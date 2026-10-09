Počasí komplikuje cestování po Chorvatsku. Trajekty a katamarány nevyplují na pěti trasách

Největší část omezení připadá na oblast Dubrovníku. Loď na lince 807 mezi Suđurađem na ostrově Šipan, Lopudem, Koločepem a Dubrovníkem v pátek nevyplouvá. Na stejné trase je od 7 hodin přerušen také provoz trajektové linky 831. Od 6 hodin nejezdí ani trajekt 832 mezi přístavem Prapratno na poloostrově Pelješac a Sobrou na ostrově Mljet. Na severu chorvatského Jadranu byl zastaven provoz katamaránu 9308 spojujícího Mali Lošinj, Cres a Rijeku. Nevyplouvá ani katamarán linky 9309 mezi Novaljou na Pagu, Rabem a Rijekou.
Omezení mají praktický dopad především na obyvatele ostrovů a návštěvníky, kteří se potřebují dostat mezi ostrovy a pevninou. V případě mljetské linky jde o jedno z hlavních spojení ostrova s poloostrovem Pelješac, odkud pokračuje silniční doprava směrem na Dubrovník. Podobně linky přes Lopud a Koločep patří k pravidelnému spojení Elafitských ostrovů s Dubrovníkem. Na severu se problémy týkají spojení Rijeky s Cresem, Lošinjem, Rabem a Pagem. Cestující proto musí před odjezdem do přístavu počítat nejen se zrušeným spojem, ale také s možností dalších změn během dne. Jízdní řády lodní dopravy se při zhoršených povětrnostních podmínkách mohou měnit podle aktuální situace na moři.
Na Jadranu fouká silný jihovýchodní vítr
Páteční omezení přichází v době výrazného zhoršení počasí na chorvatském pobřeží. Na Jadranu se očekává mírný až silný jihovýchodní vítr, v Dalmácii může místy dosahovat až bouřlivé intenzity. Počasí má být proměnlivé s přeháňkami a bouřkami, především na pobřeží a v jeho bezprostředním okolí mohou být srážky lokálně vydatnější. Pro Dubrovnicko-neretvanskou župu platí výstraha před silným jihovýchodním větrem, bouřky mohou zasáhnout také další části Dalmácie a ostrovy. Teploty na pobřeží se mají během dne většinou pohybovat přibližně mezi 20 a 23 stupni Celsia. Už během noci byla například na letišti u Dubrovníku zaznamenána rychlost větru kolem devíti metrů za sekundu.
Problémy se neomezují pouze na pět spojů
Nepříznivé počasí zasahuje chorvatskou dopravu ve větším rozsahu než jen na pěti aktuálně přerušených linkách. Už ve čtvrtek večer nejezdily kvůli počasí také některé další katamarány, například na trasách Pula–Zadar–Pula, Split–Milna–Hvar–Korčula–Dubrovník nebo Split–Dubrovník. Obtíže se očekávají rovněž v trajektových přístavech, přičemž silný vítr může na pobřeží a v oblasti Velebitu přinést omezení také pro některé skupiny vozidel na silnicích. Déšť má na řadě míst způsobovat mokré a kluzké vozovky a lokálně se může na komunikacích hromadit voda. Řidiči mířící k přístavům proto musí počítat s tím, že komplikace nemusí skončit pouze zrušeným lodním spojem. Před cestou je vhodné zkontrolovat aktuální provoz konkrétní linky, protože stav se může během dne dále měnit podle síly větru a situace na moři.
Použité zdroje: jadrolinija.hr, meteo.hr