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Poctivý guláš v odlehčené a rychlejší verzi – hovězí jsem nahradila krůtím masem a výsledek předčil všechna očekávání

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Základem dobrého guláše je cibule, která při pomalém restování získá sladkost a dodá omáčce barvu i chuť. V kombinaci s krůtím masem, česnekem a majoránkou vznikne sytý oběd.
Poctivý guláš v odlehčené a rychlejší verzi – hovězí jsem nahradila krůtím masem a výsledek předčil všechna očekávání

Poctivý guláš v odlehčené a rychlejší verzi – hovězí jsem nahradila krůtím masem a výsledek předčil všechna očekávání

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 05:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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