Po úderech na Yandex chce Rusko datové centrum sudného dne. Šestnáct pater dolů do vytěženého sibiřského lomu

Yandex 9. října 2026 oficiálně přiznal, že jeho datové centrum v Sasovu utrpělo vážné poškození. V Kaluze vypadla část infrastruktury a ve Vladimiru se provoz musel zastavit úplně. Sberbank potvrdila útok na své centrum v Saratovské oblasti a k tomu prohlásila, že bankovní služby běží standardně. O pět dní později vystoupil Valerij Jermakov z Rostelekomu a do ruské veřejné debaty přinesl pojem „datové centrum sudného dne“.
Kolik zásahů stačí, aby výpadek pocítily miliony Rusů
Ruské digitální kapacity jsou soustředěné do malého počtu velkých uzlů. Pokud útočník vyřadí tři nebo čtyři z nich, výpadek se dotkne milionů uživatelů v bankovnictví, cloudových službách i logistice internetových obchodů. Říjnové zásahy ukázaly, že tahle zranitelnost se dá skutečně využít, a nejde jen o scénář z bezpečnostních analýz.
Prohlášení Sberbank, že služby fungují bez omezení, nelze z veřejných zdrojů ověřit. Útok na datové centrum ale banka sama potvrdila, takže je jisté, že zasaženy byly dvě největší ruské technologické a finanční firmy během několika dní.
Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov 14. října uvedl, že vedení země ochranu datových center aktivně řeší a vláda o ní jedná s byznysem. Na začátku měsíce přitom ruská diskuse nepřekročila rovinu obecných doporučení.
Serďukův plán počítá s budovou o šestnácti patrech pod povrchem
Den po Peskovově vyjádření představil Ilja Serďuk na Ruském energetickém týdnu v Moskvě konkrétní podobu úkrytu. Datové centrum by se spustilo do vytěžených uhelných lomů v Kuzbassu, tedy v Kemerovské oblasti na jihozápadě Sibiře. Podle agentury RBC mluvil o jámách hlubokých sto až tři sta metrů, do kterých by se postavila budova o deseti až šestnácti patrech směrem do hloubky.
Návrh stojí na čtyřech argumentech. Výkop už existuje, takže odpadá ražení nových podzemních prostor, a s ním i nejdražší fáze stavby, kterou by na zelené louce bylo hloubení. Stovky metrů horniny nad serverovnou by ochránily techniku lépe než betonový plášť nad zemí. Podzemní voda by navíc sloužila jako přirozený zdroj chlazení, pro který povrchová centra potřebují energeticky náročnou klimatizaci.
Kuzbass má i vlastní důvody. Tisková služba oblasti po Serďukově vystoupení popsala projekt „Dolina dat“, který spojuje uhelnou elektrárnu s datovým centrem a počítá s federální podporou. Uhelný region tak v obranném plánu vidí příležitost k průmyslové přestavbě.
Signál z Kemerova potřebuje do Moskvy a zpět zhruba 29 milisekund
Že servery v podzemí fungovat mohou, ukazuje firma RUVDS. Provozuje datové centrum v bývalém sovětském protiatomovém bunkru v Koroljově u Moskvy, s hermetickými dveřmi, oddělenými moduly a parametry podle standardu TIER III. Kapacitou je ovšem řádově menší, než by vyžadoval záložní uzel pro celou zemi.
Kuzbaský lom by naopak trpěl vzdáleností. Vzdušnou čarou dělí Kemerovo od Moskvy téměř 3 000 kilometrů a fyzikální minimum pro cestu signálu optickým vláknem tam a zpět vychází zhruba na 29 milisekund. Skutečné trasy vedou oklikami a přidávají síťovou režii, takže reálná hodnota může být snadno dvojnásobná. Microsoft i Google ve své dokumentaci upozorňují, že vysoká latence zhoršuje synchronní databázové operace. Centrum v Kuzbassu by proto mohlo sloužit jako záloha, archiv nebo výpočetní farma pro umělou inteligenci. Pro bankovní transakce v reálném čase nebo vyhledávání s odezvou v milisekundách je příliš daleko.
Nejpádnějším argumentem pro Kuzbass je elektřina. Rusko dlouhodobě nemá dost výkonu pro datová centra a v Moskvě i Petrohradu se o kapacitu v přetížené síti soupeří. Kuzbass má energie přebytek a může ji nabídnout levně.
Co hrozí serverům na dně lomu: voda, sesuvy a uhelný prach
Americká geologická služba USGS dokumentuje, že vytěžené důlní prostory jsou mimořádně citlivé na průnik podzemních vod. Bez nepřetržitého čerpání je zaplavení lomu pravděpodobné. Serďuk přitom podzemní vodu uvádí mezi výhodami jako zdroj chlazení. Táž voda, kterou plán počítá jako přínos, je tak jeho největším rizikem a návrh neříká, jak ji udržet pod kontrolou.
Druhým problémem jsou stěny. Strmé svahy lomů z oslabené a rozpraskané horniny mají sklon k sesuvům a déšť i změny tlaku vody v pórech horniny je ještě zhoršují. Šestnáctipatrová stavba na dně takové jámy by vyžadovala rozsáhlé zpevnění okolních svahů.
Třetí riziko se týká samotné techniky. Standardy ASHRAE upozorňují, že prachové částice a plynné nečistoty v datových centrech způsobují korozi a selhání komponent. V bývalém uhelném lomu by serverové haly musely být od okolního vzduchu hermeticky oddělené.
Jediná optická trasa by z podzemního trezoru udělala nové slabé místo
Amazon Web Services staví ochranu na rozptýlení. V každém regionu provozuje několik zón dostupnosti, fyzicky oddělených lokalit s vlastním napájením a síťovým připojením, které propojuje optika s nízkou latencí. Aplikace běží ve více zónách současně, takže když jedna vypadne, služba funguje dál. NATO ve svých materiálech ke kybernetické obraně rovněž popisuje odolnost kritické infrastruktury jako vlastnost celého systému.
Ruský záměr zatím stojí na fyzickém ukrytí jednoho velkého uzlu. Takové centrum by nálet možná přežilo. Pokud k němu ale povede jediná optická trasa a jediné napájecí vedení, stačí útočníkovi přerušit jedno z nich.
Kuzbass má zatím politickou podporu, přebytek elektřiny a lomy hluboké až tři sta metrů. Vybraný lom, investor, rozpočet ani harmonogram dosud neexistují.