Poctivý guláš v odlehčené a rychlejší verzi – hovězí jsem nahradila krůtím masem a výsledek předčil všechna očekávání

Nejčastěji se vaří guláš z hovězího nebo vepřového masa, ale stojí za to vyzkoušet i krůtí. Je jemnější, rychleji změkne a s cibulí, sladkou paprikou, česnekem a majoránkou chutná výborně. Když se povede dobře ochucená omáčka, nikomu na talíři nebude chybět ani tradiční hovězí maso. Guláš z krůty je navíc dobrou volbou, když chcete připravit vydatný oběd a přitom sáhnout po libovějším mase.
Krůtí maso obsahuje hodně bílkovin, které tělo potřebuje pro udržení svalů a obnovu tkání. Zejména krůtí prsa mají nízký obsah tuku, stehenní maso je zase šťavnatější a do guláše se hodí svou výraznější chutí. Při výběru proto záleží na tom, čemu dáváte přednost. Pokud chcete, aby maso zůstalo měkké a omáčka měla plnější chuť, sáhněte po krůtím stehně.
Na dobrém guláši se nejvíc podepíše cibule a správně zvolené koření. Sladká paprika mu dodá barvu i typickou chuť, kmín příjemné aroma a česnek s majoránkou známý domácí charakter. Nastrouhané brambory navíc pomohou omáčku zahustit, takže není potřeba přidávat mouku. Díky tomu má guláš přirozeně hustou konzistenci a dobře se hodí k přílohám, které nasáknou jeho chuť.
Podávejte ho s čerstvým chlebem, houskovým knedlíkem nebo těstovinami. Dobře se hodí také vařené brambory, zvlášť pokud chcete zůstat u jednoduchého domácího oběda. Množství česneku a majoránky si můžete upravit podle vlastní chuti, základní kombinace ale funguje spolehlivě. Guláš z krůty je příjemnou obměnou známé klasiky a snadno se zařadí mezi jídla, která se doma vaří opakovaně.
Krůtí maso očistěte a nakrájejte na přibližně stejně velké kostky. Cibuli oloupejte a nakrájejte najemno, česnek oloupejte a připravte na pozdější použití. Brambory oloupejte a nastrouhejte najemno.
V hrnci se silnějším dnem rozehřejte sádlo nebo olej. Přidejte cibuli a za občasného míchání ji opékejte dozlatova, aby získala sladší chuť a vytvořila dobrý základ omáčky. Tento krok neuspěchejte, protože správně opečená cibule výrazně ovlivní výslednou chuť guláše.
K cibuli přidejte krůtí maso a ze všech stran ho opečte. Osolte ho, opepřete a přidejte drcený kmín. Jakmile se maso zatáhne, vmíchejte sladkou mletou papriku a rajčatový protlak a krátce vše promíchejte, aby se koření rozvonělo, ale paprika nezhořkla.
Maso zalijte vývarem tak, aby bylo téměř ponořené. Přiveďte k mírnému varu, hrnec přiklopte pokličkou a nechte guláš přibližně 40–45 minut dusit. Občas promíchejte a podle potřeby přilijte trochu vývaru, aby se maso nepřichytávalo ke dnu.
Když maso začne měknout, přidejte prolisovaný česnek, promnutou majoránku a najemno nastrouhané brambory. Vše dobře promíchejte a pokračujte ve vaření dalších 10–15 minut, dokud brambory nezměknou a omáčka přirozeně nezhoustne. Pokud je guláš příliš hustý, zřeďte ho trochou vývaru.
Nakonec guláš ochutnejte a podle potřeby přidejte sůl, pepř nebo majoránku. Zkontrolujte, zda je krůtí maso měkké a omáčka má požadovanou konzistenci. Podávejte horký s čerstvým chlebem, houskovým knedlíkem, těstovinami nebo vařenými bramborami.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová