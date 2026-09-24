Počasí se během pár dnů úplně otočí. Začátek října přinese scénář, který už málokdo čekal

Současný týden ještě odpovídá spíše běžnému závěru září. Český hydrometeorologický ústav očekává jeho průměrnou teplotu kolem 11 °C, ranní minima většinou okolo 7 °C a denní maxima přibližně kolem 17 °C. Už během víkendu se ale začne situace měnit. Následující týden na přelomu září a října má být podle měsíčního výhledu silně teplotně nadprůměrný a jeho průměrná teplota se má pohybovat kolem 14 °C. Převládat mají slunečné dny s teplotami nad 20 °C a přechodně se může objevit i takzvaný letní den, kdy maximum překročí 25 °C.
Přes den téměř léto, po ránu výrazně chladněji
Neobvyklý bude především rozdíl mezi denními a nočními teplotami. Přestože odpoledne může počasí připomínat konec léta, po západu slunce bude vzduch rychle chladnout. Noční teploty mají při malé oblačnosti klesat nejčastěji k 6 až 7 °C. V údolích a dalších chladnějších lokalitách nejsou vyloučeny ani přízemní mrazíky. Teplá odpoledne tak nebudou znamenat návrat stabilně letního počasí, ale spíše typické babí léto s velkými rozdíly mezi ránem a odpolednem.
Déšť může na několik dnů téměř zmizet
Změna nebude patrná pouze na teplotách. Podle aktuálního měsíčního výhledu mají být první dva týdny sledovaného období spíše sušší. Právě během teplého přelomu září a října může počasí ovlivňovat tlaková výše a ČHMÚ připouští i variantu, že na území republiky budou srážky jen minimální nebo v některých dnech prakticky žádné. Častější deště by se měly vracet až v dalších týdnech října.
Výrazné teplo zasáhne velkou část Evropy
Ještě nápadnější teplotní odchylky se očekávají na jihozápadě kontinentu. Na Pyrenejském poloostrově a v jižní Francii se už v posledním zářijovém týdnu počítalo místy s teplotami mezi 32 a 39 °C, tedy v některých oblastech výrazně nad hodnotami běžnými pro konec září. Teplé počasí souvisí s rozsáhlou oblastí vysokého tlaku, která omezuje přísun chladnějšího vzduchu a podporuje velmi vysoké teploty zejména v jižní a jihozápadní Evropě. Podle dostupných modelových výhledů může tato situace částečně zasahovat i do prvních říjnových dnů.
Teplejší ráz počasí může vydržet i po babím létě
Ani po nejteplejší části začátku října se podle současného výhledu neočekává okamžitý přechod k výrazně chladnému počasí. V dalších dvou týdnech předpokládá ČHMÚ teploty většinou kolem dlouhodobého průměru nebo lehce nad ním, s průměrnými denními maximy poblíž 15 °C a minimy kolem 5 °C. Celé období od 21. září do 18. října má podle současných podkladů skončit teplotně nadprůměrné. Jde však o dlouhodobý pravděpodobnostní výhled, který popisuje především celkový trend; konkrétní teploty pro jednotlivé říjnové dny bude možné přesněji určit až s kratším předstihem.