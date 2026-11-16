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Po smrti rodiče přišel na účet ještě jeden důchod. O tom, zda se musí vrátit, rozhoduje datum splatnosti

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Dennívýzva
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Rodina po úmrtí seniora často řeší pohřeb, bankovní účet i pozůstalost. Do toho může dorazit další splátka důchodu a vznikne otázka, zda peníze patří dědicům. Rozhodující není pouze datum připsání částky na účet, ale především den splatnosti důchodu a okamžik úmrtí. Rozdíl jediného dne může znamenat, že celá splátka náleží, nebo se musí vrátit.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje konkrétní osoby ani popisované pracoviště.

Zdroj: karlyukav / Magnific (Freepik)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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