Poctivé „Išelské dortíčky“ podle tradičního receptu ze staré rakouské kuchařky – vánoční cukroví, které nemá žádnou konkurenci

Tradiční išelské dortíčky s čokoládou představují naprostou královskou korunu každého svátečního stolu a jsou ztělesněním prvorepublikové cukrářské elegance. Už na první pohled ohromí svou noblesou, ale to pravé kouzlo se odehraje až při prvním zakousnutí. Křehké mandlové těsto se v nich snoubí se sametově jemným čokoládovým krémem a pikantní vrstvou ovocného džemu, zatímco lesklá poleva z kvalitní hořké čokolády celou kompozici dokonale uzavírá. Je to přesně ten typ malého uměleckého díla, které se doslova rozplývá na jazyku a promění obyčejné odpolední posezení u kávy v nezapomenutelný gurmánský zážitek.
Tento slavný dezert má fascinující císařskou historii. Vznikl v polovině 19. století v rakouském lázeňském městě Bad Ischl v proslulé cukrárně Zauner, kde si na něm s oblibou pochutnával sám císař František Josef I. i císařovna Sisi. Od té doby se recept rozšířil po celé bývalé monarchii a stal se symbolem svátečního luxusu. Kromě nebeské chuti v sobě tyto dortíčky ukrývají i drobné zdravotní benefity – kvalitní hořká čokoláda je bohatá na antioxidanty prospívající srdci a dobré náladě, zatímco mandle a ořechy dodají tělu cenné zdravé tuky, vitamín E a hořčík.
Kouzlo išelských dortíčků spočívá i v jejich hravé variabilitě. Klasický rybízový či meruňkový džem můžete vyměnit za višňový nebo malinový, který krému dodá svěží nakyslost. Místo mletých mandlí lze v těstě skvěle využít pražené vlašské či lískové ořechy. A při finálním zdobení se fantazii meze nekladou – kromě pistácií či mandlí vypadají na tmavé polevě nádherně i sušené brusinky, kandovaná pomerančová kůra nebo jedlé zlato.
Změklé máslo smíchejte s moučkovým i vanilkovým cukrem a vaječným žloutkem. Přidejte mleté mandle, mouku a vytvořte těsto.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Z těsta vytvořte širší placku, kterou zabalte do potravinové fólie a vložte minimálně na 1 hodinu do lednice, nejlépe ji nechte chladit přes noc.
Následně z těsta vyválejte plát o tloušťce asi 0,5 cm, z kterého vykrojte kolečka o průměru asi 4–5 cm.
Poznámka: Z těsta vykrojte sudý počet koleček.
Ta vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a pečte je v předehřáté troubě na 175 °C po dobu 10–12 minut. Zatímco upečené cukroví chladne, připravte krém.
Rozpuštěnou čokoládu vyšlehejte s máslem a rumovým aromatem do nadýchaného krému.
Tip: Čokoládu rozpustíte v mikrovlnce nebo ve vodní lázni asi za 1 minutu.
Polovinu koleček pokryjte trochou džemu, na který naneste krém. Náplň zakryjte zbytkem koleček a vzniklé dortíčky ponořte do polevy, kterou připravíte smícháním rozpuštěné hořké čokolády s kokosovým olejem.
Poznámka: Aplikaci krému i džemu vám usnadní použití samostatných cukrářských sáčků. Příchuť džemu můžete zvolit na základě vlastní chuti.
Tradiční išelské dortíčky ozdobte nasekanými pistáciemi, mandlemi a cukrářským zlatým prachem dle vlastního vkusu. Pak je podávejte dle potřeby.
Tip: Ke zdobení můžete použít také sušené brusinky nebo lískové ořechy. Při zdobení se nechte inspirovat jednoduchým postupem níže ve videu.
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VIDEO
Zdroj receptu: Hanuma kocht – Hanumina kuhinja
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato