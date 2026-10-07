Pobíráte staré sociální dávky? Právě v říjnu musíte znovu doložit tyto dokumenty, jinak o vše přijdete

Povinnost se týká především domácností, které dříve pobíraly příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení a v přechodném období požádaly o novou dávku státní sociální pomoci. Původní dávky byly těmto klientům po přechodnou dobu zachovány, od léta však postupně přešli na nový systém označovaný jako superdávka.
Právě pro tuto skupinu je období od července do září 2026 prvním dalším tříměsíčním obdobím, za které se příjmy a náklady znovu posuzují. Potřebné skutečnosti je proto nutné doložit během října. Stejný princip bude fungovat i nadále, protože výše nové dávky se průběžně přehodnocuje podle příjmů domácnosti a jejích uznatelných nákladů. Nejde tedy o novou žádost o dávku, ale o kontrolu údajů potřebných pro pokračování nároku a stanovení její další výše.
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Část potvrzení už lidé shánět nemusí
Rozsah dokladů není u všech domácností stejný a systém řadu údajů získává přímo od jiných institucí. Příjem ze zaměstnání si může Úřad práce ověřit u zaměstnavatele, pokud má k dispozici jeho identifikační údaje, a není proto vždy nutné shánět papírové potvrzení o mzdě. Samostatně se také nedokládají některé dávky vyplácené Úřadem práce nebo příjmy evidované Českou správou sociálního zabezpečení, například důchody či nemocenské dávky, protože si je úřad může zjistit sám.
U bydlení je naopak potřeba doložit zejména skutečně uhrazené nájemné a služby, případně další výdaje podle konkrétní situace domácnosti. U nízkopříjmových domácností se posuzují rovněž náklady na energie, přičemž část údajů může systém získat od dodavatelů podle čísla odběrného místa EAN nebo EIC. Individuálně může být nutné doložit také příjmy z podnikání, nájmu, zahraniční důchod, výživné nebo jiný příjem, který stát nedokáže automaticky ověřit.
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Dokumenty lze vyřídit elektronicky prostřednictvím Klientské zóny Jenda, kde se po přihlášení zobrazují jednotlivé úkoly, které má příjemce splnit. K nahrání dokladů zpravidla postačí čitelný sken nebo fotografie dokumentu, takže kvůli běžnému čtvrtletnímu dokládání není nutné chodit osobně na pobočku. Vyplatí se především zkontrolovat, zda Jenda správně eviduje členy domácnosti, zaměstnavatele a další údaje, podle nichž se informace automaticky získávají.
Pokud některý údaj systém nedohledá, může člověka vyzvat k jeho doplnění. U zaměstnanců například Úřad práce nejprve oslovuje zaměstnavatele, který má na odpověď stanovenou lhůtu, a pokud potřebné informace nezíská, může jejich doložení požadovat přímo po klientovi. Není proto vhodné nechávat kontrolu žádosti a jednotlivých úkolů až na poslední říjnové dny.
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Chybějící doklady mohou zastavit výplatu
Nedodání údajů v říjnu neznamená, že člověk automaticky a nenávratně přijde o dávku hned následující den. Zákon ale stanovuje poměrně citelný následek: pokud příjemce nebo jiný člen domácnosti povinné příjmy a náklady v příslušné lhůtě nedoloží, Úřad práce výplatu dávky zastaví. Jestliže požadované podklady nejsou doplněny ani do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po posledním měsíci předchozího rozhodného období, nárok na dávku už zaniká.
V případě období červenec až září je proto zásadní nenechat případné chybějící dokumenty bez reakce. Úřad navíc může člověka vyzvat k doložení dalších skutečností a standardně stanovuje lhůtu osm dnů, pokud neurčí dobu delší. U nových žádostí je běžná lhůta pro rozhodnutí zpravidla 30 dnů, ve složitějších případech se může prodloužit a doba, po kterou úřad čeká na vyžádané dokumenty, se do vyřizování nezapočítává.
mpsv.gov.cz, zakonyprolidi.cz