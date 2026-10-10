Pod jehličnanem prý nic nevyroste. Pět rostlin to vyvrací, pokud je posadíte na jihozápadní stranu koruny

Spadané jehličí bývá první na řadě, když se hledá viník. Podle University of New Hampshire Extension ale borovice a smrky rostou hlavně tam, kde je půda kyselá už předem, typicky na písčitých a dobře odvodněných stanovištích, a samotný opad pH zeminy posune jen nepatrně. Pro kyselomilné keře je to dobrá zpráva, protože jim půda pod jehličnanem většinou vyhovuje sama od sebe. Pokud ne, pomůže cílené okyselení substrátem, zatímco jehličí ponechané na povrchu žádnou zásadní změnu nepřinese.
Tři tlaky najednou, kterým pod korunou čelí každá sazenice
Zahradníci tomu říkají paradox suchého stínu. Husté větve jehličnanu stíní po celý rok a zároveň svádějí dešťovou vodu mimo místo, kde by ji kořeny mladých rostlin potřebovaly. Utah State University uvádí, že vzrostlý smrk pichlavý dokáže spotřebovat prakticky všechnu vláhu, která je k dispozici. Nová výsadba tak trpí nedostatkem světla i vody současně.
Borovice je na tom o něco lépe. Její koruna propouští filtrované světlo, které University of Florida (UF/IFAS) popisuje jako lehký a proměnlivý stín. U obou stromů ale zůstává třetí problém: mělké kořeny, které v horních vrstvách zeminy soupeří s podrostem o živiny i o místo.
Rostlina, která má pod jehličnanem přežít, musí tedy snést stín, přísušek a konkurenci kořenů zároveň.
Ke kmeni nesázejte, nejvíc šancí dává jihozápadní okraj
Nejčastější chybou je dát sazenici těsně ke kmeni. Tam je nejhlubší stín a zároveň nejhustší síť povrchových kořenů. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) proto výslovně doporučuje jihozápadní stranu koruny, kam častěji zatéká déšť a proniká rozptýlené světlo. Severovýchodní bok zůstává tmavší a sušší.
Záleží také na tom, jaký strom nad záhonem stojí. Borovice s otevřenou korunou nechá na zem dopadat polostín, se kterým si poradí i kvetoucí keře. Hustý smrk s nízko nasazenými větvemi pod sebou nechává jen minimum přímého slunce, a tím se okruh vhodných rostlin výrazně zužuje.
Za kolik pořídíte pět osvědčených druhů do stínu jehličnanů
Pětici sestavenou podle doporučení RHS, Iowa State Extension a dalších zahradnických institucí je dobré číst podle toho, kolik stínu která rostlina snese. Nejodolnější je kapraď samec, robustní trvalka s trsy vysokými 80 až 150 cm. Snáší hluboký stín i kořenovou konkurenci, takže jako jediná z pětice zvládne náročnější místa blíž ke kmeni. Trvalková školka Kuřík ji prodává za 110 Kč. Pod hustým smrkem obstojí také konvalinka vonná, nízká bylina o výšce 15 až 25 cm, která se oddenky rozrůstá do souvislého koberce. Zahradnictví Weiss ji nabízí online za 50 Kč, na prodejně za 40 Kč.
Nízký rododendron se hodí pod smrk i pod borovici, pokud stojí u okraje korunového průmětu. Odrůdu ‚Moerheim‘ má zahradnictví Spomyšl za 299 Kč. Jeho příbuzná japonská azalka je kompaktní keřík vysoký 60 až 80 cm, který bohatě kvete v květnu a červnu. Potřebuje polostín a kyselou humózní půdu s pH 4,0 až 5,5. Dvoulitrový kontejner stojí v OBI 279 Kč a pod otevřenou borovicí má azalka dost světla, aby nasadila květy.
Vřes obecný je z pětice nejvybíravější. Vytváří husté trsy nebo nízké koberce, ale hluboký stín pod hustým smrkem mu nesvědčí a daří se mu na vzdušném okraji řidší borovice. V OBI stojí 79 Kč, Lesy města Brna ho v ceníku uvádějí za 65 Kč. Při nejlevnějších uvedených nabídkách vyjde celá pětice na 793 Kč, takže o úspěchu výsadby rozhoduje umístění víc než rozpočet.
Výsadba mezi kořeny začíná ručním hledáním volných kapes
Postup podle Nebraska Extension je jednoduchý a vede postupně od povrchu dolů. Nejdřív z místa budoucí výsadby odstraňte trávu a plevel. Potom rukama najděte mezi kořeny stromu volné kapsy, přičemž silné kořeny nepoškozujte ani nepřetínejte. Proto se vyplatí kupovat malé sazenice, jejichž kořenový bal se do takové mezery vejde. Do bezprostředního okolí každé sazenice zapracujte přibližně 5 cm organické hmoty, například kompostu nebo listovky.
Po zasazení rozprostřete pět až deset centimetrů organického mulče. V prvních týdnech důsledně zalévejte, orientačně tolik vody, kolik odpovídá 2,5 cm srážek týdně.
Vyvýšený záhon u kmene raději vynechte. Navezená zemina zhoršuje přístup kyslíku ke kořenům stromu a jehličnan ji navíc rychle proroste jemnými kořínky, takže se konkurence o vodu a živiny vrátí.