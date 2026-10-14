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Po shození vikingské hřívy získal Haaland nečekanou výhodu, fanoušci na ulici ho přestávají poznávat

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Obránci Premier League si lámou hlavu, jak ho zastavit. Erling Haaland (26) mezitím vyřešil úplně jiný problém a sice ten, se vyhnout fanouškům, kteří ho zastavují na ulici. Norský kanonýr Manchesteru City se zbavil své ikonické blonďaté hřívy a zjistil, že krátký sestřih má jednu nečekanou výhodu. Lidé ho totiž poznávají podstatně méně. A tak zatímco na hřišti zůstává nepřehlédnutelný, v civilu konečně trochu splývá s davem.
Po shození vikingské hřívy získal Haaland nečekanou výhodu, fanoušci na ulici ho přestávají poznávat

Po shození vikingské hřívy získal Haaland nečekanou výhodu, fanoušci na ulici ho přestávají poznávat

Zdroj: Manchester City
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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