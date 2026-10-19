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Počasí v Česku čeká nečekaný obrat. Meteorologové odhalili, kdy přijde výrazná změna

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Českou republiku čeká týden plný teplotních výkyvů. Zatímco jeho začátek přinese chladná rána a místy i mráz, ve středu mohou teploty na Moravě a ve Slezsku vystoupat až k 20 stupňům Celsia. Příjemné oteplení však nebude mít dlouhého trvání. Do počasí zasáhne oblast nízkého tlaku vzduchu, která přinese déšť a následné ochlazení. Další změna se očekává před víkendem.
Počasí v Česku čeká nečekaný obrat. Meteorologové odhalili, kdy přijde výrazná změna

Počasí v Česku čeká nečekaný obrat. Meteorologové odhalili, kdy přijde výrazná změna

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 07:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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