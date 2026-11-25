V roce 1931 se v jablonecké firmě Kramer & Löbl poprvé v Československu lisovaly vlastní vypínače z bakelitu. O šest let později tam už stálo celé oddělení hydraulických a mechanických lisů, které chrlilo tmavé izolační díly do tisíců bytů. Z tohoto podniku později vyrostla Elektro-Praga a její výrobky se rozšířily od pohraničních dílen po pražské činžovní domy. Dnes se tytéž kousky vracejí na trh. Na Bazoši se běžný kus prodává za 130 až 250 Kč, vyčištěný dobový vypínač u specializovaného prodejce za 425 Kč. A celá krabice? Podle inzerátu z listopadu 2026 přijde na pět tisíc. Rozdíl mezi stokorunou a tisícovkou přitom nevzniká náhodou.
Patent z roku 1909 a rok 1927: jak bakelit vyrazil do světa
Belgicko-americký chemik Leo Baekeland přišel na svou hmotu v roce 1907. Smíchal fenol s formaldehydem, přidal teplo a tlak a získal tvrdou látku, která se po vytvrzení už nikdy znovu neroztavila. Chemici takovou hmotu označují jako termoset. Podle
American Chemical Society šlo o první plně syntetický plast a jeho trumfem byla odolnost vůči proudu, teplu i chemikáliím. Pro elektrotechniku ideální kombinace.
Patent US942699A, zveřejněný 7. prosince 1909, chránil samotný výrobní postup. Kdo chtěl lisovat fenolickou pryskyřici, musel jednat s Baekelandovou společností. Kolem roku 1927 ale tepelně-tlakové patenty vypršely a Bakelite Corporation najednou čelila konkurenci. Na trh se vrhli další výrobci a se zlevněním přišla i masová výroba.
Původní lisovaný materiál měl jednu slabinu: barvu. Výrobci do něj přimíchávali piliny a jiná plniva, takže výsledné odstíny vycházely kalné, tmavé a neprůhledné. Proto si většina lidí bakelit dodnes spojuje s černou a čokoládově hnědou. Vypínačům to nevadilo. Spíš naopak: na tmavém krytu nebyla vidět špína a k dobovým interiérům seděl.
Catalin, šperky a barevná rádia: příbuzní, kteří nosí stejné jméno
Pestrobarevná vlna dorazila v roce 1927 se společností American Catalin Corporation. Její litá fenolická hmota umožňovala vyrábět jasné, sytě zbarvené a místy průsvitné předměty. Podle
Science History Institute se z ní vyráběly šperky, knoflíky, telefony, rádia nebo kulečníkové koule. Právě tyhle předměty dnes patří k nejvyhledávanějším sběratelským artiklům.
Obchodníci i sběratelé ovšem slovo „bakelit“ používají volně. Náramek v barvě medu nebo třešňová brož se v inzerátu skoro vždy prodává jako bakelitová, přestože technicky jde o Catalin či jinou příbuznou hmotu. U šperků to cenu nesnižuje, barevné kusy bývají naopak dražší. U vypínačů naopak vládne klasická tmavá paleta a právě tu sběratelé hledají.
Využití fenolických plastů přitom sahá mnohem dál. Z této hmoty vznikaly objímky žárovek, držadla žehliček, části praček, telefonní sluchátka i skříně rádií. Kompletní kus od známé značky v původním stavu má u sběratelů vždy navrch.
VIDEO Kolik dnes stojí bakelitové vypínače: od stokorun po tisíce
Tržní sonda z listopadu 2026 ukazuje poměrně čitelné cenové pásmo. Jednotlivý kus z garáže se drží ve stokorunách, specializovaní prodejci za vyčištěné exempláře chtějí dvojnásobek a nové repliky se pohybují v řádu tisíců.
