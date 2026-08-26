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Počítač malý jako kreditka za 2 500 Kč postavil 16letý kluk. Rozjede i hru, moduly lze měnit za pár sekund magnetem

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Šestnáctiletý vývojář z Toronta navrhl modulární kapesní počítač Pocketbyte o rozměrech 75 × 55 mm, na kterém běží DOOM i Celeste.
Malý kapesní počítač Pocketbyte

Malý kapesní počítač Pocketbyte

Zdroj: Pocketbyte
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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