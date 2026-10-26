„Po třetí epizodě uvidíme, jestli je to pohádka pro dospělé, nebo horor," říká režisér seriálu Hec

Na televizních obrazovkách se už v neděli večer objeví seriál Hec, jenž je popisovaný jako neo-western. Jeho scenárista a režisér Michal Samir se s redakcí Kinoboxu pobavil o vlivu Taylora Sheridana, spojení české poetiky a žánrových prvků i o životě v českých vesnicích.
Seriál Hec je inzerovaný jako neo-western. Chtěl jste jej ale vést od začátku jako western, nebo jste mu chtěl najít i jinou tvář?
Původně jsme se s producenty z České televize dohodli, že tomu neo-western nebudeme říkat vůbec. Báli jsme se, že když divák uslyší neo-western, představí si klobouky, koně, lasa a další klasické westernové prvky. Seriál je přitom všechno, jen ne tohle. Z westernových konvencí tam máme především velké charaktery, velké věty, tajemství… od začátku jsem ale říkal, že to budu točit jako neo-western po česku. To „po česku” podtrhuji. Říct, že budeme točit Yellowstone v Čechách nebo že přeneseme práci Taylora Sheridana k nám, by bylo něco strašidelného.
Těžko budeme kopírovat Kevina Costnera a Montanu, když máme Standu Majera a Brdy. Ale to je vlastně myšleno v dobrém; musíte se totiž naopak opřít o to, co je nám vlastní – českou příhraniční autenticitu, detektivní a rodinná tajemství a na to postupně nabalovat žánrové prvky, jež k tomu přirozeně patří. Takže když někdo o něčem přemýšlí, musí kamera zoomovat na jeho oči tak, jak se to dělá ve westernech. Zároveň je třeba najít pomyslný bod mezi tím, kdy je třeba to brát vážně, protože je to dramatický příběh, a kdy už je to přes čáru. Věřím tomu, že u Hecu se nám podařilo tu hranu trefit.
Český venkov, kriminálka a rodinná tajemství jsou přeci jen něco, co je s spjato s českou audiovizí. Jak to natočit, aby se ten western projevil? Kdy si divák řekne, že tohle není jeho standardní česká kriminálka, ale český neo-western?
Když jsme to poprvé pustili publiku, byli v něm věřící lidé. Kvitovali, že farář je konečně ztvárněn jako člověk, který je věřící, má vnitřní rozpor a nějaké tajemství. Ne jako v českých komediích, kde pan farář dělá legraci. Myslím, že v takových věcech je ten klíč. Neopírali jsme se o postavičky z českých vesnických komedií či dramat, ale o figury s vnitřními konflikty a traumaty, a s tím pracujeme. Tam se podle mě vyhýbáme klasickému českému přístupu k venkovu.
Podobný přístup přinesla i Pustina, která ale nepracuje s okázalými westernovými prvky.
Určitě. Pustina je jeden z prvních seriálů, ne-li první, který to takhle postavil. Bylo to jiné prostředí a pro jiného diváka. Nakonec, dělat něco pro diváky HBO a pro diváky České televize na nedělní podvečer, kdy jsou zvyklí na velkou dramatiku, je obrovská odvaha. Zmínil bych ale ještě filmy jako Je třeba zabít Sekala, v němž taková inspirace podle mě je, a něco ve stylu Všech dobrých rodáků, čímž se vůbec nepoměřuji. To je snímek, který je považován za jeden z nejlepších československých filmů všech dob, a jeho tempo je velmi podobné tomu, co člověk zažije v Hecu. Je to klasická filmařina, pomalé vypravování soustředěné na postupné odhalování kauzality, charakterů, krok po kroku jdete s kriminalisty, kteří vyšetřují lidi ze své minulosti. Což je abnormální případ a málokdy by se to mohlo stát, ale tam už si bereme nějakou vypravěčskou licenci.
Pustina je pro mne zasazená do příliš velké reality. V Hecu se neozve žádný místopisný údaj. Odehrává se sice ve vesnici Kouty, ale ta je fiktivní. Jezdí se „do města“, ne do Ostravy nebo do Třince. Když přijedou policisté, mají na sobě něco trochu jiného, než by měli, farář je oblečený trochu jinak… všichni jsou v cool fashion westernovém směru, ale velmi opatrně drženém. Pustina je mnohem víc sociální drama než Hec. Ale třeba Všichni dobří rodáci jsou blízko té příhraniční tonalitě, využívají málo slov. Hec také není upovídaný, hodně se řekne pohledem, důležitější je, co se neřekne. Na neděli večer v České televizi je to dost riskantní přístup, toho jsme si všichni vědomi a máme radost z těch pozitivních reakcí. Pevně věřím, že diváci se poddají tomu světu a budou chtít odhalit a rozluštit ta tajemství.
Před chvílí jste mluvil o hraně mezi uvěřitelným a přes čáru. Jak myslíte, že se vám to podařilo? Zejména v jedné z prvních scén, kde Petra Hřebíčková nekonvenčním způsobem osvobodí týraného psa.
Myslím, že ta hrana je trefená, scéna s tím psem je tam správně, a to ze dvou důvodů. Prvním je scenáristický princip „save the cat (zachraňte kočku)”, to znamená udělat něco, čím je nám ta postava hned na začátku sympatická. Ideálně zachránit zvíře. To je základní scenáristická poučka. Já zachránil psa, a nebyla to jen berlička. Pes má následně zásadní roli v dalších dílech. Druhý důvod je, aby divák okamžitě věděl, že to nebude klasické filmové vyprávění, ale že pravidla budou fungovat jinak. Proto je tam i ten pohyb kamery, klesající z odjíždějícího auta k vystřelené patroně na zemi. To jsou až skoro klišoidní žánrové westernové postupy, ale jsou tam schválně, než se rozjede rodinné drama. Aby bylo jasné, že se pohybujeme ve světě, kde je tohle možné. Nad tou scénou se můžeme ušklíbnout, nebo se můžeme nechat obejmout tím světem a přijmout, že se pustíme do určité pohádky pro dospělé. Ale po třetím dílu uvidíme, jestli je to pohádka nebo horor.
Když jste dával Hec dohromady, inspiroval vás nějaký konkrétní western nebo typ westernu?
Já vlastně nejsem extrémní westernový fanoušek, ale jsem velkým fanouškem neo-westernu, který zastupuje právě Taylor Sheridan. Hodně mě bavil Yellowstone, i když asi jen první dvě série. Jeho práce se ale vyznačuje tím, že je odvážný, pracuje s velkými tématy a nebojí se té žánrové klišoidnosti. Když na to přijde a je třeba osvobodit psa, je prostě třeba prostřelit řetěz. V Americe to samozřejmě funguje jednodušeji, ale pro mě bylo vlastně nejsložitější najít tu tonalitu, kdy to bude ještě uvěřitelné a nebude to nikoho rozesmívat. Ano, mohou tam být momenty, kdy se divák ušklíbne a říká si, že už je to za hranou. Ale ten seriál po té hraně vlastně klouže tak, jak jsem chtěl.
Hec se sám o sobě odehrává ve zvláštním pustém světě. V prvních dvou epizodách jsme viděli hlavně pole, karavan, osamělé domy a kostel. Uvidíme ale někdy i celou vesnici?
Ne. Ta vesnice nefunguje jako celek. Vesnice v takových místech – a z jednoho takového pocházím, protože jsem se narodil ve Slezsku – jsou rozházené. Nejsou to komunitní vesničky jako na jihu Čech, na jihu Moravy nebo v Českém ráji. Naopak. Byly tam historické statky a místa 3 km od sebe. To je mimochodem podobné s tou Amerikou, tam je normální mít souseda vzdáleného 12 km. Jsou to komunity, kde o sobě všichni všechno vědí a scházejí se ve středobodech, jako jsou hospody, hasičské slavnosti nebo právě kostel. To tam všechno máme. Nicméně se seriál začne postupně rozšiřovat – podíváme se do města, objeví se další postavy. Čeká nás zase velká odchylka od toho, co se běžně dělá v českých televizích, kde je jedna figura kladná, další záporná a točí se kolem ní dalších šest dílů. Tady je postav spousta, v prvních dvou dílech jsme ještě nepředstavili všechny. Příběh postupně bobtná, dokud nevybouchne jako sopka.
Je dost zajímavé, jak kontrastně vypadají instituční složky a prostředí vesnice. Když se objeví kapitán Pilný (Juraj Loj), vypadá jako postava z jiného filmu, prostředí kriminálky také působí jako jiný svět…
Policejní stanice je z města, kapitán Pilný je převelen, jsou to figury, které jsou k tomu světu trochu parazitní. Často v seriálu zaznívá „tohle je naše místo, tohle je náš život, naše království…” Pak do toho vstoupí cizáci a nastane problém. Pilný tam působí naprosto nepatřičně, to je schválně, na policejní stanici vám přijde, že jste konečně v současnosti. Vesnice oproti tomu navozuje pocit minulosti.
Ale místa, kde se zastavil čas a za třicet let se v nich nic zásadního nezměnilo, opravdu existují. Není tam signál, lidé žijí teď a tady. O takovém místě ten seriál vypráví. Hlavní hrdinka Alena Kočí (Petra Hřebíčková) žije někde na rozhraní. Snaží se z toho všeho utéct, ale já říkám – tisíckrát se můžete snažit z toho místa utéct, ale místo neuteče z vás. Do konce svého života ponesete to, co tam na začátku bylo. Alena je toho zářným příkladem – vazby, traumata, to všechno vytváří z místa magnet, před kterým se nedá utéct. I o tom Hec částečně je.
V Hecu každá postava vypadá, že má temné tajemství, nebo že je aspoň nějak vychýlená. Zdá se, že to vyrůstá přímo z toho místa. Zároveň je zde postava faráře, jež působí trochu vyšinutě, i když není místní.
Samozřejmě, že působí vyšinutě, normální lidé vyšinutí jsou. Pojďme si přestat i v té tvorbě hrát na to, že je nám fajn. Není. Lidé mají problémy, traumata a vyšinutosti, s nimiž musí bojovat. Bojují pak jeden s druhým, se sebou, proti sobě, s vlastní rodinou… První věta toho seriálu je „bude proti vám stát vlastní rodina.“ To není náhoda, že tam ta věta je. Pro mě je v tomhle velkou inspirací Dostojevského román Běsi. Ten je o komunitě, kde je každý vyšinutý jiným způsobem, ale řeší stejný problém. Tohle je totéž – všichni jsou tam nějak divní.
Ale běžte se podívat do těchto zapomenutých míst, do minivesnic na Třinecku. Zjistíte, že to tak je. Náš pocit je, že jsme všichni vyrovnaní, chodíme do divadla, do kina… ale to u nás funguje jen částečně. Hec je seriálem o lidech, kteří mají problémy, a hraje je herecká špička. To je pro mě důležité. Hec by se dal natočit i s neherci, jen by působil úplně jinak, bylo by to víc sociální drama. Naopak potřebujete fakt úžasné herce k vytvoření skoro magického světa, který vás vtáhne a nepustí.
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Zdroj: Kinobox