Typ nabídky Kde Cena Běžný bakelitový vypínač, použitý Bazoš 130 až 250 Kč/kus Jednotlivý kus Sbazar kolem 200 Kč Sada 4 otočných vypínačů + zásuvka Bazoš 450 Kč Velký mix ovládacích prvků Bazoš 800 Kč Vyčištěný dobový kus z 50. let Novoretro 425 Kč/kus 29 křížových a 6 dvojitých retro vypínačů v původním balení Bazoš 5 000 Kč Berker Serie 1930 Bakelit, schodišťový černý Dům vypínačů 1 986,82 Kč Berker Serie 1930 Bakelit, otočný černý, řazení 5 Dům vypínačů 2 329,25 Kč Berker Serie 1930 Bakelit, křížový Dům vypínačů 3 061,30 Kč
Z tabulky plyne jasná logika. Tisícové částky se rodí tam, kde jde o celé sady, nepoužité zboží v krabicích nebo o moderní řady, jako je Berker Serie 1930 Bakelit. Kdo zařizuje celou chalupu, potřebuje třeba patnáct vypínačů. V nových replikách ho to klidně vyjde na třicet tisíc. Starší jednotná sada za pět tisíc pak vedle toho působí jako výhodná koupě, a proto má podle nás reálnou šanci najít kupce.
Opačný pól ukazuje Aukro. Dva bakelitové otočné vypínače na omítku s keramickým vnitřkem tam skončily na 299 Kč bez jediného příhozu. Jeden kus měl odštípnutý okraj. Jediná vada dokáže zájem shodit na nulu.
Který vypínač z půdy má cenu: filtr pro sběratele i prodávající
Největší šanci na nález nabízejí nerekonstruované chalupy, starší rodinné domy, dílny, garáže a činžáky, kde elektroinstalaci nikdo neměnil od padesátých či šedesátých let. Bazoš je plný nálezů právě odtud, z období od 50. do 80. let. Černé páčkové kusy z let šedesátých a sedmdesátých patří mezi vyhledávané, podobně jako otočné modely z let padesátých.
Hodnotu zvyšuje:
celistvý kryt bez prasklin a odštěpků, původní šroubky i mechanismus, který znatelně a čistě cvaká, sada stejného typu, ideálně z jedné stavby, jasný popis materiálu, včetně páčky či kličky, a uvedení období, tuzemský původ, pokud jde o renovaci českého domu, kde dobová autenticita hraje roli.
Cenu naopak sráží prasklina, chybějící ovladač, přetřený povrch nebo směska bakelitu s pozdějšími plasty, kterou nejde spárovat do jednotné řady. Kupující by si měl vyžádat detailní fotky páčky, krytu i zadní strany a hledat jednotný lesk. Popis typu „bakelitové kryty a kličky, keramický vnitřek“ vypovídá o mnohem víc než obecné „retro plast“.
Zaschlá barva po malování láká k drhnutí, jenže kovové nástroje ani agresivní ředidla na viditelnou plochu nepatří. Postačí suchý hadřík, případně lehce navlhčený. U cennějších kousků se vyplatí nechat patinu na pokoji a renovaci přenechat restaurátorovi nebo prodejci vintage elektra. Značení ani původní šroubky neodstraňujte.
Kdo váhá, zda prodat hned, nebo čekat na zdražení, má poměrně jasné vodítko. Jednotlivé kusy se na trhu objevují ve velkém, prudký skok jejich ceny tedy nečekáme. Vyplatí se vydržet hlavně s větší jednotnou sadou, nepoužitým zbožím v krabici nebo s kompletní elektroinstalací z jednoho domu. Poškozený samostatný vypínač poslouží lépe jako dekorace, a proto má smysl ho prodat rychle.
Zpátky na zeď jen rukama elektrikáře
Odšroubování vypínače ze zdi vypadá jako pětiminutová práce. Legislativa ji ale řadí mezi práce na elektrickém zařízení. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. sem výslovně zahrnuje montáž, demontáž i opravy, nařízení č. 194/2022 Sb. pak stanoví, kdo k nim má odbornou způsobilost. Demontáž i případné zapojení proto patří elektrikáři.
Starý bakelitový kus může v interiéru žít třemi způsoby. Jako dekorace nebo sběratelský exponát bez zapojení. Jako součást renovace historického domu, kterou připraví a zreviduje odborník. Anebo v podobě moderní retro řady, která má dobový vzhled a současné certifikace. Novoretro sice uvádí, že jeho vyčištěné kusy o rozměru 8,5 × 8,5 cm se vejdou i do dnešních krabic, bezpečné zapojení však musí posoudit elektrikář.
Pro ty, komu černý lesk nestačí, existuje i tuzemská alternativa. Středočeská porcelánka Mulier ručně vyrábí porcelánové vypínače a zásuvky. Sama přitom zdůrazňuje, že nevyrábí kopie starých modelů. Poptávka po výrazném detailu na zdi zjevně přesahuje i samotný bakelit.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková