Na čerstvě ukrojeném chlebu leží měkké kousky vepřového, vedle čeká kyselá okurka a na další sousto ani není potřeba nůž. Vepřové maso ve vlastní šťávě s cibulí patří k jídlům, u kterých stačí několik obyčejných surovin a dostatek času na plotně. Během pomalého dušení se propojí chuť různých částí masa, cibule i koření. Po vychlazení šťáva podle použitého masa přirozeně zrosolovatí a na povrchu se může usadit tenká vrstva sádla.
Základem je dobře zvolená směs libovějších a tučnějších kousků. Plec nebo kýta dodají pořádná masitá sousta, krkovice a bůček zase šťavnatost. Část laloku může přispět tukem i vazivem, ze kterého při dlouhém dušení vzniká želatina. Právě složení směsi rozhodne, jak bude vychlazený výsledek pevný a kolik bude mít rosolu. Samotné libové maso by poskytlo jinou chuť i konzistenci než pestrá kombinace několika částí.
Důležitou roli má také cibule, přestože se mezi hotovými kousky masa skoro ztratí. Dlouhým dušením změkne, postupně se rozpadá a dodá šťávě jemnou nasládlost. Není předem osmažená, takže výsledek nemá výrazný základ jako guláš. Bobkový list, nové koření a pepř ji doplňují, zatímco malé množství sladké papriky lehce obarví šťávu. Maso tak zůstává hlavní chutí celého jídla.
Teplé vepřové můžete podávat s vařenými bramborami, zastudena mu sluší kváskový chléb, hořčice a nakládaná zelenina. Kdo má rád ostřejší sousta, přidá čerstvý křen nebo kolečka cibule. Hotové maso lze rozdělit do menších sklenic pro krátké uchování v lednici, případně část zamrazit. Sklenice jsou praktické i při podávání, kdy si každý nabere podle chuti maso, rosol i trochu sádla na potření chleba.
Maso očistěte, ponechte na něm část tuku a nakrájejte ho na kostky velké přibližně 3–4 cm. Cibule oloupejte a nakrájejte na čtvrtiny. Vše vložte do velkého hrnce se silným dnem, ve kterém budete mít dostatek prostoru na promíchávání.
K masu přidejte bobkové listy, nové koření, celý i mletý pepř a sladkou papriku. Zpočátku osolte 1 lžičkou soli a zalijte 500 ml vody. Vše promíchejte a pozvolna zahřívejte, až tekutina začne mírně probublávat. Hrnec přiklopte poklicí a stáhněte teplotu.
Maso duste na mírném ohni přibližně 90–120 minut, dokud nebude zcela měkké. Během dušení ho občas opatrně promíchejte ode dna a zkontrolujte množství tekutiny. Pokud by se začalo přichytávat, přilijte trochu horké vody. Hotové kousky by měly jít snadno rozdělit vidličkou, tužší části proto podle potřeby duste déle.
Z hotového masa vyjměte bobkové listy a pokud možno také kuličky koření. Ochutnejte šťávu a podle potřeby přidejte zbývající sůl. Jestliže je tekutiny příliš mnoho, nechte ji několik minut mírně odpařovat bez poklice. Část šťávy ponechte u masa, aby zůstalo šťavnaté a po vychlazení mohl podle složení masové směsi vzniknout rosol.
Po dušení nechte maso asi 20 minut mírně zchladnout. Pokud ho chcete podávat teplé, rovnou ho rozdělte na porce. Jinak maso i se šťávou rozdělte do malých, nízkých žáruvzdorných sklenic, uzavřete je čistými víčky a hned je uložte do lednice. Uchovávejte při teplotě nejvýše 4 °C a spotřebujte do 3–4 dnů od uvaření. Porce, které v té době nesníte, zamrazte ve vhodných nádobách. Studené maso podávejte s čerstvým chlebem, kyselou okurkou a podle chuti s hořčicí.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová