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Po poslední sklizni malin nespěchejte se stříháním. Jediný chybný řez vás může připravit o příští úrodu

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Konec září je obdobím, kdy na mnoha zahradách dozrávají poslední maliny a přichází čas podzimní údržby. Právě při ní ale může vzniknout chyba, která se projeví až příští rok. Letní a podzimní maliny totiž plodí na rozdílně starých výhonech, a proto se také jinak řežou. Pokud zahrádkář u letních malin odstraní všechny pruty až u země, může si zároveň odstřihnout výhony, které měly nést příští úrodu.
Po poslední sklizni malin nespěchejte se stříháním. Jediný chybný řez vás může připravit o příští úrodu

Po poslední sklizni malin nespěchejte se stříháním. Jediný chybný řez vás může připravit o příští úrodu

Zdroj: generováno chatgpt
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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