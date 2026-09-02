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Poctivý domácí závin s jablky – recept na tohle tvarohové těsto si určitě zapište. Je hotové v mžiku a skvěle se s ním pracuje

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Tento osvědčený moučník upečete za pár minut a bez zbytečných komplikací. Tvarohový závin s jablky a skořicí úžasně voní a zdobí ho křupavá drobenka.
Poctivý domácí závin s jablky – recept na tohle tvarohové těsto si určitě zapište. Je hotové v mžiku a skvěle se s ním pracuje

Poctivý domácí závin s jablky – recept na tohle tvarohové těsto si určitě zapište. Je hotové v mžiku a skvěle se s ním pracuje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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