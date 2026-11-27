Zlínská pobočka brněnského krajského soudu ve čtvrtek uzavřela dokazování v případu pobodání muže na oslavě v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Závěrečné řeči a vynesení rozsudku jsou naplánované na 11. ledna příštího roku. Čtyřiapadesátiletý obžalovaný Petr Rusler, člen motorkářského klubu Hells Angels, čelí obvinění z pokusu o vraždu a hrozí mu deset až osmnáct let vězení. Vinu však odmítá.
K útoku došlo 16. května večer v areálu venkovního koupaliště, kde probíhala oslava za účasti desítek lidí. Podle žalobce Rusler po konfliktu pobodal nožem tehdy osmatřicetiletého muže, který utrpěl těžká zranění a skončil v nemocnici. Dodnes je v pracovní neschopnosti.
Soudní lékař Martin Dobiáš u soudu popsal rozsah poranění. Oběť utrpěla bodnořezné a řezné rány, které poškodily játra, plíci a tepny v hrudníku a krku, přičemž došlo k výraznému krvácení. „Pokud by komplex poranění nebyl řešen lékařsky, tak by došlo k úmrtí pacienta," uvedl znalec. Útok byl podle něj veden nejméně středně velkou silou nástrojem s břitem. K případným trvalým zdravotním následkům se znalec nemohl vyjádřit, neboť je k tomu třeba alespoň roční odstup od okamžiku zranění.
Několik hostů oslavy u soudu vypovědělo, že Rusler se zraněným mužem svedl dvě potyčky. Nikdo ze svědků přímo neviděl použití nože, po příjezdu policie však část z nich spatřila, jak jim Rusler nůž odevzdával. Zatímco pobodaného muže svědci popisovali jako bezproblémového, o obžalovaném někteří tvrdili, že má pověst konfliktního člověka.
Jeden ze svědků poté, co pomohl zraněného ošetřit, přisedl k Ruslerovi. Předtím od ostatních účastníků zaslechl, že útoku se dopustil právě on. „Ptal jsem se ho, co se stalo. On mi odpověděl: sebeobrana. To mi zopakoval dvakrát," popsal svědek rozhovor s obžalovaným.
Žena, která pobodaného odvedla z místa šarvátky, mu po jeho stížnosti na bolest hrudníku vytáhla mikinu. „Uviděla jsem zranění nad pupkem. Položila jsem ho na zem a rukama jsem zatlačovala ránu," popsala svědkyně, která ránu držela až do příjezdu záchranářů.
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