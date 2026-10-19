Počasí v Česku čeká nečekaný obrat. Meteorologové odhalili, kdy přijde výrazná změna

Počasí během týdne od 19. do 25. října nabídne výrazné rozdíly nejen mezi jednotlivými dny, ale také mezi českými a moravskými regiony. Největší teplotní rozdíly meteorologové očekávají ve středu, kdy se západní část republiky může potýkat s deštěm a poměrně nízkými teplotami, zatímco na východě bude podstatně tepleji. Ještě předtím však obyvatele Česka čekají dvě chladnější rána, během nichž se teploty mohou přiblížit k nule. Denní maxima se v pondělí a úterý budou většinou pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Převládat má proměnlivá oblačnost, místy se mohou objevit slabé přeháňky. Výraznější srážky zatím meteorologové neočekávají.
Středa přinese výrazné oteplení
Nejteplejším dnem pracovního týdne by měla být středa 21. října. Denní teploty na většině území vystoupají na 14 až 19 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku mohou ojediněle dosáhnout až 20 stupňů. Podstatně jiná situace však nastane v západní polovině Čech, kde se maxima mohou držet pouze kolem 12 stupňů. Rozdíl mezi západem a východem republiky tak může činit přibližně osm stupňů. Příčinou bude postupující změna v rozložení tlaku vzduchu, která začne ovlivňovat charakter počasí nad střední Evropou. Oteplení proto nebude znamenat návrat stabilního slunečného počasí, ale pouze přechodnou epizodu před dalším ochlazením.
Od západu dorazí déšť a ochlazení
Během středy začne od západu přibývat oblačnosti a postupně se rozšíří déšť. Zatímco v Čechách se srážky mohou objevit již během dne, na Moravu a do Slezska by měly dorazit především večer a v noci na čtvrtek. Předpokládané srážkové úhrny se pohybují přibližně mezi dvěma a patnácti milimetry. Ve čtvrtek 22. října už bude na většině území citelně chladněji, nejvyšší denní teploty dosáhnou pouze 9 až 14 stupňů Celsia. Oblačnosti by mělo postupně ubývat, přesto se ještě mohou vyskytnout přeháňky. Největší změnu pocítí zejména obyvatelé východní části republiky, kde se oproti středečním maximům může ochladit o několik stupňů.
Páteční zlepšení vystřídá další změna
Pátek 23. října by měl přinést příznivější počasí s větším množstvím slunečního svitu. Obloha bude převážně jasná až polojasná, přechodně se však může zatáhnout a ojediněle se objeví přeháňky. Denní maxima by měla dosáhnout 12 až 17 stupňů Celsia, takže oproti čtvrtku půjde o mírné oteplení. Rána ovšem zůstanou chladná a při malé oblačnosti a slabém větru mohou teploty místy klesnout až pod bod mrazu. Právě kombinace jasné oblohy a slabého proudění totiž umožňuje rychlejší ochlazování zemského povrchu během noci. Páteční počasí tak může být příjemné zejména odpoledne, zatímco ráno bude v některých oblastech připomínat blížící se zimu.
Víkend vrátí teploty zpět dolů
Ani závěr týdne zatím neslibuje dlouhodobější oteplení. V sobotu 24. října a v neděli 25. října by se nejvyšší denní teploty měly pohybovat převážně mezi 8 a 13 stupni Celsia. Převládat bude oblačná až zatažená obloha, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Přechodně se sice může ukázat slunce, výraznější a trvalejší vyjasnění však současný výhled nenaznačuje. Počasí bude mít typický podzimní charakter s poměrně nízkými teplotami a proměnlivými srážkami. Přesné rozložení deště a oblačnosti se ještě může měnit, protože předpovědi na závěr týdne jsou zatíženy větší nejistotou než výhled na nejbližší dny.
zdroje: cysnews.cz, chmi.cz