Pod Moravou leží nejhlubší zatopená propast světa. Potápěči ani roboti dodnes nedosáhli jejího dna

Nedaleko Hranic na Moravě se v nenápadném jezírku skrývá vchod do prostoru, jaký nemá jinde na světě obdoby. Voda tu mizí do temnoty a už přes sto let nikdo s jistotou neřekl, kde končí. Průzkumníci se sem vracejí generace za generací, a přesto zatím nikdo, žádný potápěč ani robot, neviděl skutečné dno.
Rekord, který drží od roku 2016
Žádná jiná zatopená sladkovodní jeskyně na světě nesahá hlouběji než Hranická propast. Její suchá část měří necelých sedmdesát metrů, pod hladinou jezírka ale pokračuje mnohem hlouběji. Zatím nejnižší změřený bod leží 450 metrů pod hladinou, což dohromady se suchou částí dává potvrzenou hloubku 519,5 metru.
Světové prvenství si propast drží od roku 2016. Tehdy překonala italskou Pozzo del Merro, kterou do té doby vedly tabulky s naměřenými 392 metry. Od té chvíle se o Hranickou propast začal zajímat celý svět a každá další expedice hranici známého posouvá o kus níž.
Přečtěte si také: Ani zazimování, ani prořez. Zahrádkáři v říjnu nesmí zapomenout na úklid spadaného listí, jinak přijdou o úrodu
„Vem si celý svět a to nejhlubší máš tady za barákem,“ řekl pro podcast National Geographic Michal Guba, předseda základní organizace České speleologické společnosti 7-02 Hranický kras, která se na průzkumu dlouhodobě podílí.
Proč se na dno nedostanou ani potápěči
Čím hlouběji člověk sestupuje, tím náročnější a nebezpečnější se ponor stává. Nejhlubší bod, kterého tu potápěč dosáhl, leží přibližně 225 metrů pod hladinou. Samotný sestup přitom trvá jen pár minut, návrat s dlouhou dekompresí ale klidně osm až deset hodin.
V takové hloubce navíc bývá vidět sotva na délku paže. Tady už člověk naráží na hranici svých fyzických možností, a tak nejnižší patra propasti přebírá technika. Potápěči dnes pracují hlavně v horních částech, do hlubin za ně míří dálkově ovládaní roboti.
Přečtěte si také: Za zapomenutou výměnu pneumatik na podzim hrozí pokuta až 5 000 Kč. Řidiči často neví, od kdy povinnost platí Rekordních 450 metrů a pořád žádné dno
Zásadní posun přinesl 1. srpen 2022. Podvodní robot vybavený šesticí kamer a sonarem tehdy sestoupil do 450 metrů a překonal starší rekord o šestačtyřicet metrů. Přístroj o průměru jednoho metru a váze kolem sta kilogramů si díky sonaru dokázal okolní prostor „osahat“ a sám volit trasu.
Do nejhlubších pater propasti dnes místo potápěčů míří dálkově ovládaní roboti s kamerami a sonarem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V rekordní hloubce narazil na limity své vlastní techniky. Dno pod ním přesto nikde. Místo něj se pod robotem otevírala další chodba široká někde mezi patnácti a dvaceti metry. Data z ponoru posloužila k sestavení trojrozměrné mapy zatopených prostor, na které je vidět, že šachta klesá téměř kolmo dolů a teprve ve 450 metrech se stáčí k jihozápadu.
Následující tabulka shrnuje klíčové naměřené a dosažené hloubky:
Přečtěte si také: Prohledejte půdu. Jestli najdete staré hračky z ČSSR, na Aukru za ně dostanete i 235 000 Kč
Údaj Hloubka Suchá část propasti necelých 70 metrů Nejhlubší bod dosažený potápěčem přibližně 225 metrů pod hladinou Nejnižší změřený bod (robot, 1. srpna 2022) 450 metrů pod hladinou Potvrzená hloubka (suchá část i pod hladinou) 519,5 metru Bývalý světový rekord: Pozzo del Merro (Itálie) 392 metrů Kolik ještě chybí? Odhady míří ke kilometru
Kde je skutečné dno, zůstává otevřenou otázkou. Podle geofyzikálního měření z roku 2020 by se dno mohlo skrývat až kolem jednoho kilometru pod hladinou. Vědci ale s tímhle číslem zacházejí opatrně, protože zatím jde o odhad, který se dá jen těžko ověřit.
Napovídá tomu i její původ. Hranickou propast vytvořila teplá minerální voda prosycená oxidem uhličitým, která si razila cestu zespodu nahoru. Tahle hydrotermální minulost je u jeskyní vzácná a vysvětluje, proč místo sahá tak neobvykle hluboko. Voda v jezírku má proto i dnes teplotu kolem patnácti až dvaadvaceti stupňů a je sytá bublinkami.
Přečtěte si také: Za houbaření můžete dostat pokutu i 10 000 Kč. Češi to často vůbec neví a nevědomě porušují pravidla Kde nejhlubší propast světa leží
Propast najdete v národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic, jen kousek od Teplic nad Bečvou a známějších Zbrašovských aragonitových jeskyní. K vyhlídce nad jezírkem vede od nádraží krátká značená cesta a okraj je kvůli bezpečnosti obehnaný plotem.
Zdejší záhada přitom fascinovala lidi dávno před potápěči. Už v roce 1627 zakreslil Jan Amos Komenský do své mapy Moravy tajemnou díru, u níž stálo jediné slovo: „Propast“. Byl to vůbec první krasový útvar, který se na mapě českých zemí objevil. O staletí později tajemství jejího dna stále čeká na rozluštění.
Zdroje: https://www.echo24.cz/a/SmEfb/hranicka-propast-rekordni-hloubka-450-metru-robot, https://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/hranicka-propast-a-hloubkove-rekordy/, https://olomouc.rozhlas.cz/hranicka-propast-ma-hloubku-minimalne-450-metru-speleologove-ji-zkoumaji-8801263, https://www.denik.cz/cestujeme-doma/hranicka-propast-rekord.html, https://www.nationalgeographic.cz/podcast/hranicka-propast-nejhlubsi-zatopena-propast-sveta/, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hranická_propast