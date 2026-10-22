Poctivý nadívaný bůček: Úžasný recept ze staré české kuchařky – náplň chutná skvěle a překvapí úplně každého u stolu

Představte si nedělní poledne, kdy se domovem šíří neodolatelná vůně dokřupava rozpečeného vepřového masa, drceného kmínu a poctivé nadýchané nádivky. Nadívaný vepřový bůček na kmíně je královským klenotem tradiční české kuchyně, který si právem zaslouží čestné místo na každém svátečně prostřeném stole. Na povrchu vás okouzlí dokonale křupavou kůrčičkou, zatímco uvnitř ukrývá neuvěřitelně šťavnaté maso a jemnou houskovou nádivku s vůní muškátového oříšku a čerstvé petrželky. Když jej nakrájíte na plátky, získáte nejen dokonalou souhru chutí, ale i nádhernou mozaiku, která okamžitě vyvolá chuť k jídlu u všech přísedících.
Pečení plněného vepřového bůčku má v naší středoevropské gastronomii hluboké kořeny. Už v minulých staletích patřil bůček k vyhledávaným kusům masa pro svou výraznou chuť a ideální poměr tuku, který zaručoval,
že maso zůstalo po dlouhém pečení dokonale vláčné. Kombinování tučnějšího vepřového masa s pečivovou nádivkou a aromatickým kmínem vzniklo jako praktický a zároveň geniální způsob, jak z dostupných surovin vytvořit vydatný pokrm pro celou rodinu. Kmín navíc nebydlí v receptu náhodou – jeho typické aroma se k vepřovému masutypicky snoubí a zároveň pomáhá k lepšímu strávení tohoto poctivého jídla.
Tento tradiční pokrm nabízí nepřeberné množství skvělých variací a prostoru pro vaši kulinářskou nápaditost. Do samotné nádivky můžete pro pestřejší chuť přimíchat na kostičky nakrájené uzené maso, dokřupava orestovanou cibulku, hrst lesních hub nebo trochu strouhaného sýra. Pokud máte rádi výraznější tóny, zkuste kůži před pečením potřít troškou česneku nebo medové marinády. Jako příloha se tradičně podávají bramborové či houskové knedlíky s dušeným zelím, avšak bůček chutná naprosto fantasticky i zastudena s krajícem čerstvého kváskového chleba, kyselou okurkou a lžičkou plnotučné hořčice.
Veku nakrájejte na malé kostičky, které ochuťte solí a muškátovým oříškem. Poté je zalijte mlékem a nechte namáčet. Mezitím zpracujte zbytek ingrediencí.
V samostatné misce šlehejte změklé máslo asi 3 minuty. Poté do něj vešlehejte vaječné žloutky. V další míse vyšlehejte vaječné bílky dotuha.
Žloutkovou směs i vzniklý sníh z bílků a nasekanou petrželku následně přidejte do mísy s vekou a ingredience důkladně promíchejte.
Ve vepřovém bůčku vytvořte pomocí nože kapsu, do které připravenou nádivku vložte.
Tip: Pokud vám trocha nádivky zbyde, můžete ji zabalit do alobalu a péct ji společně s bůčkem.
Otvor v bůčku zafixujte pomocí párátek a maso ochuťte solí a kmínem. Poté ho vložte do pekáče kůží dolů a podlijte ho vývarem. Pekáč zakryjte alobalem a nadívaný vepřový bůček pečte při 180 °C po dobu 60 minut.
Po hodině pečení maso obraťte a na kůži vytvořte několik řezů. Bůček následně osolte a pokračujte v pečení dalších 60–120 minut bez alobalu.
Poznámka: Během pečení maso polévejte výpekem každých 10 minut. Pokud by bylo výpeku málo, můžete do pekáče přilít trochu horké vody.
Upečený bůček z pekáče vyjměte, zabalte ho do alobalu a odložte ho prozatím bokem. Výpek přelijte do pánve a redukujte ho asi 2 minuty.
Do výpeku vmíchejte mouku a po 1–2 minutách také vývar. Omáčku vařte 15–20 minut, pak ji sceďte a podávejte společně s nadívaným vepřovým bůčkem.
Tip: Mouku prosejte, aby v omáčce nevznikly hrudky.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato