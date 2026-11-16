Po rvačce s Nurmagomedovem získal milion followerů a teď ho chce UFC i PFL. Dvalishvili popsal zákulisí jednání

Třetí perioda a on pořád prohrává. Pak přijde strh a zápas se obrátí. Na druhé straně žíněnky stojí Urijah Faber, 47letý Američan a jedna z nejznámějších tváří lehčích vah UFC. Proti němu 21letý gruzínský zápasník Saba Lazishvili, který se na kartu dostal na poslední chvíli jako náhradník. Závěrečná perioda skončila 10:2 pro mladšího z dvojice, celý duel 12:7. Co se dělo potom, prověřila redakce MMAmag v oficiálních materiálech pořadatele i v soupiskách obou velkých organizací.
Za čtyři dny z náhradníka soupeřem Urijaha Fabera
Šlo o wrestling, ne o MMA. Zápas se konal 14. listopadu 2026 na turnaji RAF Abu Dhabi jako souboj bez váhového limitu a bez titulu v sázce. Real American Freestyle je americká wrestlingová série, která v listopadu hostovala v Abu Dhabi. V oficiálním profilu zápasníka, který pořadatel zveřejnil na webu Real American Freestyle, redakce MMAmag dohledala gruzínskou příslušnost, věk 21 let a wrestlingovou bilanci 1-0. Dostupné databáze u něj profesionální zápas v MMA neuvádějí.
Na kartu ho pořadatel doplnil 13. listopadu 2026 místo Umara Nurmagomedova, který měl Fabera vyzvat původně. Důvodem byl incident z 11. listopadu 2026 u hotelu v Abu Dhabi: podle MMA Fighting na videu přišli ke gruzínskému bojovníkovi UFC Merabu Dvalishvilimu během rozhovoru Usman Nurmagomedov a lidé z jeho týmu a Usman ho udeřil. Server The National uvedl, že policie v Abu Dhabi zadržela deset lidí a případ řešil soud. Umar byl tedy soupeř z původní karty, Usman postava incidentu.
|Datum
|Co se stalo
|Zdroj
|11. 11. 2026
|Incident u hotelu v Abu Dhabi
|MMA Fighting, The National
|13. 11. 2026
|Lazishvili doplněn na kartu místo Umara Nurmagomedova
|MMA Fighting
|14. 11. 2026
|Výhra nad Faberem 12:7
|oficiální profil a stránka turnaje RAF
|14.–15. 11. 2026
|Šíří se Dvalishviliho výrok o PFL a UFC
|Heavy, POP MMA, MMA Sucka
Po výhře poslal Lazishvili do kamery výzvu Umaru Nurmagomedovovi, kterou cituje MMA Sucka: „Umare Nurmagomedove, porazím tě jeden na jednoho. Přijď sem do RAF. Jen mi řekni datum“. Žádný takový zápas pořadatel neoznámil, zatím jde o trash talk. Telefonáty ale nespustila výzva, nýbrž slova jeho nejslavnějšího kamaráda.
Volala PFL, pak se ozval muž z vedení UFC
Merab Dvalishvili, gruzínský bojovník UFC v bantamové váze (do 61 kg), to řekl v rozhovoru, jehož klip se 14. listopadu 2026 šířil přes účty MMA Pros Pick a Championship Rounds na síti X. Odtud ho přebraly Heavy, POP MMA a další weby; přes tento řetězec výrok prošel k českému čtenáři. V převzetích, která redakce MMAmag porovnala, zaznělo v překladu: „PFL mě kontaktovala a nabídla Sabovi smlouvu. Chvíli poté Hunter Campbell. Ozvala se také UFC. UFC má program pro bojovníky jako Saba, kteří ještě neměli ani amatérské zápasy. Nejspíš si vybereme UFC“.
Hunter Campbell působí v UFC jako nejvyšší obchodní ředitel. Jednotlivé přepisy se liší: zatímco verze od MMA Pros Pick mluví o kontaktu PFL a následně o Campbellovi, Heavy cituje Dvalishviliho slova tak, že PFL kontaktovala jeho tým a UFC ho také chce podepsat. Společné je jádro: vyprávění jednoho člověka, žádné razítko organizace.
Nic z toho totiž nikdo oficiálně nepotvrdil. POP MMA 14. listopadu 2026 výslovně uvedlo, že UFC ani PFL věc nekomentovaly a že žádná dohoda nebyla oznámena. Jak tedy vypadá Lazishviliho jméno na papíře?
Zájem, který zatím nikde není napsaný
Nijak. V oficiálním výpisu bojovníků, který PFL zveřejňuje na svém webu, Lazishviliho jméno k 16. listopadu 2026 není; v dostupných výpisech UFC jeho jméno také není. Důkaz, že smlouva neexistuje, to není. Důkaz, že existuje, také ne.
Co naopak vyletělo, jsou čísla na sociální síti. Před incidentem měl na Instagramu zhruba 3 000 sledujících, uvedla MMA Sucka. Veřejný analytický nástroj igtrackr u jeho účtu k 16. listopadu 2026 ukazoval 912 000 sledujících. Rozdíl mezi oběma hodnotami znamená nárůst zhruba 300krát za několik dní.
Jméno Lazishvili přitom v UFC už jednou zaznělo. Další média, mezi nimi Heavy, označují za Sabova bratra Zviada Lazishviliho, který podle profilu na Sherdogu nastoupil 23. října 2021 na UFC Fight Night 196 proti Jonathanu Martinezovi v bantamové váze a prohrál jednomyslným rozhodnutím. Bilanci má 8-1.
Co si velké organizace kupují dřív než bojovníka
KOMENTÁŘ Dva dny po wrestlingové výhře je z 21letého zápasníka bez doloženého zápasu v kleci jméno, o kterém se mluví v souvislosti s UFC i PFL. V MMA mezitím nic nevyhrál a smlouvu nepodepsal.
Rozhodla pozornost, ne výsledek. Účet, který vyrostl zhruba 300krát, je pro matchmakera srozumitelnější argument než jakákoli juniorská medaile, a stejnou logiku zná i český fanoušek: karta se často staví kolem jména, které se minulý víkend šířilo po internetu. Zájem přišel dřív než debut.
Namítnout se dá, že porazil Urijaha Fabera, a to není malá věc. Jenže šlo o wrestlingový duel s bývalým bojovníkem, ne o test v kleci. Dokud se jméno neobjeví na soupisce, zůstává to u telefonátu, který předběhl kariéru a o kterém zatím mluví jen jedna strana.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka