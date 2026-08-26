Počítač malý jako kreditka za 2 500 Kč postavil 16letý kluk. Rozjede i hru, moduly lze měnit za pár sekund magnetem

Říká si Om, s elektronikou si hraje přes šest let a v prosinci 2024 začal stavět zařízení, které se vejde do dlaně a svou velikostí připomíná platební kartu. Standardní kreditka má podle normy ISO ID-1 rozměry 85,60 × 53,98 mm; Pocketbyte je menší a proporcemi se kartě blíží. Uvnitř teče srdce v podobě čipu ESP32-S3, 7,1cm (2,8″) displeje a baterie o kapacitě 1 500 mAh. A pod tím vším je magnetický port, díky kterému stačí spodní modul stáhnout, přicvaknout jiný a pokračovat v práci: magnety navedou díl do správné polohy a piny přenesou napájení i data. Celý proces zabere podle autora sekundy, bez šroubováku a bez nutnosti restartu. Oficiální cena zatím stanovena není, autor očekává 70 až 100 dolarů. Při kurzu ČNB z 20. srpna 2026 (20,67 Kč za dolar) vychází horní hranice na zhruba 2 070 Kč. Částka kolem 2 500 Kč pak může dávat smysl jako orientační česká koncová cena po připočtení dopravy a případných dovozních poplatků.
Moduly místo příslušenství
Nejzajímavější na Pocketbyte není samotný výkon ani věk autora. Je to princip: spodní část zařízení není pevná, ale vyměnitelná. Na oficiálním webu jsou ukázané modulové koncepty:
- Gamepad – klasické herní ovládání s D-padem a tlačítky.
- QWERTY klávesnice – miniaturní klávesy ve stylu starých BlackBerry.
- Breadboard – nepájivé pole pro bastlíře, kteří chtějí připojit vlastní senzory a obvody.
- iPod Click Wheel – otočné kolečko pro navigaci v hudbě a menu.
Oficiální web aktuálně potvrzuje především gamepad a QWERTY klávesnici, přičemž klávesnicový modul je ve výrobě. V komunitě se objevují i další návrhy, například horizontální gamepad, ale ty zatím nelze považovat za stejně dostupné jako základní moduly. Konektor se navíc stále reviduje, jde o první hardwarovou revizi a autor to otevřeně přiznává.
Historické pokusy o modularitu v mobilním světě, například Motorola Moto Mods s magnetickým připojením zezadu nebo LG G5 s výsuvnou baterií, cílily na masový smartphonový trh a neuspěly. Pocketbyte jde užší cestou: neslibuje nahradit telefon, ale oslovit komunitu kutilů, kteří modularitu skutečně chtějí. Právě tahle úzká specializace může být paradoxně výhoda.
Co na tom rozjedete
Om na webu i v komunitních příspěvcích ukazuje konkrétní tituly: Celeste ve verzi z PICO-8, DOOM, Quake a Duke Nukem 3D. Emulace podle něj pohodlně zvládá systémy do úrovně SNES a Sega Genesis, přičemž NES, Game Boy Color a další starší platformy mají na ESP32-S3 fungovat bez problémů. Výkonově ale Pocketbyte není zaměřený na maximální výkon za co nejnižší cenu; sám autor ho staví spíše jako otevřenou platformu než jako konkurenci výkonnějším retro handheldům.
Jenže tady je klíčový rozdíl. Pocketbyte neprodává syrový výkon za co nejnižší cenu. Prodává platformu: otevřenou knihovnu v C pod licencí Apache 2.0, SDK simulátor postavený na SDL2, vlastní obchod s aplikacemi a možnost stavět si vlastní moduly. Obchod existuje a je ověřitelný, přičemž jeho obsah se stále rozšiřuje. Ekosystém je tedy v plenkách, ale funguje.
Vedle her Om ukazuje i praktičtější využití: textový editor a poznámky, hudební přehrávač a další nástroje. Oficiální web zdůrazňuje, že zařízení je určené i pro lidi, kteří si chtějí psát vlastní software nebo navrhovat vlastní moduly.
Jeden kluk, žádná firma
Ve veřejných materiálech Om vystupuje jako sólový vývojář z Kanady. Žádná větší firma, žádný investorský tým. Při výrobě desek plošných spojů spolupracuje s čínským fabem PCBWay, dokumentaci a software spravuje přes GitHub a komunitu buduje na vlastním subredditu. Pocketbyte začal stavět v prosinci 2024 jako přenosné zařízení pro hraní, tvorbu a další činnosti bez rozptylování telefonem.
Software je otevřený, hardware zatím ne. Výkresy desek a CAD soubory autor nezveřejnil; oficiální web naopak uvádí, že STL soubory pro kryt jsou volně dostupné. Dává smysl, že chce návrh stabilizovat dřív, než zpřístupní další hardwarové podklady: první revize DevKitu se stále vyvíjí, konektor se přepracovává a připravují se další moduly.
Co by měl český zájemce vědět
Potvrzený český ani evropský distributor zatím neexistuje. Na webu pocketbyte.co není veřejně uvedena finální cena ani běžný nákupní proces; autor uvádí, že limitované DevKity mají být uvedeny pro první zájemce a vývojáře. Oficiální FAQ zároveň říká, že očekávaná cena DevKitu bude pravděpodobně 70–100 dolarů. Rozhraní, dokumentace i obchod s aplikacemi jsou v angličtině; česká lokalizace oznámena nebyla.
Pokud Om spustí mezinárodní zasílání, Češi půjdou nejspíš přes přímou objednávku na jeho webu. K ceně kolem 2 070 Kč za samotné zařízení je třeba připočítat poštovné z Kanady a případné dovozní poplatky. Výsledná částka kolem 2 500 Kč je proto realistický orientační odhad, nikoli marketingový slib.
Důležité je také říct na rovinu, co Pocketbyte zatím není: není to hotový spotřební produkt. Je to první revize vývojářského kitu, u které se stále dodělává software, klávesnicový modul i konektor. Výdrž baterie nebyla veřejně otestovaná; známá je kapacita 1 500 mAh. Oficiální web uvádí několik hodin hraní, přesná výdrž ale závisí na způsobu použití.
Proč to stojí za pozornost
Za cenu levného retro handheldu Om nenabízí další krabičku na emulaci starých her. Nabízí otevřenou platformu, ke které si komunita může přidělat vlastní vstupní modul, napsat vlastní aplikaci a sdílet ji prostřednictvím ekosystému kolem GitHubu a App Storu. To je v segmentu kapesních zařízení za pár tisíc korun neobvyklé, a od šestnáctiletého autora bez firemního zázemí tím spíš.
Pocketbyte je dnes první funkční vývojářská revize s reálnými DevKity, běžícím obchodem s aplikacemi a několika dostupnými ukázkami softwaru. Jestli z něj vyroste životaschopná platforma, rozhodne komunita a rychlost, s jakou Om dotáhne další revizi hardwaru. Magnety drží moduly pevně, teď musí stejně pevně držet i tempo vývoje.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda