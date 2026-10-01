Pod ovocným stromem nesmíte nechat růst trávu, pokud jde o slabě vzrůstnou odrůdu. Kořeny prohrají souboj o vláhu během týdnů

Jenže jejich kořeny sahají mělce pod povrch, přesně tam, kde se rozrůstá travní drn. Výsledek? Strom, který měl rodit za dva roky, sotva přežívá. Konkurence o vláhu a minerály v horních centimetrech půdy dokáže během jediné suché epizody zpomalit růst mladého stromku natolik, že se to projeví drobnějšími plody, slabším nasazením i celkovou stagnací. Univerzita ve Vermontu výslovně upozorňuje, že přechod na zakrslé podnože dramaticky zhoršil schopnost ovocných dřevin vyrovnat se s pleveli a travním porostem. A přitom stačí poměrně jednoduchý zásah: vytvořit kolem kmene bezkonkurenční zónu, kde kořeny dostanou prostor dýchat.
Proč mělké kořeny zakrslých podnoží prohrávají souboj s trávou
Celé tajemství spočívá v podnoži, tedy ve spodní části roubovaného stromu, která určuje charakter kořenového systému. Podnož M9, podle VŠÚO Holovousy nejrozšířenější slabě vzrůstná podnož jabloní v Česku, vytváří mělký, křehký a špatně ukotvený kořenový aparát. Podobně se chová M26, kdouloňová podnož u hrušní i Gisela 5 u třešní. Kořeny těchto stromků operují převážně v horních dvaceti centimetrech profilu, kde se zároveň rozprostírá nejhustší síť kořínků trávy.
Travní drn odčerpává srážkovou vodu dřív, než pronikne hlouběji. Jemné kořeny stromku tak zůstávají v suchu právě v období, kdy potřebují zásobovat narůstající plody. Texas A&M popisuje kořeny M9 jako mělké, lámavé a nedostatečně kotvené. Když k tomu přidáte českou epizodu letního sucha, dostanete strom, který vizuálně vypadá zdravě, ale uvnitř strádá.
Starší a bujněji rostoucí stromy na podnožích typu MM106 nebo semenáčích si s trávníkem poradí lépe. Jejich kořeny prozkoumají větší objem půdy a dosáhnou k hlubším zásobám vody. U zakrslých a polozakrslých stromků taková rezerva chybí.
Které stromy z českých školek potřebují bezplevelnou zónu nejvíc
V aktuální nabídce pro jaro 2026 najdete desítky kombinací, u nichž platí pravidlo volného prostoru pod korunou obzvlášť přísně:
- Jabloně: ‚Gala Decarli Fendeca‘ na M9, ‚Nela‘ a ‚Telse‘ na M26, ‚Admiral‘ na M9 i M26
- Hrušně: ‚Nojabrskaja‘, ‚Hardyho máslovka‘, ‚Jelka‘ či ‚Condo‘ na kdouloni Adamsově
- Třešně: ‚Regina‘, ‚Kordia‘, ‚Lapins‘, ‚Stella‘, ‚Burlat‘ nebo ‚Rivan‘ na Gisele 5
U třešně Regina na Gisele 5 uvádí zahradnictví Spomyšl zhruba o polovinu menší vzrůst oproti klasické podnoži ptáčnici, a s tím odpovídajícím způsobem slabší kořenový systém. Hrušně na kdouloni Adamsově navíc trpí vyšší citlivostí k nedostatku vápníku, horším ukotvením a nižší mrazuvzdorností než staré mohutné hrušně na pláněti. Každý z těchto faktorů zvyšuje důležitost nerušeného prostoru u kmene.
Podstatné je, že „slabě vzrůstná odrůda“ v katalogu znamená především kombinaci odrůdy a podnože. Tatáž odrůda jabloně na M9 bude na trávník reagovat úplně jinak než na semenáči. Kdo kupuje stromek do malé městské zahrady, kupuje téměř vždy zakrslou nebo polozakrslou podnož, a s ní i povinnost starat se o půdu pod korunou.
Holá mísa, mulč, nebo krycí porost: co funguje a kde číhají pasti
Tři základní přístupy k ošetření prostoru pod korunou mají každý svá úskalí.
Holá mísa představuje nejradikálnější odstranění konkurence. Vyžaduje ale opakované mělké kypření, a právě tady hrozí poškození povrchových kořenů. Univerzita v Utahu doporučuje u mladých stromků kultivovat maximálně do hloubky asi 2,5 cm. Zahrádkářské pravidlo „šest centimetrů“ funguje spíš jako orientační strop pro starší výsadby, rozhodně ne jako bezpečná norma pro čerstvě vysazený zákrsek.
Mulčovaný kruh kombinuje potlačení plevelů s udržením vlhkosti a vyrovnáním teplotních výkyvů v půdě. Cornellova příručka pro organické jabloně doporučuje vrstvu 8–15 cm organického materiálu v bezplevelné zóně 60–120 cm od kmene. Zásadní detail: mulč nesmí přiléhat ke kmeni. Vlhký materiál u báze podporuje hnilobu pletiv, láká hraboše a brání správnému vyzrávání dřeva před zimou.
Krycí plodiny (lichořeřišnice, aksamitník, jetel) mají smysl spíš v meziřadí nebo za hranicí bezplevelného pásu. Přímo u kmene zakrslého stromku samy soutěží o vodu. Aksamitník sice prokazatelně potlačuje některá háďátka, ale účinek závisí na odrůdě a způsobu zapravení do půdy; prezentovat ho jako univerzální ochranu by bylo zavádějící.
Co udělat hned, když trávník sahá až ke kmeni
Pokud tráva obklopuje váš zakrslý nebo polozakrslý strom, sezona 2026 je ideální příležitost k nápravě. Postup je přímočarý:
- Odstraňte drn v kruhu alespoň 60 cm od kmene; u starších stromků klidně 120 cm.
- Kypřete maximálně do hloubky 2,5–5 cm, abyste neporanili povrchové kořeny.
- Důkladně zalijte.
- Nasypte 8–15 cm organického mulče (drcená kůra, štěpka, sláma) s mezerou 5–10 cm od kmene.
- Během vegetace kontrolujte, zda se tráva nevrací do bezplevelné zóny.
Právě tento jednoduchý zásah často vyřeší problém, který zahrádkáři roky marně kompenzují přihnojováním. Když trávník odčerpá většinu zálivky i hnojiva dřív, než se dostane ke kořenům stromku, ani sebelepší výživový program nepomůže.
Kdy zatravnění přece jen nevadí, a kde končí bezpečná hranice
Souvislý travní porost v meziřadí dává smysl u čtvrtkmenů a polokmínků na svazích, kde brání erozi. České školkařské materiály ze Strakova výslovně spojují zatravnění s meziřadím, nikoli s podrostem přímo pod korunou. I u dospělých sadů na bujných podnožích typu MM111 tráva stále snižuje vitalitu a velikost plodů, jen méně dramaticky.
Pro malou městskou zahradu proto platí jednoduchá geometrie: trávník může sahat kam chce, ale musí skončit nejméně 60 centimetrů od kmene zakrslého stromku. Od této linie dovnitř patří mulč, holá mísa, nebo maximálně nízký porost, který v suchém období nekonkuruje o vodu. Kdo tuto hranici dodrží, získá z kompaktního stromku výrazně víc plodů než soused, jehož trávník objímá kmen jako zelený límec.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková