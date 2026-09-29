Po poslední sklizni malin nespěchejte se stříháním. Jediný chybný řez vás může připravit o příští úrodu

Rozhodující není pouze to, jak keř na podzim vypadá, ale především na kterých výhonech daná odrůda vytváří plody. Letní maliny plodí na prutech, které vyrostly v předchozím roce a přes zimu zůstaly na rostlině. Po sklizni se proto odstraňují pouze výhony, které už odplodily. Mladé letošní pruty se naopak ponechávají, protože právě na nich se vytvoří maliny v příštím létě. Royal Horticultural Society doporučuje odplozené dřevnaté výhony letních malin odstranit u země a zachovat nejsilnější mladé zelené pruty.
U podzimních neboli remontantních malin je životní cyklus jiný. Hlavní úrodu vytvářejí na výhonech, které vyrostly ve stejném roce, takže rostlina může na jaře vyhnat nové pruty a už od konce léta na nich plodit. Pokud jsou tyto maliny pěstované pro jednu hlavní podzimní sklizeň, lze po skončení vegetace všechny pruty odstranit nízko nad zemí. Není přitom nutné spěchat bezprostředně po utržení posledních plodů. Řez je možné provést v době vegetačního klidu; RHS doporučuje u podzimních malin kompletní řez v únoru, jiné odborné postupy připouštějí pozdní podzim až časné jaro.
Jak poznat, které výhony můžete odstranit
U letních malin bývají odplozené pruty tmavší, dřevnatější a mají boční větvení i zbytky míst, kde se nacházely plody. Vedle nich současně vyrůstají mladší, obvykle zelenější a hladší výhony. Ty není vhodné při podzimním úklidu bez rozmyslu vystříhat. Pokud by všechny zmizely, rostlina sice na jaře znovu obrazí, ale mladé pruty budou teprve budovat základ pro další sezonu a očekávaná letní sklizeň může prakticky vypadnout. Stejný princip uvádí i University of Minnesota Extension: u letních malin se odstraňují odplozené pruty a zachovávají ty, které budou plodit následující rok.
Pokud zahrádkář nezná konkrétní odrůdu, pomůže také vzpomenout si na dobu sklizně. Keře, které nesly hlavní úrodu v létě na přezimovaných prutech, patří mezi letní typy a vyžadují výběrový řez. Podzimní maliny začínají obvykle výrazněji plodit později a úrodu vytvářejí na letošních výhonech. Samotný měsíc sklizně však nemusí být u každé odrůdy stoprocentním vodítkem, proto je bezpečnější sledovat především to, zda plodily nové letošní, nebo starší přezimované pruty.
U remontantních malin existuje ještě druhá možnost
Podzimní maliny nemusí být vždy vedené pouze na jednu sklizeň. U některých remontantních odrůd lze ponechat část silných prutů přes zimu a odstranit jen jejich horní část, která již na podzim plodila. Spodní část může následující rok přinést menší časnější úrodu a současně vyrostou nové výhony pro podzimní sklizeň. Tento způsob je však náročnější na správný řez a péči. RHS jej doporučuje především u dobře zakořeněných a silně rostoucích rostlin; při běžném pěstování je jednodušší podzimní maliny vést pouze na jednu úrodu a během vegetačního klidu je seříznout u země.
Nejdůležitější pravidlo před podzimním řezem je proto jednoduché: všechny maliny není možné stříhat stejným způsobem. U letních odrůd se po sklizni odstraní staré odplozené pruty, zatímco mladé výhony určené pro příští rok musí zůstat. U malin plodících na letošních výhonech lze při pěstování na jednu podzimní sklizeň porost během vegetačního klidu seříznout celý. Několik minut věnovaných rozpoznání typu malin tak může rozhodnout o tom, zda budou keře v příští sezoně znovu plné plodů.
Zdroje: ZielonyOgrodek.pl, RHS.org.uk, Extension.umn.edu