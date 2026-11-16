Po smrti rodiče přišel na účet ještě jeden důchod. O tom, zda se musí vrátit, rozhoduje datum splatnosti

Související článek: V případě úmrtí seniora většina lidí zapomene na mnoho důležitých kroků. Tento nikdy nepodceňujte
Rozhoduje výplatní den, nikoli počet prožitých dní
Starobní důchody se v Česku vyplácejí dopředu. Každá pravidelná měsíční splátka náleží od stanoveného dne splatnosti do dne předcházejícího dalšímu výplatnímu termínu. Jestliže se důchodce svého výplatního dne dožil, vznikl mu nárok na celou splátku, i když zemřel krátce poté. Poměrná část připadající na zbývající dny se běžně nevrací. Jestliže však člověk zemřel před dnem splatnosti, další splátka už nenáleží. To platí i v případě, kdy ji systém stihl odeslat na účet. Rodina proto nemá vycházet jen z toho, že peníze v bankovnictví vidí, a měla by si ověřit konkrétní termín důchodu.
Související článek: V případě úmrtí seniora většina lidí zapomene na mnoho důležitých kroků. Tento nikdy nepodceňujte
Proč může platba dorazit i po úmrtí
Informace o úmrtí se mezi matrikou, evidencemi a správou sociálního zabezpečení nepředává vždy v okamžiku, kdy člověk zemře. Proto se může stát, že je splátka zpracována dříve, než dojde k zastavení výplaty. Samotné připsání peněz však nezakládá nárok na částku, která už podle zákona nenáleží. Zvlášť opatrní by měli být lidé, kteří měli k účtu zemřelého dispoziční oprávnění. Výběr nebo převod sporných peněz může později vyvolat povinnost je vrátit. Nejrozumnější je takovou částku do vyjasnění situace nepoužívat a kontaktovat příslušné pracoviště.
Související článek: V případě úmrtí seniora většina lidí zapomene na mnoho důležitých kroků. Tento nikdy nepodceňujte
Kdo přeplatek vrací
Pokud se nenáležející důchod dostane na účet zemřelého, může jej na žádost správy sociálního zabezpečení vrátit banka, má-li účet dostatečný zůstatek. Není-li na něm dost peněz, zákon stanoví další postup a okruh osob, na které se může povinnost vrácení vztahovat. Neznamená to, že každé dítě automaticky odpovídá za libovolnou částku. Záleží na konkrétních podmínkách, například na dispozičním oprávnění k účtu a dalších zákonných okolnostech. Pokud se situace nevyřeší tímto postupem, může se pohledávka vypořádat v dědickém řízení. Odpovědnost je proto potřeba posuzovat individuálně.
Související článek: Notář sepsal majetek, dluhy vás přesto mohou zasáhnout. Dědice chrání až výhrada soupisu, kterou neznají
Co by měla rodina udělat jako první
Pozůstalí obvykle nemusejí úmrtí sami hlásit, protože informaci předávají matriky. Praktické však může být zavolat na příslušnou správu sociálního zabezpečení a ověřit, zda je výplata zastavena. Připravte si datum úmrtí, výplatní termín a informaci o účtu, na který penze chodila. Zároveň je vhodné oddělit otázku poslední splátky od případného vdovského nebo sirotčího důchodu. Pozůstalostní dávky se posuzují podle vlastních podmínek a neznamenají automatické převzetí starobního důchodu zemřelého. Při nejistotě je lepší vyžádat si písemné vysvětlení než peníze rovnou rozdělit mezi příbuzné.
Související článek: Notář sepsal majetek, dluhy vás přesto mohou zasáhnout. Dědice chrání až výhrada soupisu, kterou neznají
Na co si dát pozor při dědickém řízení
Bankovní účet a jeho zůstatek jsou důležitou součástí vypořádání majetku, ale ne každá částka připsaná na účet musí být definitivně majetkem pozůstalosti. Jestliže existuje podezření na přeplatek, je vhodné tuto skutečnost sdělit notáři. Rodina tím předejde situaci, kdy si dědicové peníze rozdělí a následně musí řešit jejich vrácení. Nezaměňujte také datum úmrtí s datem pohřbu ani datum připsání platby s právním termínem splatnosti. Právě tyto detaily rozhodují o výsledku a bývají zdrojem nedorozumění. V případě sporu je rozhodující úřední vyúčtování, nikoli odhad pozůstalých.
Související článek: Notář sepsal majetek, dluhy vás přesto mohou zasáhnout. Dědice chrání až výhrada soupisu, kterou neznají
Příklad dvou různých dat
Představme si modelovou situaci, kdy má senior výplatní termín šestého dne v měsíci. Pokud zemře sedmého, splátka, jejíž termín připadl na šestého, mu náležela v plné výši. Pokud by však zemřel pátého, následující splátka se již nepovažuje za oprávněnou. Nejde o to, kolik dní zbývalo do konce kalendářního měsíce. Důchodový výplatní cyklus se totiž nemusí krýt s prvním a posledním dnem měsíce. U konkrétního člověka je nutné použít jeho skutečný termín, nikoliv datum uvedené v tomto ilustrativním příkladu.
Související článek: Vdovský důchod a vlastní penze se nesčítají v plné výši. Jak funguje souběh dvou nároků
Kdy peníze nepovažovat za dědictví
Pozůstalí mohou mít přístup k bankovnímu účtu a domnívat se, že veškerý zůstatek automaticky tvoří dědictví. Ve skutečnosti se může v rámci vypořádání řešit také nenáležející důchodová platba. Důležité je uchovat bankovní výpis, rozhodnutí o výplatním termínu a další podklady. Pokud správa sociálního zabezpečení požádá o vrácení částky, je vhodné ověřit období, za které byla vyplacena, a právní důvod požadavku. Případné nejasnosti lze řešit písemně. Takový postup pomáhá předejít zbytečným sporům mezi dědici i s úřady.
Související článek: Vdovský důchod a vlastní penze se nesčítají v plné výši. Jak funguje souběh dvou nároků
Pozůstalostní dávky řešte zvlášť
Po smrti manžela nebo manželky může vzniknout nárok na vdovský či vdovecký důchod, pokud jsou splněny zákonné podmínky. To je ale jiný nárok než poslední splátka starobní penze zemřelého. Také u sirotčího důchodu se zkoumají samostatné podmínky. Rodina by proto neměla čekat, že převzetím bankovního účtu automaticky vyřeší všechny dávky. Je užitečné zjistit, které žádosti je potřeba podat a jaké dokumenty budou požadovány. Oddělené řešení jednotlivých nároků bývá přehlednější a snižuje riziko, že důležitá žádost zůstane opomenutá.
Související článek: Vdovský důchod a vlastní penze se nesčítají v plné výši. Jak funguje souběh dvou nároků
Závěr pro rodinu
Nejdůležitější je oddělit otázku oprávněnosti poslední splátky od dědictví a případných pozůstalostních dávek. Každá z těchto věcí se posuzuje podle jiných pravidel. Pokud máte pochybnosti, nechte peníze na účtu, uchovejte dokumenty a požádejte o potvrzení příslušného postupu. Rozhodnutí učiněné v klidu a na základě správných dat je bezpečnější než rychlé rozdělení částky mezi příbuzné.
cssz.gov.cz