vaječných skořápek do vody a orchidej nasadí květy, které jí vydržely celé měsíce. Postup je na 5 minut
Dvě lžičky rozdrcených vaječných skořápek do vody a orchidej nasadí květy, které jí vydržely celé měsíce. Postup je na 5 minut

Existuje překvapivě jednoduché domácí řešení, které může podpořit růst a kvetoucí potenciál vašich...

Orchidej rozmnožíte z jediného listu. Stačí mech, med a rýžová voda, za měsíc vyroste nová rostlina s vlastními kořeny
Orchidej rozmnožíte z jediného listu. Stačí mech, med a rýžová voda, za měsíc vyroste nová rostlina s vlastními kořeny

Pokud chcete mít orchidejí plný parapet, nemusíte vždy utrácet za nové rostlinky v obchodě. Většinu běžných...

Zamiokulkas přežije i měsíc bez vody a roste ve tmě. Většina lidí ho ale zabije jedinou chybou při zalévání
Zamiokulkas přežije i měsíc bez vody a roste ve tmě. Většina lidí ho ale zabije jedinou chybou při zalévání

I vy si můžete vypěstovat bujnou a živou rostlinu, jež vám bude přinášet radost po dlouhá léta. Stačí...

Houby po usušení nesmí do látkového sáčku ani do plastové krabice. Kdo je uloží správně, vaří z nich ještě po třech letech
Houby po usušení nesmí do látkového sáčku ani do plastové krabice. Kdo je uloží správně, vaří z nich ještě po třech letech

Letošní houbařská sezona přinesla plné košíky. Jenže o osud úrody rozhodne až to, co uděláte po sušení, a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.