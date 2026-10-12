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Počítač objevil prvočíslo se 41 miliony číslic. K jeho ověření nestačil jediný superpočítač

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V říjnu 2024 se matematický svět dozvěděl o čísle tak dlouhém, že by jeho vytištění zaplnilo tisíce stran. Má přes 41 milionů číslic a přesto je dělitelné pouze jedničkou a sebou samým. Za objevem stojí bývalý zaměstnanec společnosti NVIDIA Luke Durant, který využil obrovskou síť grafických procesorů. Proč ale lidé hledají tak gigantická prvočísla?
Počítač objevil prvočíslo se 41 miliony číslic. K jeho ověření nestačil jediný superpočítač

Počítač objevil prvočíslo se 41 miliony číslic. K jeho ověření nestačil jediný superpočítač

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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