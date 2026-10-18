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Po potratu dostala padáka za „špatný výkon“. Krutá dohra firmu přišla na 630 tisíc Kč

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Někdy se lidé tak ponoří do vydělávání peněz, až u toho úplně zapomenou na lidskost. O tom by mohla vyprávět irská firma, jejíž zaměstnanci se nezachovali správně ke své kolegyni, která potratila. Místo toho, aby ženu podpořili, ji shazovali. Jejímu nadřízenému se nelíbil její výkon, a tak ji vyhodil. Jeho chování se mu nakonec draze vrátilo.
Po potratu dostala padáka za „špatný výkon“. Krutá dohra firmu přišla na 630 tisíc Kč

Po potratu dostala padáka za „špatný výkon“. Krutá dohra firmu přišla na 630 tisíc Kč

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 09:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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