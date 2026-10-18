Poctivý boršč bez masa podle tradiční receptury – polévka jako řemen: Existuje spousta variant, ale tato má ty správné grády

Když se venku ochladí a tělo si žádá poctivou, teplou a výživnou stravu, málokterý pokrm dokáže nabídnout takovou chuťovou hloubku a záplavu vitamínů jako tradiční červený boršč. V této odlehčené vegetariánské verzi nechybí nic z toho, pro co si lidé tuto polévku po generace zamilovali. Zářivě červená barva uvařené řepy, nasládlá chuť restované mrkve a cibulky, krouhané zelí i zjemňující brambory vytvářejí neuvěřitelně sytou a harmonickou kompozici. Výsledkem je hustá, voňavá polévka, která skvěle zasytí jako samostatný hlavní chod, a navíc vás spolehlivě zahřeje po náročném dni.
Boršč je kulinářským symbolem východní Evropy, přičemž jeho kořeny sahají hluboko do slovanské historie. Původně šlo o skromný pokrm chudých venkovanů, který se připravoval z kvašených listů bolševníku. Teprve s rozšířením pěstování červené řepy a brambor získal boršč svou charakteristickou podobu, jakou známe dnes. Přestože mnoha lidem evokuje hutný masový vývar, lehká zeleninová varianta má stejně dlouhou tradici – připravovala se zejména v obdobích náboženských půstů. Dnes se k ní kuchaři rádi vracejí pro její stravitelnost a vysoký obsah vlákniny i zdraví prospěšných látek.
Výhodou zeleninového boršče je jeho obrovská přizpůsobivost, díky které si ho můžete upravit přesně podle vlastní chuti. Pro dosažení tradiční navinulé chuti můžete místo rajčatového protlaku vyzkoušet přidat trochu šťávy z nakládané řepy nebo lžíci kvalitního jablečného octa. Milovníci pikantnějších tónů ocení špetku mletého chilli nebo lžičku nastrouhaného čerstvého křenu. Při servírování pak vedle poctivé lžíce hustého bílého jogurtu či zakysané smetany nezapomeňte na štědrou hrst čerstvě nasekaného kopru nebo hladkolisté petrželky, jež polévce dodají neodolatelnou svěžest.
Řepu vařte 30–60 minut od bodu varu.
Poznámka: Zeleninu je nutné uvařit doměkka. Doba vaření je závislá na její velikosti. U extrémně velkých kousků se může prodloužit až na 3 hodiny.
V samostatném hrnci s osolenou vodou, bobkovým listem a kuličkami pepře vařte oloupané nakrájené brambory po dobu 15–20 minut doměkka.
V dalším hrnci s osolenou vodou vařte nakrouhané zelí asi 15–20 minut. Mezitím v pánvi s rozpáleným olejem restujte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty.
Poznámka: K vaření zelí použijte asi 1000–1500 ml vody.
K cibuli přidejte oloupanou nahrubo nastrouhanou mrkev a pokračujte v restování další 2 minuty. Do zeleninové směsi vmíchejte máslo, a jakmile se rozpustí, přidejte ji do hrnce se zelím.
K zelí přidejte také nakrájené rajče a směs rajčatového protlaku, vody, soli, pepře a cukru. Do polévky následně vmíchejte nastrouhanou uvařenou řepu, kterou předem oloupejte.
Nakonec přidejte prolisovaný česnek, slité brambory a zeleninový boršč bez masa podávejte ozdobený lžící jogurtu.
Tip: Každou porci můžete servírovat posypanou nasekanou petrželkou nebo koprem.
Pokud se vám recept líbil, více podobných najdete v naší FB skupině Nejlepší recepty na polévky. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Przepisy od Katarzyny
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato