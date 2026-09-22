Po těchto croissantech se doma vždy jen zapráší – 2 náplně a rychlá příprava z nich dělají bezkonkurenční hit. Skvělé ke kávě i na svačinu

Tyto rychlé croissanty s jablečnou náplní představují dokonalou zkratku k dokonalému moučníku. Vynikají fantastickým spojením lístkujícího těsta, jemného vanilkového krému a šťavnaté jablečné náplně ovoněné skořicí. Na povrchu vás navíc okouzlí křupavá krusta z opražených lískových oříšků a jemný poprašek moučkového cukru.
Zatímco tradiční francouzské
croissants vyžadují složitou přípravu kynutého máslového těsta, moderní domácí pečivo staví na geniálním využití hotového kupovaného listového těsta. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je rafinované vrstvení. Místo obyčejného plnění jednotlivých šátečků se vanilkový krém uvařený ze škrobu a mléka spolu s podušenými jablky natře mezi dva celé kruhové pláty těsta. Až z této bohatě naplněné „sendvičové“ vrstvy se krájí jednotlivé trojúhelníky a rolují se do tvaru croissantů. Výsledkem je neuvěřitelně bohatá náplň, která nevytéká a zůstává uvnitř krásně šťavnatá.
Největší předností těchto domáckých croissantů je jejich rychlost, lahodná krémová textura a bohatá vůně pečených jablek, která provoní celý domov.
S náplní si navíc můžete snadno pohrát podle ročního období nebo stavu vaší spíže. Do podušených jablek lze přimíchat rozinky namočené v rumu, špetku mletého hřebíčku nebo nasekané vlašské ořechy. Místo lískových oříšků na posypání povrchu můžete použít mandlové plátky či jemný skořicový cukr. Pokud máte rádi intenzivnější chutě, vyzkoušejte k jablkům přidat lžíci jemného švestkového povidla nebo zaměňte vanilkový krém za krém čokoládový. Hotové croissanty chutnají naprosto nejlépe ještě mírně teplé.
Začněte s přípravou krému. V rendlíku smíchejte mléko s cukrem, vanilkovým aromatem, vejcem a škrobem. Směs zahřívejte 2–3 minuty, a jakmile začne bublat, vařte ji 1 minutu.
Vzniklý krém odstavte z tepla, zakryjte ho potravinovou fólií a nechte ho zcela vychladnout.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Mezitím připravte jablečnou náplň. Oloupaná jablka nastrouhejte na hrubém struhadle a vložte je do rozpálené pánve s rozpuštěným máslem.
Poznámka: Před strouháním jablka zbavte jádřinců.
Ovoce smíchejte s cukrem a restujte ho 5–10 minut. Poté, co jablka změknou, rozprostřete je na plochý talíř a nechte je vychladnout.
Na rovnou plochu rozprostřete první plát listového těsta, které potřete krémem. Ten pokryjte jablky a náplň zakryjte druhým plátem těsta.
Poznámka: Zvolte těsto ve tvaru kruhu.
Okraje obou plátů k sobě spojte jemným přitlačením a dezert rozkrojte na 8 trojúhelníků. Každý trojúhelník zarolujte od širší strany směrem ke špičce a vzniklé croissanty vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem.
Kousky těsta potřete směsí vaječného žloutku s mlékem a posypte je nasekanými lískovými ořechy. Poté je pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 35 minut.
Rychlé croissanty s jablečnou náplní nechte vychladnout a poté je servírujte posypané moučkovým cukrem.
Poznámka: Díky nižší teplotě bude pochoutka lépe stravitelná.
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Zdroj receptu: Rychlé a snadné recepty na dezerty
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato