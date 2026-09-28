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Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna

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Nedaleko Hranic na Moravě se v nenápadném jezírku skrývá vchod do prostoru, jaký nemá jinde na světě obdoby. Voda tu mizí do temnoty a už přes sto let nikdo s jistotou neřekl, kde končí. Průzkumníci se sem vracejí generace za generací, a přesto zatím nikdo, žádný potápěč ani robot, neviděl skutečné dno. Rekord, který drží […]
Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna

Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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