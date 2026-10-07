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Pobíráte staré sociální dávky? Právě v říjnu musíte znovu doložit tyto dokumenty, jinak o vše přijdete

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Domácnosti, které přešly z některé ze zrušených sociálních dávek na novou dávku státní sociální pomoci, čeká v říjnu další povinnost. Úřadu práce musí znovu doložit rozhodné příjmy a náklady na bydlení, tentokrát za červenec, srpen a září 2026. Část údajů si stát zjistí automaticky, jiné dokumenty musí lidé dodat sami. Kdo povinnost nesplní včas, může se dočkat zastavení výplaty.
Říjen je prvním velkým přepočtem po přechodu na novou dávku.

Říjen je prvním velkým přepočtem po přechodu na novou dávku.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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