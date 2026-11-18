První hroby pocházejí z doby kamenné
Archeologický výzkum začal na konci června 2022. Odborníci z Oblastního muzea v Ústí nad Labem postupně prozkoumali plochu, na které měla vzniknout nová prodejna Bauhaus. Ukázalo se, že lokalita měla význam už v pravěku.
Mezi nejstarší nálezy patřilo několik kostrových hrobů z pozdní doby kamenné, přibližně z roku 2500 př. n. l. Některé obsahovaly poměrně bohatou pohřební výbavu. Archeologové v nich objevili například kamenné broušené sekeromlaty a keramické nádoby.
Zvláštní byl jeden hrob, v němž se lidská kostra vůbec nedochovala. Přesto se podařilo vyzvednout kamenný sekeromlat a amforu, kterou odborníci později zrekonstruovali téměř do původní podoby.
Popelnicové pole
Ještě rozsáhlejší pohřebiště pocházelo z pozdní doby bronzové, přibližně z období kolem roku 1000 př. n. l. Archeologové odkryli asi stovku žárových hrobů.
Tehdejší lidé své zemřelé spalovali a zbytky kostí smíchané s popelem ukládali do keramických nádob. Ty pak pohřbívali do země. Proto se takovým pohřebištím říká popelnicová pole. Na rozdíl od kostrových hrobů se v nich nacházejí především urny s ostatky zemřelých.
Všechny nádoby se nedochovaly v celku. Některé byly rozbité na množství střepů, jiné se podařilo zachránit v poměrně dobrém stavu. Archeologové je proto odebírali i s okolní zeminou a následně opatrně zpracovávali v laboratoři.
Další pohřebiště pochází z doby Římanů
Tím však objevy neskončily. Na stejném místě se nacházelo také menší pohřebiště z počátku doby římské, přibližně z let 0 až 50 n. l. Archeologové zde identifikovali několik desítek žárových hrobů.
Ty se od starších pohřbů lišily způsobem uložení. Spálené lidské ostatky byly umístěny do jamek obklopených kamennými věnci. V některých případech se zachovaly také drobné ozdoby oděvů, například bronzové šatové spony.
Skleněné a jantarové korálky prozradily kontakty se vzdálenými kraji
Mimořádnou pozornost vzbudil rovněž soubor drobných ozdob nalezených na lokalitě. Archeologové objevili několik skleněných a jantarových korálků, které pravděpodobně pocházely z hrobu datovaného do starší doby železné, přibližně mezi 8. a 5. stoletím př. n. l.
Mezi nálezy byl modrý skleněný korálek, světle modrý korálek s modrobílými očky uspořádanými do dvou řad a také opracovaný jantarový předmět.
Podobné ozdoby se mohly používat jako součást náhrdelníků, náušnic nebo oděvů. Pocházely přitom ze vzdálených oblastí. Skleněné a jantarové předměty dokládají, že zdejší obyvatelé nebyli od okolního světa izolovaní, ale obchodovali s kulturami vzdálenými tisíce kilometrů.
Na místě žili také Keltové
Výzkum přinesl i důkazy o osídlení z doby laténské, kdy na našem území žili Keltové. Archeologové objevili pozůstatky zahloubených obytných staveb, které připomínají tehdejší chaty. Jejich stáří se odhaduje přibližně na 300 let př. n. l.
Trmická lokalita tak představuje pozoruhodný průřez životem a pohřebními zvyklostmi několika dávných kultur. Jednotlivé skupiny lidí zde zanechaly své stopy v různých obdobích, přestože je od sebe dělily stovky až tisíce let.
Dnes už na místě stojí obchodní dům Bauhaus. Pod jeho podlahou se však skrýval příběh lidí, kteří tu pohřbívali své mrtvé dávno před vznikem Ústí nad Labem i před počátkem českých dějin.
Zdroje článku: ustecky.denik.cz, muzeumusti.cz, stredohori.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá