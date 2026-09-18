Pod prkennou podlahou staré usedlosti ležel poklad, o kterém nikdo nevěděl. Pár ho našel náhodou při rekonstrukci kuchyně

Vrzající prkna v kuchyni je znervózňovala od prvního dne, kdy se do své usedlosti nastěhovali. Když Jonas konečně sáhl po páčidle a začal podlahu rozebírat, kladivo narazilo na dutinu. V ní ležela malá kovová skřínka, blikskrin, jak jí říkají Dánové, a uvnitř se tísnilo 37 zlatých mincí. Část z nich měla temnou patinu, jiné si uchovaly teplý lesk. Hrany některých kusů obrousil čas do oblých tvarů, další zůstaly ostré, jako by je někdo uložil krátce po ražbě. Podle dánského portálu
Montbutikken první muzejní reakce hovořila o překvapivě dobrém stavu a neobvykle širokém rozpětí ražebních let. Práce na kuchyni se okamžitě zastavily. Mette vyfotila polohu skřínky, Jonas zavolal do místního muzea. Rekonstrukce se proměnila v archeologickou událost. Proč zrovna Fyn skrývá zlato pod podlahami
Dánský ostrov Fyn má v numismatických análech zvláštní postavení. Odborné texty z
Museum Odense připomínají slavný depot z Boltinggård Skov na středním Fynu i brangstrupský poklad s 51 zlatými mincemi. Archeologové přitom upozorňují, že v některých historických periodách se cennosti ukládaly přímo pod podlahy obydlí nebo do jejich bezprostředního okolí. Fyn byl obchodní křižovatkou mezi Jutskem a Sjællandem, kudy proudilo zboží i peníze. Kdo měl zlato, potřeboval ho schovat, a vlastní dům býval nejdostupnějším trezorem.
Přesné stáří usedlosti, v níž Mette a Jonas bydlí, veřejně zveřejněno nebylo. Dánský zdroj ji označuje prostě jako „gammel gård“, tedy starou usedlost. Bez katalogu 37 mincí a bez nálezové zprávy zatím nelze určit, zda skřínka pod podlahou představuje raně novověkou domácí rezervu, nebo pozdější úkryt z období válek a krizí. Jisté je jedno: nejmladší mince v souboru obvykle prozrazuje nejdřívější možný okamžik uložení. A právě na tuto dataci teď čekají odborníci.
Danefæ: stát vlastní poklad, nálezce dostane odměnu
V Dánsku platí institut zvaný danefæ. Každý předmět z drahého kovu nebo jinak historicky cenný nález nalezený v zemi automaticky připadá státu. Nálezce ho musí odevzdat Národnímu muzeu v Kodani, které rozhodne o odměně. Pevný ceník neexistuje; výše závisí na materiálové hodnotě, unikátnosti předmětu a na tom, jak šetrně s ním nálezce zacházel.
Statistika
Nationalmuseet ukazuje, že odměny za danefæ dosahují milionových částek v dánských korunách:
Rok Vyplaceno (DKK) Přibližně v Kč 2023 8,95 mil. cca 30 mil. 2024 5,58 mil. cca 19 mil. 2025 7,61 mil. cca 26 mil.
Rozpětí mezi jednotlivými nálezy bývá obrovské. Drobný bronzový artefakt přinese nálezci symbolickou částku, soubor vzácných zlatých mincí může znamenat životní výhru. Pro Mette a Jonase to znamená, že skřínku si ponechat nemohou, ale finanční kompenzace může být výrazná. Záleží na tom, co přesně numismatici v těch 37 kusech rozpoznají.
Co by platilo, kdyby se poklad našel v Česku
Jak by dopadl podobný objev pod podlahou chalupy na Vysočině nebo statku v jižních Čechách? Odpověď se rozpadá do dvou větví.
Archeologický nález — pokud mince spadají do kategorie movitých archeologických nálezů podle zákona č. 20/1987 Sb., stávají se zpravidla vlastnictvím kraje. Nálezce má povinnost zastavit práce, nic nečistit, zdokumentovat polohu a do pěti pracovních dnů kontaktovat Archeologický ústav nebo nejbližší muzeum. Za porušení oznamovací povinnosti hrozí vysoká pokuta. Skrytá věc mimo archeologický režim — občanský zákoník stanoví, že nálezce a vlastník pozemku se o hodnotu dělí napůl, pokud se nedohodnou jinak.
Hranice mezi oběma režimy přitom nemusí být jednoznačná. Archeologický ústav AV ČR upozorňuje, že i novověké mince nalezené ve hmotě historické stavby mohou spadat pod archeologickou ochranu.
Pro srovnání: v Anglii a Walesu musí nálezce ohlásit potenciální poklad do 14 dnů. O hodnotě rozhoduje specializovaný výbor a odměna se dělí mezi nálezce, vlastníka i uživatele pozemku. Dánský systém je v tomto směru přímočařejší: stát přebírá vše, ale platí sám.
Kdo a proč ukryl zlato pod podlahu, a nikdy se pro něj nevrátil
Tato otázka zůstává nezodpovězená. Žádný veřejně dostupný pramen nezmiňuje rodinnou tradici, archivní stopu ani ústní svědectví o tom, že by kdokoli o skrýši věděl. Široký rozptyl ražebních let a rozdílné opotřebení mincí naznačují spíše postupně budovanou domácí rezervu než jednorázově uložený majetek. Někdo po generace přidával minci za mincí, dokud se řetězec nepřetrhl.
Motivů se nabízí několik: válečné ohrožení, nedůvěra k bankám, rodinné tajemství svěřené jedinému člověku, který zemřel dřív, než ho stačil předat. Každý z těchto scénářů dává v kontextu fynského venkova smysl. Žádný z nich ovšem nepodpírá doložený zdroj. Příběh 37 mincí tak má dvě kapitoly: tu první otevřeli Mette s Jonasem páčidlem v kuchyni, tu druhou teprve píšou numismatici v Kodani.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková