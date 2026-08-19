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Pod hladinou je zpět. Chýlková alias Zimnice srovná mužský kolektiv do latě

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Úspěšný seriál Pod hladinou se vrací s druhou řadou. Známý tým policejních potápěčů musí vstřebat příchod rázné kapitánky a nevyzpytatelného samotáře.
Pod hladinou

Pod hladinou

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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