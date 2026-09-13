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Pod námi je svět, kam se neumíme provrtat. AI z milionů seismogramů vytáhla mapu šesti skrytých oblastí

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Nejhlubší vrt vytvořený člověkem pronikl do zemské kůry jen něco přes dvanáct kilometrů. Hranice, kterou nyní vědci zmapovali s pomocí umělé inteligence, leží přibližně 2 900 kilometrů pod povrchem.
Pod námi je svět, kam se neumíme provrtat. AI z milionů seismogramů vytáhla mapu šesti skrytých oblastí

Pod námi je svět, kam se neumíme provrtat. AI z milionů seismogramů vytáhla mapu šesti skrytých oblastí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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