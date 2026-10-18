Někdy se lidé tak ponoří do vydělávání peněz, až u toho úplně zapomenou na lidskost. O tom by mohla vyprávět irská firma, jejíž zaměstnanci se nezachovali správně ke své kolegyni, která potratila. Místo toho, aby ženu podpořili, ji shazovali. Jejímu nadřízenému se nelíbil její výkon, a tak ji vyhodil. Jeho chování se mu nakonec draze vrátilo.
Po potratu dostala padáka za „špatný výkon“. Krutá dohra firmu přišla na 630 tisíc Kč
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