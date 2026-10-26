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„Po třetí epizodě uvidíme, jestli je to pohádka pro dospělé, nebo horor," říká režisér seriálu Hec

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Na televizních obrazovkách se už v neděli večer objeví seriál Hec, jenž je popisovaný jako neo-western. Jeho scenárista a režisér Michal Samir se s redakcí Kinoboxu pobavil o vlivu Taylora Sheridana, spojení české poetiky a žánrových prvků i o životě v českých vesnicích.
„Po třetí epizodě uvidíme, jestli je to pohádka pro dospělé, nebo horor," říká režisér seriálu Hec

„Po třetí epizodě uvidíme, jestli je to pohádka pro dospělé, nebo horor," říká režisér seriálu Hec

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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